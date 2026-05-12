“No queremos sus artimañas”: un anuncio sobre Punta Mogotes reavivó el conflicto entre la Provincia y Mar del Plata

MAR DEL PLATA.- El gobierno bonaerense anunció este lunes que llamará a licitación para concesionar los balnearios de Punta Mogotes, cuyos contratos vencen a mediados de este año. Anticipó además que, una vez que sean adjudicados y se ejecute una obra de renovación de esas unidades y espacios públicos adyacentes, concretará la transferencia del complejo a la municipalidad, que desde hace algunos años y mediante recursos judiciales viene reclamando quedar al frente de esa administración.

La novedad la hizo pública Augusto Costa, ministro de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Productivo bonaerense, a menos de una semana de conocido el resultado de un concurso de ideas convocado para modernizar y reconvertir este conjunto que se inauguró en la década del 80 y desde entonces permanece bajo la órbita de la Provincia.

Esta decisión no fue muy bien recibida por referentes de la alianza que está al frente del partido de General Pueyrredón. El primero que salió a manifestar rechazo fue el intendente en uso de licencia, actual senador bonaerense e impulsor del reclamo de transferencia del complejo al municipio, Guillermo Montenegro.

“No queremos sus artimañas ni las trampas de Axel Kicillof para intentar dejar atado desde La Plata el manejo de un espacio que les pertenece a los marplatenses”, escribió en sus redes sociales en una nueva crítica al gobernador y también a quienes son sus referentes locales: “Tampoco queremos oportunistas que se quieran colgar del tema después de mirar para otro lado durante años”, puntualizó. La alusión parecía dirigida al actual concejal y exintendente Gustavo Pulti, que hoy es la figura referencial del gobernador por estas playas.

El ministro de Producción de la Provincia, @CostaAugusto9 , se sigue refiriendo a Punta Mogotes como “un balneario”. Porque nunca lo vio. Porque no lo entiende. Porque está demasiado lejos como para interesarse por la gente que vive, trabaja y apuesta todos los días por esta zona… pic.twitter.com/xMaRb9uexB — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) May 11, 2026

“El camino de la confrontación y el litigio solo asegura costos, incertidumbre y falta de definiciones en momentos en los que hace falta proteger la tranquilidad y el trabajo”, expresó Pulti, el primero en referir al tema desde las redes sociales, donde los opositores locales a Kicillof salieron uno tras otro a darle la espalda al anuncio de Costa.

El actual intendente, Agustín Neme, cuestionó al gobierno provincial por referirse como “balneario” a este complejo y le dijo a Kicillof: “Si realmente quiere devolverlo, hágalo sin trampas y sin condiciones”. Y remarcó: “Mar del Plata no pide favores, exige que se cumpla con lo que corresponde”.

“Es un acto propio de la administración reconocer que Punta Mogotes es de Mar del Plata. Gran avance”, reconoció el diputado provincial radical Diego Garciarena, que al mismo tiempo dijo no entender cómo la decisión de ceder la administración de Punta Mogotes a la municipalidad plantea como paso previo la licitación y las obras de remodelación. “No tiene sentido. Es raro. No tiene lógica”, insistió.

Antecedentes

Uno de los críticos más duros fue el concejal Fernando Muro, bien cercano a Montenegro: “Anuncian que ‘lo quieren devolver’, pero no sin antes hacer negocios por 20 años”, escribió desde su cuenta personal. Y pidió: “Devuelvan Punta Mogotes a los marplatenses. Ya lo pagamos. Agarren el dinero que es lo que mejor les sale hacer y retírense de nuestra tierra”.

Refiere al depósito que hizo la municipalidad, hace ya más de un año, de una deuda original que se arrastraba desde la construcción de este complejo. El dinero en aquel momento llegó con respaldo de la administración bonaerense, por entonces en tiempos de dictadura militar, y como una suerte de garantía quedó bajo tutela provincial.

Punta Mogotes abarca una franja de poco más de dos kilómetros de playa, con operatoria privada a través de concesionarios de 24 balnearios Mauro V. Rizzi

Fue Montenegro el que pidió cálculos de la deuda pendiente, lo depositó en una cuenta y así lo notificó la Justicia, donde avanza con el reclamo para que Punta Mogotes vuelva a manos del municipio.

Esa franja de poco más de dos kilómetros de playa tiene operatoria privada a través de concesionarios de 24 balnearios bajo la supervisión de la Administración de Punta Mogotes, cuyo titular es un funcionario designado por el gobierno bonaerense. Las actuales concesiones vencen entre junio y septiembre y, según anticipó el ministro Costa, hasta tanto se complete la nueva licitación se prorrogarán los actuales contratos.

Desde el Ejecutivo provincial se ha rechazado cada presentación y novedad judicial en el marco de la causa que inició Montenegro desde su rol de intendente. La última novedad fue un fallo adverso a una presentación del gobierno bonaerense que rechazaba que el expediente en cuestión se trámite en tribunales marplatenses. Un tribunal superior confirmó que el proceso continuará bajo competencia del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo N°1 de Mar del Plata, como reclama la municipalidad.

El anuncio del ministro Costa llegó casi una semana después de que se conocieran proyectos ganadores del concurso de ideas convocado desde la provincia de Buenos Aires para reformular y modernizar el complejo de Punta Mogotes. Se presentaron 13 propuestas y se seleccionaron tres trabajos, que serán premiados, y tres menciones. Uno fue el elegido como el modelo a plasmar.

Tanto el gobierno municipal como legisladores afines habían solicitado a la Provincia que se abstenga de avanzar con ese concurso de ideas, del cual también participó el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires – Distrito IX.

El ministro Augusto Costa Prensa PBA

“Dicen que quieren devolver Punta Mogotes a los marplatenses, pero antes pretenden condicionar su futuro con decisiones tomadas desde La Plata para los próximos 20 años”, cuestionó Montenegro en la misma publicación en redes.

Costa fue claro en los pasos que tienen planteados desde la provincia: llamar a licitación pública, concesionar los balnearios, llevar a cabo las obras de remodelación bajo las propuestas elegidas en el concurso de ideas y, recién entonces, transferir el dominio y administración del complejo al municipio.

“Hay una definición política de trabajar junto al municipio”, dijo el ministro sobre lo que remarcó como una decisión tomada por el gobernador Kicillof. Por eso pidió a las autoridades comunales que acompañen el proceso licitatorio en gestación con una “gestión compartida y articulada”.