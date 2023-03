El intendente, Guillermo Montenegro, denunció la entrega de tierras en Mar del Plata a militantes de Grabois: “Es ilegal e ilegítima”

escuchar

Ante la tensa situación que se vive por estas horas por la entrega de tierras a Juan Grabois en Mar del Plata, Guillermo Montenegro, intendente del municipio de General Pueyrredón, anunció que mañana presentará una denuncia penal en el fuero federal contra las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por la cesión de un campo de 140 hectáreas en la zona de El Marquesado a una ONG alineada en el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE).

En diálogo con LN+, Montenegro dijo que hará “lo imposible” para que esa medida no se lleve a cabo. “Por más que sea un acto administrativo no puede ser tomado a la ligera. No puedo entregar un edificio del Municipio a un grupo de personas porque a mí se me ocurre”, dijo el intendente local.

Conflicto con vecinos por una posible toma de tierras, en El Marquesado, al sur de Mar del Plata Eduardo López

Para Montenegro, lo que buscaron desde la AABE fue darle una “forma de legalidad con un acto ilegal que es el acto administrativo que realiza el gobierno nacional cediendo entre gallos y medianoche 140 hectáreas frente al mar, al lado de Chapadmalal”. El jefe de gobierno del municipio “no hay ninguna lógica” en la decisión tomada por ese ente nacional.

Respecto del documento firmado por las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, proyecto que incluye la construcción de viviendas, Montenegro aseguró que las personas interesadas están identificadas con la pechera del MTE. “Incluso, hubo una funcionaria del Ministerio de Justicia de la Nación que hizo valer el documento”, agregó el intendente.

Protesta de vecinos del barrio El Marquesado del sur de Mar del plata por la toma de terrenos Mara Sosti

Según el convenio, en ese lugar, y por el plazo inicial de 18 meses, se permitiría a esta ONG avanzar con un proyecto de chacra productiva en el que se permitiría la construcción de viviendas, la cría de ganado y la concreción de un camping balneario.

Protesta de vecinos del barrio El Marquesado del sur de Mar del plata por la toma de terrenos Mara Sosti

Hoy, vecinos de barrios de la zona y otros que llegaron desde Mar del Plata acompañaron una manifestación sobre ruta 11 con la que ratificaron su rechazo a la entrega de ese campo. “No queremos más tomas”, se leía en los carteles de más de 200 manifestantes que a media tarde se concentraron frente al acceso al predio que en su tranquera lleva el nombre de “La Fundación”.

LA NACION