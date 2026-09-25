El juez de Formosa que condenó al equipo periodístico de LA NACION es un militante de Gildo Insfrán

Omar Padilla, el juez de menor cuantía de Las Lomitas, Formosa, que condenó a un equipo periodístico de LA NACION a cinco días de arresto o una multa por imágenes que registraron en un lugar público, es un militante de Gildo Insfrán, el gobernador que lleva más de 30 años en el poder.

El juez fue concejal y dirigente justicialista de Las Lomitas; incluso defendió públicamente a Gildo Insfrán antes de ser designado juez de Paz por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, donde nada se mueve sin la anuencia del gobernador.

“Nosotros tenemos quien nos indica el camino a tomar y que por muchos años lo ha hecho bien, y es nuestro gobernador”, afirmó el ahora juez Padilla en un acto público, cuando actuaba en la política partidaria local.

En marzo de 2025 fue designado por el Superior Tribunal como juez de paz de menor cuantía.

En 2014, cuando todavía era abogado y ocupaba una banca como concejal de Las Lomitas, el Superior Tribunal de Justicia había señalado la incompatibilidad de ese cargo con su participación como conjuez. El Superior Tribunal resolvió entonces excluirlo de la lista de conjueces.

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Años después continuó vinculado al peronismo local y en 2024 participó de actividades de la Unidad Justicialista de Las Lomitas. En noviembre de 2024 era presentado como dirigente de Unidad Justicialista de Las Lomitas. Al referirse a actividades deportivas organizadas en esa localidad, afirmó que trabajaban mediante el “acompañamiento y gestión del gobernador Gildo Insfrán”.

En julio de 2024, Padilla fue identificado públicamente como “dirigente justicialista” durante una actividad vinculada a comunidades originarias de la zona de Las Lomitas. En ese contexto cuestionó políticamente al intendente Atilio Basualdo y afirmó: “Las comunidades estamos consustanciadas con este proyecto de gobierno que representa nuestro gobernador”.

También manifestó que la militancia justicialista estaba descontenta con Basualdo y cuestionó su acercamiento a las ideas libertarias.

El 26 de marzo de 2025, el Superior Tribunal de Justicia anunció oficialmente que, mediante la Resolución 184/25, había designado a Omar Padilla como juez de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, en reemplazo de Nicanor Aurelio Maldonado.

El propio tribunal superior señaló entonces que Padilla reunía el perfil necesario para desempeñarse con “eficiencia, prudencia y dedicación” y explicó que utilizó las atribuciones conferidas por la Constitución provincial para cubrir inmediatamente el cargo.

Padilla es el juez que condenó al equipo de LA NACION integrado por Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán a cinco días de arresto por realizar entrevistas y filmaciones en la comunidad San José. La sanción puede sustituirse por una multa de $282.550 para cada uno.

Los periodistas actuaron con el permiso de las personas que estaban entrevistando y en un lugar público, y aun así fueron condenados.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó ayer su “profunda preocupación y rechazo” ante el fallo de Padilla. “ADEPA considera especialmente preocupante e inadmisible que una controversia vinculada con el ingreso y la realización de actividades periodísticas en una comunidad haya derivado en una sanción de naturaleza penal o contravencional contra quienes desarrollaban una tarea informativa”, afirmó. “La libertad de prensa protege el derecho de los periodistas a investigar, entrevistar, registrar y difundir información de interés público, y cualquier restricción a ese ejercicio debe ser compatible con las garantías constitucionales y convencionales que protegen la actividad periodística”, sostuvo.