Karina Milei impone a Pareja en bicameral de inteligencia y amenaza con poner la lupa sobre un área de Caputo

El diputado libertario Sebastián Pareja (Buenos Aires) fue elegido esta tarde presidente de la Comisión de Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, avanzó un casillero más en su disputa de poder con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Esto es así porque a partir de ahora será una persona de confianza de la hermana presidencial la que tendrá en sus manos el control de las acciones y de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), coto de caza político de Caputo que conduce el contador Cristian Auguadra.

La elección de Pareja se logró con el voto del oficialismo y la colaboración de sectores de la UCR y del Pro, que se quedó con. la vicepresidencia de la comisión en la figura de Martín Goerling (Misiones), presidente de la bancada de senadores de la escudería amarilla.

La elección de Goerling se logró a pesar de la ausencia del diputado Cristian Ritondo (Buenos Aires), enojado porque aspiraba a ocupar la presidencia de la bicameral, y como resultado de una votación en la que el senador por Misiones se impuso al kirchnerismo, que había propuesto para ese sitial al diputado Agustín Rossi (Santa Fe).

Lo libertarios devolvieron el favor votando al candidato del Pro a pesar de que apenas unos minutos antes Rossi había jugado bien con el oficialismo, al decidir permanecer en la reunión y no seguir los pasos de sus compañeros del Senado, que abandonaron el encuentro enojados porque les habían arrebatado un lugar.

Ya quedó conformada la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y asumo con mucha responsabilidad haber sido elegido para presidirla. Gracias a @JMilei y @KarinaMileiOk por haberme honrado con este nuevo desafío.



Tengan la… — Sebastián Pareja (@SPareja_) May 12, 2026

Fue la actitud que tomaron los senadores Martín Soria (Río Negro) y Florencia López (La Rioja), quienes anunciaron que judicializarán la decisión de la Cámara alta, que redujo a un sólo miembro la representación del kirchnerismo del Senado en la comisión bicameral a pesar de que el peronismo está empatado con los libertarios como primera minoría de la Cámara alta.

Como si esto fuera poco, La Libertad Avanza (LLA) también retuvo la presidencia de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, ahora en la figura de la senadora María Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego).

Se trata de una comisión clave ya que es la encargada de analizar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y los decretos de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo. En el primer año de la administración de Javier Milei se convirtió en el campo de batalla de varios DNU polémicos, como el 70/23, que sigue vigente aunque fue rechazado en el Senado, y el que inyectó una millonada en fondos reservados a la SIDE, que fue rechazado por ambas cámaras del Congreso.

La vicepresidencia se mantiene vacante y quedo reservada a la decisión del kirchnerismo, mientras que la provincial salteña Flavia Royón, alienada con el gobernador Gustavo Saénz y miembro de la fluctuante oposición dialoguista en el Senado.

La de este martes fue una jornada que dejó en evidencia el notorio avance del oficialismo libertario sobre las comisiones bicamerales, quedándose con la presidencia de todas las que se han constituido hasta el momento y, en algunos casos, apoderándose de los dos primeros cargos de conducción.

Es lo que ocurrió con las comisiones de Defensor del Niño y la de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior, en las que ubicó a legisladores propios en la presidencia y la vicepresidencia.

En el caso de la primera, que tiene la tarea de realizar el proceso de selección y fiscalizar el desempeño del Defensor de la Niñez, la reunión no estuvo exenta de polémica ya que el kirchnerismo puso el grito en el cielo cuando, con la anuencia de los bloques dialoguistas, el oficialismo impulsó para conducir la comisión a la senadora Vilma Bedia (Jujuy) y al diputado Nicolás Mayoraz (Santa Fe), para secundarla.

Esto provocó la intervención de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), quien denunció al oficialismo por haber dejado al peronismo de la Cámara alta sin representantes en la comisión, a pesar de que tiene 21 legisladores, y anunció que judicializará la decisión.

En la de Seguridad Interior, en tanto, los libertarios se quedaron con los dos principales cargos de conducción. El diputado Santiago Pauli (Tierra del Fuego) y la senadora María Emilia Orozco (Salta) fueron elegidos presidente y vicepresidente, respectivamente.