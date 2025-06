El intendente de Bahía Blanca dijo que buscará comunicarse con Milei para pedirle los fondos vetados

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles (Unión por la Patria), afirmó que intentará comunicarse con el presidente Javier Milei de forma directa para solicitarle que restituya a la municipalidad los $200 mil millones que establecía la ley de emergencia por las inundaciones que fue hoy vetada por el Gobierno.

“Voy a intentar comunicarme directamente con el Presidente“, señaló Susbielles en una conferencia de prensa que brindó este martes en la municipalidad. La confirmación del veto a la ley se publicó en el Boletín Oficial. ”Sé que es un momento político especial. Yo confío en que ese marco de colaboración que se dio en el inicio del trabajo y hasta este día va a continuar. Confío en la palabra que el gobierno nacional ha dado a través del presidente de la Nación, de que el Gobierno iba a ser parte de la reconstrucción de la ciudad y que iba a seguir acompañando a Bahía Blanca".

Susbielles se mostró cauto en la conferencia de prensa, en la que apostó por el diálogo con Milei. “No me voy a apurar a hacer declaraciones sin tener las certezas del caso, sin poder hablar con el presidente de la Nación, sin poder confirmar. Siempre voy a tener el espíritu de trabajar articuladamente”, sostuvo, rodeado por buena parte de su gabinete municipal.

“Bahía y sus vecinos tienen derecho a renacer, a que la ciudad tenga un mejor futuro. El veto no puede significar el cierre del capítulo”, remarcó el jefe comunal, que agregó que la reconstrucción tras las inundaciones que azotaron la ciudad el 7 de marzo no comenzó y que necesitan “gestión y presupuesto” para encararla.

“La ciudad ha dado una primera respuesta a la emergencia, con la restitución de servicios básicos, con mucha solidaridad de los bahienses. Hemos logrado ponernos de pie, pero quiero decir que la reconstrucción de la ciudad no empezó. Lo vengo diciendo desde que fue la tragedia. La ciudad necesitó, necesita y va a necesitar de la participación en gestión y presupuesto no solamente del gobierno municipal sino también del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional”, añadió Susbielles.

El intendente reprochó que no recibió respuestas tras reuniones para pedir obras que mitiguen los efectos de las lluvias, que tuvo con Milei y funcionarios nacionales en el mes de abril. “He tenido la oportunidad de reunirme con el presidente de la Nación en la quinta de Olivos y el día 24 de abril, previo a esa reunión, tuve una reunión con el responsable de infraestructura del Ministerio de Economía y con la gente de Vialidad Nacional”, recordó, y subrayó: “No hemos tenido todavía una devolución de estas reuniones que tuvimos en el Ministerio de Economía, esperamos tener una respuesta positiva”.

Para justificar el veto a la ley de asistencia que había votado el Congreso, el Gobierno argumentó que “el proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen”.

La decisión se publicó hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, Guillermo Francos (jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (ministra de Seguridad).

El 1° de abril, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados. También brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, lanzó tres… — Manuel Adorni (@madorni) June 24, 2025

El reclamo del intendente para que le restituyan la ayuda por una ley que se aprobó con mayoría parlamentaria tuvo el apoyo del kirchnerismo, pero también del radicalismo. “Tenemos a nuestro favor la fuerza parlamentaria, los argumentos y el sentido común para sostener un marco legal fruto de un gran acuerdo multipartidario y representa una respuesta institucional ante una situación catastrófica”, señaló la UCR en un comunicado que lleva las firmas de la diputada Karina Banfi y del senador Maximiliano Abad.

“La ley no se superpone con el decreto 238/25 del Poder Ejecutivo: tiene mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio, porque no se ocupa sólo de las urgencias sino de soluciones estructurales. El Fondo Especial está pensado para reconstruir infraestructura pública dañada y reactivar el circuito económico local, dos puntos que no están previstos en el decreto del Gobierno Nacional”, sostuvieron los radicales.