El juez Juan Rodríguez Ponte toma el control de la causa que más inquieta a Martín Insaurralde

Juan Tomás Rodríguez Ponte, el nuevo juez del caso en que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y a su exesposa Jesica Cirio por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, jurará este jueves en la Corte Suprema de Justicia.

Rodríguez Ponte es el actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que es un organismo técnico dependiente de la Corte encargado de ejecutar las interceptaciones de comunicaciones con orden judicial y los peritajes complejos en investigaciones.

Es habitual que se haga en la Corte la jura de funcionarios que trabajaron en el tribunal o dependiendo de él, explicaron fuentes judiciales sobre la ceremonia del jueves.

Rodríguez Ponte, ex secretario de Lijo, cuando expuso en el Senado Soledad Aznarez

La ceremonia de jura del exsecretario del juez federal Ariel Lijo será privada, no abierta al público ni a la prensa, en el Salón Gorostiaga, con invitados especiales, y le tomará juramento el presidente de la Cámara Federal de La Plata, Carlos Alberto Vallefín.

El magistrado asumirá como titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora que tiene a su cargo la investigación contra Insaurralde y que está vacante desde hace años.

La causa por supuesto enriquecimiento está radicada en ese tribunal desde 2023, cuando Insaurralde fue descubierto navegando por el Mediterráneo en el yate El Bandido con la modelo Sofía Clérici.

Desde entonces, el caso pasó por las manos de los jueces federales subrogantes Ernesto Kreplak, de La Plata, en primer lugar, y ahora Luis Armella, de Quilmes. Quedará ahora en manos de Rodríguez Ponte.

En este expediente, las demoras en los inicios de la investigación impidieron avanzar como pretendía el fiscal del caso, Sergio Mola, que pidió indagar a Insaurralde, a Cirio y a familiares del exintendente acusados de ser sus testaferros.

Jesica Cirio y los dólares termosellados en el vestidor

Un informe de la Procuraduría Especializada en casos de lavado de dinero, de Diego Velasco, firmado también por el fiscal Mola, estableció que Insaurralde gastó más en viajes y gastos suntuarios que sus ingresos y advirtió sobre contrataciones supuestamente irregulares.

Recién el mes pasado pudo concluirse un peritaje sobre los bienes de Isaurralde y Cirio, que determinó que en 14 años el exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense gastó $20 millones más que sus ingresos y que en 2020 y 2022 declaró al fisco niveles inferiores de consumo para que le den los números.

Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora

El estudio, de 618 páginas, determinó que las erogaciones de su exmujer Jesica Cirio excedieron los recursos disponibles al cierre de los ejercicios 2014, 2017, 2018, 2019 y 2023.

El detalle de los gastos incluye viajes a Europa pagados en efectivo, vuelos privados contratados por WhatsApp, dos autos comprados en un mismo año y una firma que financió los viajes de toda la familia.

El peritaje contable fue ordenado por el juez Armela y ahora el fiscal Mola prepara con esos resultados un nuevo pedido de indagatoria del exfuncionario bonaerense que deberá ser resuelto por el nuevo juez Rodríguez Ponte, cuando asuma su cargo esta semana.

En paralelo, tras ese peritaje, la defensa de Sofía Clerici pidió ser sobreseída en la causa porque señaló que el estudio contable efectuado sobre los bienes de Insaurralde determinó que el exfuncionario nunca le entregó dinero ni bienes suntuarios, como relojes o carteras.

Sofía Clerici mostró parte de las lujosas compras que hizo en Europa Instagram: @sofiaclericiok

En el allanamiento a Clérici le fueron secuestrados 569.911 dólares encontrados en su casa, pero los peritos dijeron que no hay constancia de que el exfuncionario le hubiera entregado ese dinero. Con ese párrafo, la defensa de Clérici, a cargo de Mauricio D’Alessandro, pidió que sea sobreseída.

El fiscal Mola se opuso y ahora deberá resolver el juez Armella, antes de dejar el expediente, adelantaron fuentes ligadas al caso. Es decir, la definición podría ser inmimente.

La llegada de Rodríguez Ponte insufló esperanzas en los acusadores de que el caso avance con un juez definitivo, sobre todo porque resta determinar la valoración como prueba de unos videos publicados por LA NACION en los que se ve a Cirio rodeada de fajos de dólares.

Uno de los videos de Cirio en los que muestra fajos de dólares

Las defensas quieren sacar esos videos del caso porque un peritaje dijo que no era posible hacer la trazabilidad del dinero; la fiscalía, por el contrario, señala que no hay duda de que se trata de Cirio y que los videos fueron filmados en su vestidor y que hay allí una suma de unos 10 millones de dólares.

Por eso es que se prepara para incluir en el requerimiento de justificación de bienes de Insaurralde, además de las cuentas que no le cierran, esa suma de dinero avalada por las imágenes.