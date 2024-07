El informe económico de la Fundación Pensar sobre Milei provocó malestar en el Gobierno y agudizó la división en Pro

Escuchar

El extenso informe que elaboró la Fundación Pensar, el think tank de Pro que ahora conduce María Eugenia Vidal, para detectar aciertos y falencias del primer semestre de gestión de La Libertad Avanza en el Gobierno sumó tensión política al vínculo de Javier Milei con Mauricio Macri y volvió a dividir aguas en la principal fuerza aliada de la Casa Rosada.

El tono de las críticas a la administración de Milei o los datos sobre las caídas en el consumo, la actividad y los salarios que incluye la publicación provocaron malestar en el seno del Gobierno y desataron reproches cruzados en las filas de Pro, donde escala el conflicto entre los leales a Macri y los feligreses de Patricia Bullrich por las diferencias en torno a cómo deben posicionarse frente a Milei. El dilema se centra en si Pro debe preservar una identidad y pararse como una oposición cooperativa con el oficialismo o co-gobernar con los libertarios.

El estudio que armaron los equipos de la Fundación Pensar destaca la reducción de la inflación, la caída del riesgo país y la suba de reservas del Banco Central. No obstante, advierte que “los meses transcurridos desde la asunción del Presidente plantean más interrogantes que certezas”. Y presenta un “índice de desarrollo nacional” (IDC), que fue diseñado a partir de una ponderación de 50 indicadores diferentes, con el cual el macrismo prevé evaluar de forma mensual el desempeño de la gestión de Milei.

Ante el revuelo que provocó el estudio, Vidal salió a poner paños fríos. Arguyó que no se trata de un informe negativo sobre el Gobierno, sino un estudio “técnico, consistente y neutral” que está destinado a convertirse en un insumo para la dirigencia de Pro. Además, negó que el macrismo haya buscado presionar al oficialismo en plena pulseada por espacios de poder. Allegados al expresidente subrayan que el documento no implica un cuestionamiento al rumbo de la gestión.

Milei, Macri y Bullrich

La exgobernadora bonaerense asumió hace un mes en la Fundación Pensar, cuyo funcionamiento se había interrumpido con el cierre de la campaña electoral del año pasado. Con el objetivo de reactivarla y relanzarla, le propuso a Macri darle otro perfil a su think tank. El informe iba a salir a principios de junio, pero se demoró por razones técnicas . Por lo tanto, Vidal y los suyos niegan que haya habido una decisión política de publicarlo después de la sanción de las reformas. Macri lo revisó antes de que fuera difundido y le dio el visto bueno a Vidal.

Hasta el momento, el Gobierno buscó quitarle trascendencia a las críticas a la gestión económica de Milei que fueron incluidas en el informe del think tank de Pro. De hecho, hubo sorpresa porque, en su última aparición pública, el Presidente había destacado el aporte de Pro en el Congreso y, sobre todo, valoró la labor de Vidal. “No leímos el informe de la Fundación Pensar, no tenemos nada que decir. No estamos ni enterados de lo que dice”, comentó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En los despachos oficiales optan por no escalar el conflicto ante la opinión pública, pero dejan trascender su malestar con Pro. “Los responsables del fracaso ahora nos vienen a criticar cosas”, deslizó un colaborador oficial. ¿El Presidente utilizará las redes para responderle al informe de los economistas de Pensar? Es lo que temen en un sector de la oposición.

Reproches y sorpresa en Pro

Apenas se difundió el documento de Pensar, en el que trabajaron los equipos de la fundación, donde sobresalen figuras como Vidal, Silvia Lospennato o Fulvio Pompeo, la tropa de Pro que responde a Bullrich en la Cámara de Diputados salió a desmarcarse del balance que hizo el macrismo. La mayoría de los fieles a la ministra de Seguridad -e incluso integrantes de la plana mayor de Pro que apoyaron a Macri en la discusión interna con su expupila- consideran que la difusión del informe sobre los primeros seis meses de gestión de Milei fue “inoportuno”. Apuntan al timing, el contenido o el formato de presentación. Consideran que suma “incertidumbre” en una momento de “fragilidad” del gobierno de los libertarios, no solo por la fragmentación política que complica los acuerdos en el Congreso para sancionar leyes, sino por el temblor cambiario que se registró en las últimas horas, tras los anuncios económicos de Luis Caputo.

