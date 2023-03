Mar del Plata: bronca vecinal y corte en la ruta 11 por la entrega de predios en El Marquesado a la agrupación de Grabois

escuchar

MAR DEL PLATA.- Vecinos de barrios de la zona y otros que, en apoyo, llegaron desde Mar del Plata acompañaron la manifestación sobre ruta 11 con la que ratificaron su rechazo a la entrega de un campo de 140 hectáreas en la zona de El Marquesado a una ONG alineada en el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois.

Se instalaron ayer en este predio, a menos de 10 kilómetros de Miramar y ruta de por medio con el frente marítimo, a partir de un convenio firmado con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que le entrega estas tierras fiscales para un proyecto de huertas y cría de ganados que contempla, según se lee en el documento, la construcción de viviendas.

Protesta de vecinos del barrio El Marquesado del sur de Mar del plata por la toma de terrenos Mara Sosti

“No queremos más tomas”, se leía en los carteles de más de 200 manifestantes que a media tarde se concentraron frente al acceso al predio que en su tranquera lleva el nombre de “La Fundación” y donde desde ayer pernoctan dos miembros de esta agrupación denominada Asociación Civil Tercer Tiempo luego de que, con presencia de una funcionaria nacional, se dispusiera la salida de Luis Boni, quien desde hacía años era encargado del lugar. En declaración testimonial, en sede policial, aseguró que le ofrecieron 1,5 millones de pesos como indemnización. “En 15 días lo vamos a llamar”, dice que le prometieron por ese pago.

La situación mantiene clima de tensión aunque con más orden que ayer, cuando la situación tomó a todos por sorpresa, con el arribo de medio centenar de personas dispuestas a instalarse tranqueras adentro. Incluso tomó intervención el municipio de General Pueyrredon, con funcionarios que advirtieron a vecinos y nuevos ocupantes del predio que iban a hacer “todo lo posible” para que esta ONG no se instale en el lugar.

De hecho se espera que en próximas horas sea el propio intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, quien se presente en tribunales federales con una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica en procura que la justicia devuelva las condiciones originales a estas tierras del Estado nacional.

Representantes de decenas de sociedades de fomento y organizaciones barriales del distrito acompañaron este reclamo en las calles. “Es una manifestación pacífica para decirle a las autoridades que este no es un lugar ni son las formas para un emprendimiento como el que se quiere llevar a la práctica”, contó Marcelo Bologno, referente vecinal del barrio El Marquesado, el más próximo a este predió de casi 1,4 millones de metros cuadrados.

Según el convenio, allí y por el plazo inicial de 18 meses se permitiría a esta ONG avanzar con un proyecto de chacra productiva en el que se permitiría la construcción de viviendas, la cría de ganado y la concreción de un camping balneario.

El rechazo, que tuvo en redes sociales expresiones del líder del PRO, Mauricio Macri; el jefe de Gobiero porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y decenas de figuras relevantes de la oposición, también tuvo hoy otras voces de puertas adentro del oficialismo nacional.

Desde el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, se opusieron al proyecto en marcha. “Vemos con sorpresa como una ONG cercana a Juan Grabois tendría claras intenciones de ocupar lotes en la zona sur d e Mar del Plata”, afirmó el ex concejal y hoy director de Aerolíneas Argentinas, Ariel Ciano, uno de los referentes locales de esta fuerza en la región.

Dijo que se deben priorizar “la vía del diálogo y la claridad de conceptos, dos instancias que en este hecho tan repentino no ocurrieron”. Y si bien no planteó la oposición firme para que no avance el emprendimiento, manifestó que pedirán de manera formal que el convenio firmado el pasado 16 de febrero “no se renueve y quede sin efecto”.