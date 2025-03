Escala la tensión entre Macri y Bullrich: el jefe de Gobierno porteño acusó a la ministra de cambiar sus objetivos

Tras el cruce entre el expresidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los detenidos alojados en comisarías de la Ciudad, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo que la funcionaria de Javier Milei cambió sus objetivos tras desembarcar en el Gabinete libertario. El líder local le reprochó que ella participó del acuerdo entre Nación y Ciudad para crear la Policía de la Ciudad sin transferir los delitos a la Justicia local. “Parece que se olvidó” , achacó.

Luego de que Bullrich afirmara que los Macri usan la Ciudad “de botín”, el funcionario de la Ciudad le respondió: “Yo soy jefe de Gobierno y mi responsabilidad es cuidar a los porteños y eso lo voy a hacer hasta que termine mi mandato, les guste o no les guste a quienes estén en otros espacios políticos”. Tras asegurar que el problema de la fuga de presos y la sobrepoblación de comisarías y cárceles “arrancó con el kirchnerismo”, Macri aseguró que “el 95% de los detenidos son del servicio penitenciario federal”, por ende, de la Justicia nacional.

“Contar medias verdades no sirve; la Ciudad no tiene las competencias penales. ¿No nos quieren transferir la Justicia? Que nos transfieran los delitos de robo y hurto como hicieron con narcomenudeo para que la Justicia de la Ciudad pueda procesar; ahí si sería razonable decir que los presos son nuestros, mientras, no”, aseveró en una entrevista para radio Mitre.

En tanto, dijo que el próximo mes de diciembre terminaría la construcción de la cárcel de Marcos Paz para transferir los presos del penal de Villa Devoto [que es federal] para así descomprimir la superpoblación en comisarías. “Ella, como ministra nacional en el gobierno de Macri, transfirió la Policía Federal de la Ciudad para crear la Policía de la Ciudad [en 2017]. Ella fue parte de ese acuerdo para darle más autonomía a la Ciudad. ¿Qué quiere decir con ‘nos quedamos’?”, apuntó Jorge Macri y remarcó: “Parece que de todo eso se olvidó”.

“Yo podría reclamarle [a Bullrich] que por estos presos, que se tenían que haber llevado, llevamos gastado este año más de $70.000 millones. Lo que tenemos que hacer es encontrar la solución. Ella dice ‘esto se soluciona fácil como los piquetes’, pero eso se solucionó por trabajar en conjunto. A los manteros los levantamos sin las fuerzas federales. Acá no hay botín de guerra. Hoy es momento de darle tranquilidad a los porteños, no podemos tener a 2500 personas detenidas en comisarías que no están preparadas con policías que no fueron preparados para eso”, sumó Macri.

Al ser consultado, el jefe de Gobierno porteño analizó la escalada tensión y la inclinación de Bullrich a La Libertad Avanza. “Yo soy de Pro, siempre lo fui. Ella supongo que sí [es de Pro], pero ella esta gobernando con otros objetivos más allá de los de gestión”, dijo. Por otro lado, negó que detrás del posteo de la ministra haya una intencionalidad política de los libertarios. “Lo publicó ella. Habla de un botín, eso parece un término electoral más que otra cosa. Acá está el interés común de la gente, tenemos que terminar con las chicanas, con las idas y vueltas y ponernos a trabajar. Ayer a la tarde hubo una buena reunión de las líneas técnicas, espero que podamos avanzar con una solución. Después vienen las elecciones y ese día vamos a saber dónde está cada uno. Veremos por dónde pide Patricia el voto ”, cerró.

Las declaraciones del jefe de Gobierno llegan luego de un cruce entre el fundador de Pro y la ministra por los presos en la Ciudad, luego de que Jorge Macri diera por comenzado un nuevo ciclo lectivo de futuros policías. “Los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles”, dice el posteo que escribió Macri.

La respuesta de Bullrich no tardó en llegar. “Los compromisos se cumplen. Al no haberlo hecho generaron un problema y ahora quieren sacarse la responsabilidad de encima. Tu primo [en referencia a Jorge Macri] tiene sobre su escritorio un convenio de transferencia que, como se hizo con la Policía de la Ciudad, se puede resolver en pocos días”, le reprochó a Mauricio Macri la titular de la cartera de Seguridad, en un texto al que tuvo acceso LA NACION.

“Al transferir la policía en el gobierno del que fuiste Presidente debías pasar la justicia y los presos. No lo hiciste. Es fácil tener policía y dejar que los ciudadanos de todo el país le sigan pagando los presos a la ciudad. En el 2018 tu gobierno firmó un convenio para que la Ciudad se quede con el terreno de Devoto a cambio de construir una cárcel en Marcos Paz. En esa cárcel pusiste 60 millones de dólares siendo Presidente, el resto –que eran 70 millones- debía ponerlo la Ciudad. La Ciudad decidió no cumplir el compromiso y dejó de construir la cárcel que debía entregarse en el año 2020″, destacó Bullrich más adelante.

“Desde que comenzó tu primo le ofrecimos de todo, mandar presos al sur, construir modulares en terrenos del SPF, para que la policía esté cuidando vecinos y no presos, tampoco aceptó, mientras tanto desde que empezamos la gestión ingresamos más de 6000 presos de las comisarías de CABA. El 12 de diciembre firmamos una carta de entendimiento para transferirles el SPF, los presos y establecimientos. Está listo para la firma, pero claro hacerse cargo de la seguridad parecía algo que les daba glamour, por eso le pusieron bordo al uniforme. Pero tener presos es responsabilidad pura, sin rédito alguno”, acusó la ministra de Seguridad.

Y concluyó: “Hoy por 5 años de desidia se les acumularon más de 2000 presos, y vos me pedís que me los lleve. Dónde los llevaría si la cárcel donde debían ir la dejaron de construir. Sabes lo que significan 2000: una cárcel entera. Firmen la transferencia y dejen de llorar. Las cosas se solucionan, como los piquetes”.

