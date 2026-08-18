El irónico posteo de Victoria Villarruel sobre Cerimedo: “Que mal que envejeció todo”

La vicepresidenta Victoria Villarruel apuntó este martes contra Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei que fue detenido esta madrugada en Bolivia tras un ataque a balazos contra la abogada y activista boliviana, Nadia Beller, señalada por los medios como su expareja.

En 2024, Cerimedo había criticado a la funcionaria a través de la red social X. “Sobre el tema Villarruel solo voy a decir: @KarinaMileiOk was always right [Karina Milei siempre tuvo razón]”, había escrito en su cuenta.

En ese año fue que el presidente Javier Milei decidió romper con Villarruel y marginarla del Gobierno y la toma de decisiones de la Casa Rosada. En una entrevista con LN+ solo tres días antes del tuit de Cerimedo, el mandatario fustigó duramente a la vicepresidenta, la consideró cercana a “la casta” y al “círculo rojo” y afirmó que no tiene “ninguna injerencia” en las principales decisiones del Gobierno.

El posteo de Villarruel Captura

Este martes, Villarruel le contestó a un usuario de X que compartió el posteo de Cerimedo y arriba escribió: “Bien por @VickyVillarruel tomando distancia de estos enfermos”.

“Que mal que envejeció todo”, respondió la vicepresidenta.

Fernando Cerimedo y Victoria Villarruel

Desde entonces, el vínculo entre la Villarruel y el Gabinete de Milei solo empeoró, al punto tal que hace pocas semanas la funcionaria acusó al Presidente de tener “persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y el exterior” y que siente una “genuina preocupación por su estado” durante un cruce por redes sociales con la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine.

Tanto el jefe de Gabinete, Diego Santilli, como el canciller Pablo Quirno pidieron que Villarruel de un paso al costado.

La detención de Fernando Cerimedo

Cerimedo fue detenido por la madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Nadia Beller recibió tres disparos el lunes por la noche en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. Los dos presuntos autores materiales del ataque quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento. Estaban vestidos como repartidores de delivery, con cascos y chalecos azules.

Al llegar a bordo de una moto robada, interceptaron a la mujer: uno le disparó y el otro le robó la cartera y el celular. Luego, se dieron a la fuga en una moto diferente a la que habían utilizado para llegar al hotel.

Beller se refirió a su relación con Cerimedo y dijo que, por su vínculo con él, fue testigo de “negociados del gobierno de Rodrigo Paz, su esposa y la familia. Luego, acusó a Cerimedo de haberla ”ahorcado" luego de que lo descubriera hablando con su expareja.

Detuvieron a Fernando Cerimedo en Bolivia captura de video

“Sospecho que ambos se quería deshacer de mí. Él mantuvo una relación conmigo todo este tiempo, hasta que le descubrí otra infidelidad. Nuevamente me golpeó. Le encontré también cajones llenos de billetes. Me llegó a decir que se iba a suicidar si yo lo llegaba a mandar a la cárcel”, confesó.

Respecto al intento de asesinato que sufrió el lunes por la noche, contó: “Me tiré al piso y fingí que me mataron. Me quedé sin moverme y un sicario titubeó si se acercaba y me remataba”.

La relación de Cerimedo con Javier Milei

Cerimedo es fundador y accionista (al menos hasta marzo de este año) de La Derecha Diario, medio afín al gobierno libertario y parte del engranaje comunicacional de La Libertad Avanza. También es CEO de Numen Publicidad. Actualmente no tiene ningún cargo oficial en la gestión mileísta, según informaron fuentes gubernamentales a LA NACION. “Estaba hace tiempo distanciado del Presidente”, dijeron desde la Casa Rosada.

El rol de Cerimedo fue central en la campaña presidencial de Milei: admitió haber estado a cargo de un ejército de “miles” de trolls en redes sociales y, durante un tramo de la campaña, el hoy Presidente le delegó la fiscalización de los votos, tarea de la que después fue apartado. Llegó a integrar la mesa chica de Milei y fue uno de los intermediarios para la entrevista que le hizo el periodista estadounidense Tucker Carlson.

Fernando Cerimedo y Javier Milei LA NACION

En una entrevista con LA NACION, reconoció que hace “campañas negativas”, es decir, “suministra información real que el candidato rival no quiere que se conozca”.

A su vez, Cerimedo fue uno de los citados en la decisión firmada por un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño que autorizó decenas de allanamientos y cuatro arrestos para reunir elementos en la investigación por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 por la que Bolsonaro recibió una condena de 27 años de prisión. “La causa es una persecución política, ideológica”, aseguró el consultor.