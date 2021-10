El intendente de Bariloche calificó de “falta de respeto” la carta de Alberto Fernández a la gobernadora Carreras

En un clima político más que caldeado, el intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, reprochó en duros términos la carta que el presidente Alberto Fernández le envió a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en respuesta al reclamo de asistencia en seguridad ante la ola de violencia promovida por movimientos mapuches radicalizados.

“Me pareció terrible la carta. Demuestra el grado de indefensión en el que estamos. Me parece una falta de respeto al federalismo en nuestro país”, dijo Gennuso, en declaraciones a Cadena 3. “Es como decirle a un vecino que se haga cargo del problema de uno”.

El incendio en el Club Andino Piltriquitrón Gentileza: Noticias del Bolsón

Fernández le envió esta mañana una carta que hizo pública a Carreras en la que prometió ayuda, pero le pidió que sea el gobierno provincial el que garantice la seguridad en la región andina de la provincia, afectada por ataques incendiarios y amenazas de agrupaciones que reclaman quedarse con tierras privadas o fiscales.

“Estamos cansados de que gobierne desde la capital gente que no entiende lo que pasa en el país”, se quejó el intendente, que integra el frente Juntos Somos Río Negro, en el que milita la gobernadora y tiene como referente principal al senador Alberto Weretilneck. “Cualquier hecho violento no solo es repudiable, sino que tiene que ser investigado y se tiene que actuar para que no vuelva a suceder”, insistió.

Carreras había reclamado auxilio de las fuerzas federales después del incendio del Club Andino Piltriquitrón, de El Bolsón, que incluyó una amenaza expresa contra ella. Dijo que no pedía sino que exigía la intervención nacional. Fernández le respondió en su carta que “es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior”. Pero consideró que “no es este el caso ni mucho menos”, por lo que consideró “aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”.

Alberto Weretilneck y Arabela Carreras, enfrentados al Gobierno Archivo

“No se lo toman en serio”

El intendente de Bariloche, uno de los municipios más afectados por la violencia, dijo que “la gobernadora se ha hecho cargo” y defendió también a la justicia rionegrina. “Ha actuado mucho más consistentemente que la Justicia Federal. ¿Por qué en Mascardi seguimos con tantos años de ocupación? El gobierno nacional deja hacer, y en el dejar de hacer sigue creciendo esta situación”, se lamentó. Dijo que “el Gobierno no se toma el problema seriamente” y por eso se complica la solución.

“La Policía de Río Negro ha hecho un buen trabajo. Ha intentado custodiar los territorios y logro desestimarse la toma, pero lo que es territorio nacional es un ámbito que corresponde a las fuerzas federales. Hablan del dialogo, tendrían que estar acá 24 horas intentando llegar a un acuerdo”, indicó.

El compromiso del Presidente llega hasta ahora a la promesa de una asistencia con gendarmes para patrullar la zona en problemas. Aunque quedan dudas en la provincia de hasta dónde llegará el compromiso, dado que escribió: “No es función del gobierno nacional reforzar el control de las rutas nacionales o brindar seguridad en la región”.

En la misma línea, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había retrucado a Carreras: “Señora, está equivocada, no tiene ninguna atribución” para exigir el envío de Gendarmería.