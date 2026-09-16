El intendente de Luján estuvo en el Vaticano y le dijo al papa León XIV que lo espera una multitud

ROMA.- “Lo esperamos en diciembre en Luján, va a ser una bendición recibirlo”, cuenta Leonardo Boto, intendente de Luján, que le dijo hoy al papa León XIV. Pudo saludarlo al final de la tradicional audiencia general de los miércoles y que le dio cita al 11 de noviembre próximo, cuando el Pontífice cerrará su visita al país con una multitudinaria misa en el santuario nacional.

“Va a ser el evento más grande de la historia de Luján, va a ser la última misa del Papa antes de partir, no sabría decir si va a haber más gente en el Monumento a los Españoles o en Córdoba, pero nosotros estimamos, por la tradición que tiene Luján, por la presencia de la Virgen, que va ser una misa multitudinaria. Nosotros calculamos un millón de personas, la policía de la provincia dice que va a haber muchas más, especialmente si es feriado, que puede llegar a los dos millones…. Y ya con un millón te puedo asegurar que es un tsunami que nos pasa por arriba, la expectativa es enorme”, dijo más tarde Boto a LA NACION.

El intendente peronista viajó al Vaticano para terminar de ajustar detalles del Primer Foro Iberoamericano de Ciudades con Santuarios Marianas, que Luján hospedará el 19 y 20 de octubre próximo. Se trata de un evento oficial previo a la visita papal, que el intendente organizó junto a Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América latina (PCAL). Auspiciado por el CAF, el Banco de Desarrollo de América latina y el Caribe, el evento por primera vez juntará autoridades políticas y eclesiásticas de 14 santuarios marianos nacionales de América latina, España y Portugal.

“Estarán presentes el obispo y el alcalde del santuario de Guadalupe, México; de Copacabana, Bolivia; de Caacupé, Paraguay; de Aparecida, Brasil; de Fátima, Portugal; y de muchos otros santuarios marianos”, adelantó.

“El origen de todo esto es que se me ocurrió esta necesidad de relacionar a los santuarios junto a los gobiernos municipales, un tema que no se aborda mucho y a la vez empezar a tirar de una piola que a mí me parece fundamental, que es reconocer que tenemos una madre en común en todo el continente, que es la Virgen María. El tener una madre en común nos vuelve hermanos. Y recuperar la idea de hermandad en el continente, a partir de la fe, me parece una novedad en este momento político”, explicó.

Aunque ya hace unos años obtuvo el visto bueno de Cuda, teóloga argentina que lo insertó en su programa de “puentes”, y del papa Francisco, la idea de hacer dialogar a los santuarios con las autoridades políticas que los albergan se fue demorando, pero se reactivó con el papa León XVI y el primer foro tendrá lugar semanas antes de su primer viaje a América latina.

Acompañado por Christian Asinelli, vicepresidente del CAF -banco que financió una colosal obra hídrica de 300 millones de dólares que evitará inundaciones en Luján-, Boto también le habló brevemente al Papa de este evento cuando se saludaron, según contó.

El intendente también aprovechó para decirle al Papa que es agustino -egresado del Colegio San Agustín de Buenos Aires, donde hizo primaria y secundaria- y, de hecho, en lugar de obsequiarle una estatuilla de la Virgen de Luján, lo sorprendió con un regalo que no se esperaba: esa famosa foto de los dos futuros papas – el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, y Robert Prevost, joven prior de los agustinos-, concelebrando en 2004 una misa en la Iglesia de San Agustín, enmarcada.

Christian Asinelli, vicepresidente del CAF, el Banco de Desarrollo de América latina y el Caribe, y Leonardo Boto, intendente de Luján, en Roma

En diálogo con LA NACION, Boto, que contó que este domingo por primera vez en la historia habrá una peregrinación de veteranos de la guerra de las Malvinas a Luján -algo que organizó mucho antes de que el tema volviera a estar candente tras los anuncios del Presidente- también habló de los intensos preparativos en vista de la gran misa que celebrará allí al Papa el 11 de noviembre. “Ya estamos trazando sobre el mapa caminos de acceso, caminos de salida, lugares de concentración, lugares de tránsito de Su Santidad en Luján, características del altar, características del altar secundario, de qué manera se va a disponer la Plaza Belgrano, que va a tener patios, como corrales”, detalló.

La misa va a ser afuera de la Basílica, donde “va a haber un escenario muy, muy grande, que obviamente va a estar destinado solamente a la ceremonia religiosa y arriba del altar van a estar todos los obispos y cardenales que acompañen a Su Santidad, más algunas autoridades eclesiales”, contó.

“Va a haber un segundo escenario donde esté el coro que acompañe la misa. La plaza va a tener patios donde esté la gente y la avenida de Nuestra Señora de Luján, desde la Plaza Belgrano hasta la Autovía 7, va a ser una sucesión de corrales, de patios, donde a partir de la apertura, que seguramente será el día martes, se van a ir llenando”, ahondó. Los patios permiten el ingreso y el egreso de las personas y evitan que haya avalanchas o presión hacia adelante, subrayó.

Consultado si habrá entradas especiales o si la gente accederá libremente, de acuerdo con su llegada, Boto explicó que la Conferencia Episcopal definirá los invitados a los diferentes sectores de la plaza, pero que todo lo que es la avenida Nuestra Señora de Luján van a ser los patios a los que se ingresará por orden de llegada. Para que todos puedan seguir la misa, habrá unas 20 pantallas gigantes y un audio a lo largo de 2,1 kilómetros, que es la distancia entre la Basílica y la Autovía 7.

“Queremos que haya audio y pantallas también en dos grandes áreas de servicios: una es la playa de maniobras de la terminal, que se va a convertir en una gran área de servicios, a nivel sanitario, a nivel médico, de emergencias médicas y a nivel alimenticio, puestos de hidratación y demás, y la otra gran área de servicios va a ser el Parque San Martín, en las inmediaciones de la avenida Nuestra Señora de Luján”, precisó.

Lleno de entusiasmo, el intendente contó que ya hay muchas parroquias que están reservando, que vienen de Neuquén, de Santa Fe, de Río Negro, Entre Ríos e incluso de Córdoba. Como la hotelería de Luján - donde viven unas 120.000 personas y que recibe a 7 millones de peregrinos por año-, ya está al 100%, la semana pasada se abrió un registro para que se inscriban centros de jubilados, sociedades de fomento y casas particulares dispuestas a dar alojamiento.

“De repente en el salón de una sociedad de fomento pueden dormir 200, 300 chicos en bolsa de dormir, usar los servicios e ir a la misa”, dijo. “Y a la vez estamos viendo la posibilidad de, horas previas al evento, cortar las autopistas que llegan a Luján para generar grandes zonas de estacionamiento, que la gente ingrese y egrese caminando a la misa, para facilitar la llegada y la desconcentración”, afirmó. “Luján es un nudo de rutas, confluyen la Autovía 5, la Autovía 7, la 192, la 34, la 47, la 6, que es enorme y si no frenamos el tránsito en las afueras de la ciudad, colapsa, como lo vemos todos los años con la peregrinación de jóvenes”, concluyó.