El intendente de Río Gallegos contó cómo va a financiar el viaje que sortea al Mundial de Qatar en medio del “desfasaje del dólar”

Después de publicar en su cuenta de Twitter el sorteo para que un habitante de Río Gallegos viaje gratis a Qatar para los primeros tres partidos de la Selección Argentina en el mundial de fútbol, el intendente de la ciudad, Pablo Grasso, hizo algunas aclaraciones sobre cómo será la modalidad para participar y explicó cómo pagó el viaje, en medio del “desfasaje del dólar”.

En cuanto a esto último, el mandatario municipal explicó que fueron tres empresas las que ya financiaron el 80% del paquete y aseveró que ahora resta pagar el 20%. “Distribuimos en cinco etapas anteriores para hacerlo y surgió el inconveniente del país, con respecto al desfasaje del dólar, pero lo veníamos pagando con anterioridad. Lo pagan empresas privadas. El 20% del total, que queda pendiente, si lo podemos pagar, lo pagamos nosotros. Y si no, lo pagan las empresas”, detalló.

Luego dijo que “ojalá” el municipio no tenga que afrontar el costo de ese porcentaje que aún no se abonó y aclaró que dejará el detalle de lo que ya se saldó en su cuenta de Twitter. “Los vecinos de mi ciudad con impuestos no van a poder pagar nada, porque lo que tenemos es que pagar los impuestos para que yo pueda seguir con las obras de mi ciudad, no va destinado para un viaje. Por eso explicaba cómo está conformada la inversión de los privados”, siguió en un intento de recalcar que las contribuciones de los galleguenses no se destinarán a este paquete turístico.

La intención inicial del intendente era, según dijo, comprar un vuelo y las entradas para la final de la Copa del Mundo, pero en TN contó que desde la agencia le dijeron que no le podían garantizar la entrada, ni el traslado, si la Argentina no llegaba a esa instancia. Entonces, desde su administración optaron por los tres primeros partidos: contra Arabia Saudita, el 22 de noviembre; contra México, el 26; y contra Polonia, el 30. “Ya lo tenemos reservado”, afirmó al respecto de los vuelos, la estadía con media pensión, los traslados y las entradas.

Aclaración sobre las fotos con dirigentes K para participar del sorteo

Por otra parte, Grasso reclamó que la “instalación” que hicieron algunos medios del tema fue errónea. “Te tenés que sacar una foto con Cristina para ganarte el viaje, el foco era ese”, se quejó en cuanto a la cobertura de la prensa. Es que lo llamativo del concurso fue que, para participar, una de las condiciones era sacarse fotos con algunos personajes de la ciudad y entre ellos había una gran mayoría de dirigentes kirchneristas.

“No son funcionarios kirchneristas todos, son diferentes personalidades”, aclaró hoy el mandatario local, quien incluso dijo que iniciaron con diez figuras de Río Gallegos y que, a medida que pasen las semanas, se irán incorporando otras diez “de distinta conformación política, religiosa y social” de la ciudad. “Son conocidos. No sé como será en otras partes, acá tenemos una dinámica de territorialidad distinta, estamos en la calle”, planteó.

Además, indicó que la idea de la foto es una “excusa” para que los ciudadanos participen. Después, las personas deberán responder tres preguntas en el dorso de esa imagen: qué es lo que más te gusta de Río Gallegos, qué es lo que más te gusta de la gestión actual en la ciudad y cuál es la sugerencia de lo que aún falta en la capital de Santa Cruz. Por último, la postal será colocada en una urna.

El sorteo, de acuerdo a lo que detalló Grasso, se hará 15 días antes de la fecha en que se deban presentar los datos del viajero a la agencia. “La ponemos en una urna, se tira el papelito, y sale el nombre y el apellido de la persona que gana”, resumió.

Asimismo, nombró los “objetivos” que persiguen desde el municipio con este sorteo: “Son varios: poder potenciar mi ciudad y que esté en boca de todos los argentinos para tener una posibilidad distinta de trasladar lo que venimos haciendo; la otra es que el 18 [de diciembre] es la final de la Copa del Mundo y el 19 es el aniversario de nuestra ciudad; y la tercera es que tengamos la posibilidad de tener un embajador vecinal en la ciudades que participa nuestra Selección, para vivir desde dentro el Mundial. No tenemos la posibilidad de mandar corresponsales, ni vivirlo en forma particular y personal”.

En ese sentido, aseguró para cerrar que la persona que gane el concurso viajará sola y descartó que vayan a acompañarla funcionarios municipales.