En el bloque de Pro en Diputados se escuchan críticas y reproches sobre el proceso de elaboración del informe de Pensar y, sobre todo, el nivel de las críticas al rumbo de la gestión. “Está sesgado. Podría haber sido un informe de la Coalición Cívica o de la UCR” , se lamenta uno de los referentes de la bancada que conduce Cristian Ritondo.

En Pro comenzó a conformarse una suerte de “avenida del medio” en plena discusión sobre el futuro de la relación con Milei y la identidad del partido que fundó Macri. Son aquellos dirigentes que no comulgan con la idea de Bullrich de fusionarse con los libertarios, pero que tampoco coinciden con la idea de Macri de comenzar a tomar distancia de Milei después de la aprobación de las leyes económicas en el Congreso. En esa línea se ubican referentes territoriales de Buenos Aires y el interior o intendentes de distritos estratégicos que perciben que la base de sustentación electoral de Pro reclama que acompañen el “cambio” y no compliquen a la gestión de Milei. A su vez, miran el armado de 2025, en el que requerirán revalidar su poder en las legislaturas o concejo deliberante para asegurar la gobernabilidad. Por esa razón, abogan por preservar el equilibrio y evitar las diferenciaciones públicas que sumen ruido y tensión política a la relación con Milei. Por lo pronto, Néstor Grindetti, jefe de Gabinete porteño, volvió a presionar al Gobierno por los fondos de coparticipación durante su informe de gestión en la Legislatura.

“Confundimos a nuestro electorado y no logramos salir de la pelea de 2023. Tenemos que ayudar al Gobierno porque se vienen los meses más difíciles para Milei”, vaticina un jerarca de Pro que escuchó pronósticos pesimistas de economistas sobre la segunda etapa del plan de Luis Caputo por las demoras para levantar el cepo cambiario.

En esa línea interna de Pro presumen que Macri tomó la decisión política de difundir el informe de Pensar para comenzar a “marcarle la cancha” a Milei después de que se aprobara la ley bases y el paquete fiscal en el Congreso. Perciben que el expresidente persigue el objetivo de provocar una reacción en el Gobierno para que lo convoquen a negociar los términos de un nuevo acuerdo de colaboración y aumentar su capacidad de influir.

Silvana Giudici y Patricia Bullrich Twitter: @SilvanaGiudici

“Al final va a tener razón Patricia. ¿Dónde está parado el Pro? ¿Estamos con el cambio o no?”, despotrica uno de los legisladores nacionales del partido.

Entre tanto, el sector de Bullrich salió a despegarse del balance que realizó la Fundación Pensar del primer semestre de gestión de Milei. Silvana Giudici, una de las piezas clave del bloque de Pro, destaca que el think tank del macrismo se “usaba para proponer políticas públicas” y “siempre fue muy importante” para el partido fundado por el expresidente. “Creo que debe proponer políticas públicas y no actuar como una consultora que monitorea el rumbo de la economía”, señala a LA NACION Giudici, una de las escuderas de Bullrich.

Por su parte, Damián Arabia, vicepresidente segundo de Pro y ladero fiel a la ministra de Seguridad, remarca: “Nuestras posiciones quedan reflejadas en nuestras votaciones en el recinto, no en informes”.

En el bullrichismo sospechan que Hernán Lacunza, el economista más cercano a Vidal, fue el autor intelectual del documento que difundió Pensar. En el entorno de Vidal sostienen que participaron la mayoría de especialistas de Pro en diversas áreas. De hecho, trabajaron María Minatta, que integra el equipo de Lacunza en Empiria Consultores, Matías Marucci, Daiana Fernández Molero y Matías Moroni . También participó Mora Jozami, analista de opinión pública y fundadora de la encuestadora Casa Tres.

“Lo primero que pensamos es, bueno, vamos a dar un balance de los primeros seis meses del gobierno de Milei sin opinión, sino mostrando los datos, tanto propios como los que son de público conocimiento”, explicó Vidal en radio Mitre.

La difusión del documento de Pensar se produjo en un momento de extrema tensión entre Macri y Bullrich. Tras quedarse con el control de su partido, el expresidente se encamina a quitarle a la ministra de Milei la presidencia de la Asamblea de Pro. Sus feligreses argumentan que Bullrich no reúne consenso entre los asambleístas por su pase a las filas de LLA. “Mauricio es un expresidente y, seguramente, va a cumplir con su palabra. Él siempre le dio valor a la palabra”, ironizan los bullrichistas.