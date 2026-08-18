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Video: Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, habló desde el hospital tras ser baleada en un hotel de Bolivia

La activista recibió tres disparos mientras se hospedaba en la zona de Canal Isuto; Cerimedo, exasesor de Javier Milei y vinculado al gobierno del presidente Rodrigo Paz, fue detenido como sospechoso del ataque

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Nadia Beller
Nadia Beller

Nadie Beller, expareja de Fernando Cerimedo, habló desde el hospital este martes tras ser baleada en un hotel de Bolivia. La abogada recibió tres disparos mientras se hospedaba en la zona de Canal Isuto. Cerimedo, exasesor de Javier Milei y vinculado al gobierno del presidente Rodrigo Paz, fue detenido como sospechoso del ataque.

“He solicitado la presencia de DTV para hacer una declaración. Intentaron silenciarme. Si yo no hablo ante el pueblo boliviano, van a querer terminar lo que empezaron”, advirtió en diálogo con un canal de televisión local.

Respecto a cómo evito ser asesinada el lunes por la noche, dijo: “Me tiré al piso y fingí que me mataron. Me quedé sin moverme y un sicario titubeó si se acercaba y me remataba”.

Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, habló desde el hospital tras ser baleada en un hotel de Bolivia
Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, habló desde el hospital tras ser baleada en un hotel de Bolivia

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