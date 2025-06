El kirchnerismo cargó contra Milei por el veto a la emergencia en Bahía Blanca

La decisión de Javier Milei de vetar la ley de emergencia para Bahía Blanca después de las inundaciones de marzo causó una fuerte reacción en la oposición, que arremetió contra el Presidente.

El veto total a la iniciativa, que fue aprobada por el Senado y Diputados y que incluía un fondo especial de $200.000.000.000 para reconstruir la ciudad y otorgar subsidios a los afectados, salió en el Decreto 424/2025 este martes, firmado tanto por Milei como por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Tras conocerse la noticia publicada en el Boletín Oficial, aparecieron las críticas para el Presidente, sobre todo dirigidas desde Unión por la Patria (UP).

La senadora Juliana Di Tullio, del kirchnerismo y cercana a la expresidenta Cristina Kirchner, dejó un mensaje irónico en su cuenta de X. “Decime que sos un gobierno desalmado y cruel sin decirme que sos un gobierno desalmado y cruel”, deslizó, en respuesta a una noticia que informaba la decisión del Presidente.

Quien también envió dardos a Milei fue la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, del espacio que responde al gobernador Axel Kicillof, que escribió un descargo bajo el título Otra canallada más.

“Milei vetó la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca. Dejó en claro sus prioridades: no hay plata para asistir a las familias que lo perdieron todo y reconstruir la infraestructura, pero sí hay millones para espiar y blindar el ajuste con represión”, sostuvo Tolosa Paz, en un contraste con el aumento de partidas para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y las fuerzas de seguridad.

“Vetó la solidaridad. Vetó la empatía. Vetó el federalismo. Vetó una ley votada por amplia mayoría en el Congreso”, enumeró la diputada y marcó: “Me pregunto con qué cara volverá a pisar Bahía Blanca, como hizo cuando armó aquel circo en el medio de la tragedia”.

Para cerrar, le pidió al Presidente “basta de crueldad” y remarcó que “hay plata” para este tipo de iniciativas. “Puede usar los ATN o los fondos que se liberaron al eliminar la sobretasa del FMI. Pero usted elige rifarla para que siga el circo financiero”, le dijo.

Un rato más tarde, llegó el comunicado oficial del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, comandado por Máximo Kirchner.

“Javier Milei, Guillermo Francos, y Patricia Bullrich firmaron el Decreto 424/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial que veta la Ley 27.790 sancionada el 5 de junio pasado. ¿Qué implicaba esa ley? La creación de un fondo de ayuda de 200.000 millones de pesos para Bahía Blanca, al tiempo que la declaraba zona de emergencia y en situación de catástrofe junto con el municipio de Coronel Rosales. La norma obtuvo 153 votos a favor, ninguna abstención y 32 votos en contra (todos de La Libertad Avanza)“, expusieron desde la fuerza opositora.

Además, recordaron que los montos iban a ser dirigidos no solo a Bahía Blanca, sino además a Coronel Rosales, que también pasó por las lluvias extraordinarias.

“Para rechazar la ayuda a los damnificados el Gobierno argumentó -entre otras cosas- que Coronel Rosales no puede ser incluido dentro del programa de asistencia, ya que los informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional indicaron que la zona más afectada fue Bahía Blanca, y que las acciones de reconstrucción y relevamiento se concentraron allí. También dejaron en claro que no podrán crearse nuevos fondos de asistencia durante 2025. Según el gobierno nacional, la ley no establece fuentes de financiamiento para el gasto que autoriza y que por ello incumple lo dispuesto por las leyes 24.156 y 24.629 que privilegian el equilibrio fiscal”, explicaron.

Y fue ahí que marcaron: “La ayuda por una emergencia es un gasto para el gobierno nacional, no sorprende. Avanzan con la gente afuera. El mismo día que el endeudador de Caputo [por el ministro de Economía, Luis Caputo] prepara sus mejores ropas para recibir una misión del FMI y cruza los dedos por las palmadas en la espalda, el Presidente le niega a los bonaerenses la ayuda necesaria para reponerse de una tragedia. Nada nuevo: fuertes con los débiles, débiles con los poderosos".

Otras críticas

También la Coalición Cívica cuestionó la decisión de Milei. El legislador porteño Hernán Reyes, miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI, tuiteó: "No hicieron las obras. No ayudaron a nadie. Y vetaron la ayuda del Congreso. El nivel de abandono del gobierno nacional es inaceptable“.

La postura del Gobierno

Por su parte, el Gobierno alegó que ya había dictado un decreto, el 238/25, para la reconstrucción de la ciudad y que la nueva ley está destinada al “auxilio de los mismos beneficiarios” del programa que se instrumentó con recursos del Tesoro.

Además, tildó de “innecesario” el fondo creado por el Congreso, en el marco de la “estrechez presupuestaria” vigente.

Otro de los motivos que alegó Milei fue que el texto de la norma “no indica la fuente de financiamiento” para instrumentar el fondo para Bahía Blanca, un justificativo que el Presidente ya dio cuando vetó el aumento jubilatorio y la ley de financiamiento universitario.