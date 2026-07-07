Javier Milei y sus medidas, en vivo: en cuánto se proyecta la inflación de junio y los avances de la reforma electoral
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El triunfo de la política
Desde los orígenes de la historia se ha constituido una actividad que parece tener reglas inflexibles. Quienes intervienen en ella, lo quieran o no, están condenados al cumplimiento de esas normas no escritas. Muchas veces aparecen prioridades que se imponen sobre los deseos de quienes operan en ese oficio. Esa actividad es la política.
Los líderes intentan evadirse del corset que les impone la propia lógica del poder y, sistemáticamente, deben rendirse ante aquella lógica. El célebre ensayista argentino José “Pancho” Aricó decía: “Muchas veces queremos cambiar al poder. Descubrimos cuando llegamos a él que el poder nos cambia a nosotros”.
La Casa de Moneda volverá a encender sus máquinas para imprimir billetes de Nigeria
La Casa de Moneda volverá a encender sus máquinas. En los enormes edificios ubicados en Retiro y en la planta que alguna vez fue Ciccone Calcográfica, estatizada como uno de los salvamentos del exvicepresidente Amado Boudou, se sentirán a pleno las máquinas impresoras.
Pero que no se alerte el presidente Javier Milei con ese sonido de emisión que tanto lo perturba: por al menos un año y medio, las máquinas de la imprenta producirán billetes nigerianos. No serán pesos argentinos, sino nairas.
El caso YPF lleva 20 años empantanado: exhortos fallidos y peritajes interminables
Hace 20 años, cuando Lionel Messi daba sus primeros pasos con la Selección y no había debutado todavía en los mundiales, nacía en el juzgado de Ariel Lijo la causa por el presunto vaciamiento de YPF.
Desde entonces, el expediente fue sumando fojas y nuevos ejes sin exhibir avances significativos que permitan esclarecer la compleja trama que se tejió en derredor de la petrolera.
El último movimiento de la causa fue la semana pasada, en la Cámara Federal. El tribunal aceptó como querellante a Integridad Republicana, una asociación civil que desde ahora podrá incidir en el desarrollo del proceso, proponer pruebas y cuestionar resoluciones.
El Gobierno quiere limitar el mandato del jefe de los fiscales y ocupar otras 300 vacantes de jueces
El Gobierno se propone de acá fin de año cubrir todas las 300 vacantes de jueces nacionales y federales, incluidas las de la estratégica Cámara Federal de la Capital, los tribunales orales federales y asegurarse con cubrir con postulantes propios el 40 por ciento del Poder Judicial.
Pero el ambicioso plan de la Casa Rosada va acompañado por una propuesta sorpresiva: la idea de acortar el mandato del Procurador General de la Nación a dos períodos y terminar así con el carácter vitalicio de su gestión. No está definido si la propuesta será dos períodos de 4 años, dos de 5 o dos de 6, según reconoció una alta fuente legislativa en diálogo con LA NACION.
Kicillof reunió a su tropa tras el desembarco de Santilli como jefe de Gabinete y trazó el plan para 2027
LA PLATA.− El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunió a su tropa tras la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete de Javier Milei y comenzó a definir la estrategia que tendrá a los dos modelos antagónicos en la carrera hacia 2027.
Según pudo saber LA NACION, entre los partidarios del gobernador una consigna quedó clara: “Hay que hacer el esfuerzo de construir algo distinto”. Distinto a la oferta de La Libertad Avanza, pero también a la de Cristina y Máximo Kirchner.
La polarización sigue justificando todo
La polarización política siempre está y vuelve recargada para pagarle dividendos a los políticos que la explotan. Aunque el país la padezca. El negocio de la antinomia está más vivo que nunca. Un juego en el que hoy mileístas y peronistas se sienten cómodos.
El miedo a un regreso al pasado, el riesgo kuka o más simplificadamente el antiperonismo visceral de más o menos la mitad de los electores (que no es lo mismo que ciudadanos) argentinos es el gran activo, la más eficiente amenaza y el poderoso fantasma que agita el oficialismo y adopta buena parte de sus votantes para justificar, aceptar, tolerar o resignarse a lo que haga Javier Milei y su gobierno. Aún lo que no les gusta o les indigna.
El Gobierno asegura que puede pagar los vencimientos de 2027 sin volver al mercado internacional
El Gobierno presentó este lunes el programa financiero del Tesoro para 2026 y 2027con el que busca demostrar que puede afrontar los fuertes vencimientos de deuda del año electoral sin necesidad de recurrir al mercado internacional. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que esa posibilidad seguirá abierta si las condiciones financieras mejoran, sostuvo que hoy el Tesoro dispone de un esquema de financiamiento suficiente para cubrir todos los compromisos previstos hasta el final del mandato de Javier Milei.
El mercado cree que la inflación bajará otro escalón recién desde agosto
El consenso de los analistas cree que la inflación de junio cerró entre el 1,9% y el 2%, que se mantendría en torno a ese nivel durante julio y que luego iniciaría un sendero levemente descendente para ubicarse entre el 1,6% y el 1,8% mensual desde agosto y hasta fin de año.
Es decir, sigue sin creer, como se ilusiona el Gobierno, que podrá comenzar algún mes del presente año con “0”. Tal vez porque no confía en que la esperada rebaja en los precios de las naftas se concrete en el corto plazo.
La proyección surge del nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta más amplia de la plaza local que elabora el Banco Central (BCRA). El sondeo fue realizado entre el 26 y el 30 de junio y reunió las estimaciones de 44 participantes: 32 consultoras y centros de investigación, locales e internacionales, y 12 entidades financieras.
La Casa Rosada insiste con la reforma electoral, pero en el Senado no tiene los votos para eliminar las PASO
“La prioridad es la reelección del Presidente”. Esa es la orden que recibieron los legisladores de La Libertad Avanza la semana pasada y con esa premisa en mente el oficialismo buscará reactivar el tratamiento en el Senado de la reforma política, proyecto de ley cuyo corazón, y casi única razón de ser, es la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para que Karina Milei pueda seguir digitando las candidaturas del oficialismo desde la Casa Rosada.
Sin embargo, los votos para aprobar el proyecto no están. ¿Por qué? Porque gran parte de la oposición dialoguista no quiere saber nada con eliminar una herramienta que el año próximo podría servirles para ordenar frentes electorales integrados por espacios de diferentes extracciones ideológicas e idiosincrasias políticas.
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