Raúl Jalil dijo que “las PASO no sirven a la sociedad” y que son muy caras

En medio de las negociaciones entre el gobierno nacional de Javier Milei y las provincias para conseguir votos para la reforma electoral, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, aseguró este martes que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) “no sirven a la sociedad” y que son “una encuesta muy cara”.

“Las PASO no le sirven a la sociedad, es una encuesta muy cara que no fortalece a los partidos políticos, pero creo que es una decisión que tiene que tomar cada uno en su provincia. Los intendentes no están de acuerdo con las PASO”, indicó Jalil tras manifestarse a favor de eliminarlas, algo que está en el proyecto de reforma electoral que busca aprobar el Gobierno este año antes de las elecciones presidenciales del 2027.

Las primarias fueron creadas durante el gobierno de Cristina Kirchner e implementadas por primera vez en las elecciones presidenciales del 2011. Los detractores de este sistema argumentan que celebrar otra jornada electoral es un mayor gasto de recursos y que las internas deberían ser dirimidas dentro de los propios partidos para elegir un candidato.

En esa línea, dijo: “Las PASO tendrían que volver a los partidos políticos, que a través de internas o consensos puedan resolver quiénes serán sus candidatos”, en diálogo con Futurock. El Congreso logró el año pasado la suspensión, pero no eliminación, de las primarias para los comicios legislativos.

En otro tramo de la entrevista, se refirió al diálogo con Casa Rosada, que lidera el flamante jefe de Gabinete y anterior ministro del Interior, Diego Santilli. “Creo que debería ser un acuerdo amplio con la mayoría de los gobernadores justicialistas y de otros partidos. No se han utilizado [las PASO] como corresponden. Creo que pueden ser internas partidarias. Es una discusión que se tiene que resolver con el mayor consenso posible con el gobierno nacional, con gobernadores, creo que se va a resolver después de las vacaciones [de invierno]”, consideró.

Diego Santilli luego de la jura como nuevo Jefe de Gabinete junto a su esposa y Gobernadores Presidencia

Por otro lado, Jalil puso reparos a la posible reintroducción de las listas colectoras, un sistema que permite que un candidato a un cargo, por ejemplo como el de presidente, figure en más de una boleta de votación. Esto fue implementado por el kirchnerismo en 2011 y luego prohibido por la administración de Mauricio Macri. “No me convencen las colectoras, los partidos políticos tienen que fortalecerse, la discusión tiene que regresar ahí. Es una opinión personal”, marcó el gobernador catamarqueño.

Negociación

La negociación de la reforma electoral se desarrolla de manera individual con cada gobernador, debido a que no existen grupos de mandatarios que actúen de manera cohesionada. La foto actual sugiere que el oficialismo contaría con los votos necesarios para suspender nuevamente las primarias, pero no para eliminarlas de forma definitiva.

La Casa Rosada sostiene que busca suprimir las PASO porque es necesario reducir el costo económico del proceso.

La suspensión o eliminación de las PASO afecta directamente al peronismo, ya que es el instrumento al que puede apelar la oposición para dirimir sus diferencias internas y definir sus liderazgos. Por lo tanto, los consejeros políticos de los libertarios que buscan reunir los apoyos para suprimir las primarias no contemplan en sus cálculos a los mandatarios alineados con el kirchnerismo (Buenos Aires, La Rioja, La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego y Santiago del Estero).

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el funcionario Eduardo Lule Menem JGM

En cambio, en la Casa Rosada consideran que serán clave los peronistas que juegan como aliados. Se trata Jalil, Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Tanto Jalil como Sáenz aportarían los votos de sus legisladores, mientras que Jaldo ratificó su rechazo a derogar las primarias.

Como en toda negociación, los gobernadores descuentan que habrá un intercambio de favores. Hasta el momento, el Ejecutivo nacional se impuso como el gran ganador en el toma y daca con los mandatarios.