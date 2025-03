Mauricio Macri redobló la apuesta contra Patricia Bullrich por los presos alojados en comisarías porteñas

El expresidente Mauricio Macri interpeló, sin nombrarla, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y reclamó el traslado de detenidos en alcaldías porteñas a cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF). En sintonía con el planteo de su primo, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, el titular del Pro aclaró que si bien la Ciudad “está para ayudar”, las comisarías “no son cárceles” y tanto la cartera de Seguridad como el SPF “tienen que cumplir con su responsabilidad”.

“Los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles”, dice el posteo que escribió Macri. Horas antes, su primo, el líder del Ejecutivo porteño, se había expresado al respecto durante un acto por el primer día de clases de los futuros policías y bomberos.

Acompañado por el nuevo ministro de Seguridad, Horacio Giménez, quien reemplazo a Waldo Wolff, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Justicia, Gabino Tapia; el secretario de Seguridad, Ezequiel Daglio; y el Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, Macri propuso: “Tengamos ya un plan con un calendario concreto para que los presos estén donde tienen que estar, en prisiones federales. Terminemos con las discusiones y chicanas que no nos conducen a nada”.

Sobre la problemática de presos alojados en alcaidías en territorio porteño, afirmó: “Insisto: no podemos seguir teniendo presos donde no deben estar y son un peligro para todos. El problema de los presos no se soluciona con un cambio de ministro. Es responsabilidad del SPF, algo que la ministra Bullrich no desconoce. Lo decimos con respeto y firmeza: ministra Bullrich estamos para ayudar, sí; pero las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles”.

Según información del gobierno porteño, en las comisarías y alcaidías hay más de 2.400 presos alojados. “Estamos para hacer un último esfuerzo con usted desde la voluntad y la verdad, superando nuestras diferencias, pero con el interés general por sobre el interés partidario. Que quede claro, debemos proteger y darle seguridad a los porteños. Es cierto lo que usted dice, que todas las provincias tienen un sistema penitenciario. Pero todas las provincias también tienen un sistema judicial y nosotros no. Usted lo sabe muy bien. No nos pueden pedir sobre lo que no tenemos responsabilidad”, sentenció Macri en la mañana del miércoles.

La disputa por el traslado de presos y la postura del Gobierno nacional

Desde la Ciudad argumentan que, de 2020 en adelante, al menos 16 jueces, en distintas instancias procesales, han sostenido que los presos deben estar alojados en cárceles del SPF. La ciudad de Buenos Aires tiene capacidad para alojar a 1000 detenidos y en la actualidad hay 2434: 1474 presos en alcaidías; 525, en comisarías; 420 en “lugares transitorios”, y 15 por ingresar. En lo que va de 2025, 13 presos se fugaron de comisarías porteñas.

En 2020, según las estadísticas oficiales, había 448 presos alojados en alcaldías de la Ciudad. Un año después, eran 637; en 2022, 962; en 2023, 1794, y el año pasado el número había llegado a 2128. De los 2434 presos alojados actualmente-un 15% de incremento- en alcaidías porteñas, 418 fueron condenados por la Justicia, de los cuales 188 tienen condena firme, dos de ellos con una pena de prisión perpetua. Los delitos varían desde robo y hurto hasta homicidios.

La gran mayoría de los detenidos en dependencias porteñas están a disposición del fuero nacional en lo criminal y correccional, 147 se encuentran bajo investigación de la Justicia en lo penal, contravencional y de faltas porteña, 36 del fuero federal y 14 de la Justicia bonaerense.

Diez días atrás, la ministra Bullrich envió una carta a Macri en la que fijó la posición oficial: “Teníamos la obligación legal de recibir 60/70 presos semanales y voluntariamente. Desde el inicio de este gobierno, pasamos a recibir 90 internos semanalmente, es decir, un 50% más. Ofrecimos 100 plazas en el interior del país y un cupo especial de 50 plazas para ofensores sexuales. La ciudad, sin embargo, solamente utilizó el cupo de 90 plazas semanales”.

“Además de eso y luego de ampliar significativamente el cupo de ingresos, en el marco de un proceso judicial, el 10 de abril de 2024, ofrecimos formalmente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que realizara construcciones modulares en predios del Servicio Penitenciario Federal para poder alojar allí a 400 de sus presos, con la posibilidad de alojar a 600 más. Esta propuesta fue absolutamente rechazada por las autoridades de la ciudad”, remarcaron.

