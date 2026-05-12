Lijo activó otra causa que investiga a Adorni y pidió información a empresas que contrataron a su mujer

El juez federal Ariel Lijo requirió información a empresas que mantienen vínculos comerciales con el Estado y que habrían contratado servicios de “coaching ontológico” de la consultora de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Así lo indicaron a LA NACION fuentes judiciales que trabajan en el caso, nacido a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, en la que se sugiere la existencia de presuntas negociaciones incompatibles.

Las empresas apuntadas por la denuncia, a las que Lijo solicitó información por haber contratado los servicios de la consultora de Angeletti, son Grupo Dacto, Foggia Group y National Shipping.

Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni Instagram Bettina Angeletti

La primera de ellas, de acuerdo con la denuncia, es una empresa tecnológica con fuerte presencia como proveedora o contratista de organismos y empresas del Estado. Presta o habría prestado servicios a organismos como AFIP/ARCA, AySA, Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos.

La segunda de las compañías, Foggia, dedicada a la organización de espectáculos, estaría detrás de la adjudicación del predio de Tecnópolis, cuya concesión depende en última instancia de la Jefatura de Gabinete, según refiere Pagano en su denuncia.

La naviera National Shipping, en tercer término, también cliente de la consultora de Angeletti, habría sido durante años una contratista importante de YPF, empresa de la cual Adorni es director ad honorem.

Según indicaron de la empresa a LA NACION, la consultora de Angeletti, al igual que otras, brindó una capacitación a gerentes y jefes de National Shipping SA (NSSA) los días 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025. Esas capacitaciones tuvieron un costo total de $6.370.000, informaron.

En la página de la consultora de Angeletti, las tres compañías figuran como sus clientes.

Mas Be Betina

Angeletti figura como directora de AS Innovación Profesional, una sociedad de responsabilidad limitada de la que es dueña en partes iguales con Adorni, quien además es gerente.

A través de su consultora Más Be, Angeletti ofrece servicios de “coaching ontológico”. “Mi especialización en coaching de equipos, combinada con herramientas como Point of You, me permite diseñar intervenciones personalizadas que fomentan la colaboración, la innovación y el desarrollo de una cultura organizacional más humana y alineada con los objetivos estratégicos de la empresa”, señala en su perfil de LinkedIn.

La diputada Marcela Pagano, denunciante en la causa X Diputados Argentina

La esposa del funcionario también fue alcanzada por la causa en la que se investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. Entre los gastos analizados por la Justicia figuran viajes realizados por el matrimonio, como el de Aruba, y uno que Angeletti hizo con amigas a Madrid, España.

Ese expediente también está radicado en el juzgado de Lijo, pero la investigación está en manos del fiscal Gerardo Pollicita.