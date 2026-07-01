El juez que procesó a Tapia y Toviggino por evasión pidió quedarse con la causa por la mansión de Pilar

El juez federal en lo penal y económico Diego Amarante, que ya procesó al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por apropiación de tributos, ahora reclamó quedarse también con la causa donde se investiga quiénes son los verdaderos dueños de una quinta en Pilar, que se adjudica a la casa madre del fútbol argentino.

El juez Diego Amarante

El juez Amarante rechazó un pedido del fiscal Pablo Turano y le mandó un oficio a su colega Verónica Straccia para quedarse con el expediente de la quinta de Pilar, de cinco hectáreas, valuada en 25 millones de dólares, que supuestamente figura a nombre de testaferros de Toviggino.

Sostiene Amarante que los delitos tributarios que investiga, con procesamientos firmes contra la AFA y Tapia, son “más graves” que el lavado de activos y que su causa está mucho más avanzada.

Cuando parecía saldada la guerra judicial de siete meses entre la justicia federal de Campana y el fuero penal económico porteño por quién se quedaba con la causa de la mansión, ahora Amarante la reclama para sí.

El fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía en lo Penal Económico N° 1, había pedido lo contrario: que enviara su expediente al juzgado 10 para acumularlo.

El agente de la FIFA Guillermo Luis Tofoni, con el patrocinio del abogado Alberto Baños, había denunciado a Tapia y Toviggino porque supuestamente desviaron fondos de la AFA a empresas fantasmas y dijo que existió un “enorme esquema de lavado de activos”.

La jueza Straccia

Sostuvo que el desvío de fondos desde España y Estados Unidos se hacía hacia empresas intermediarias atribuidas a Marcelo Saracco; el dinero regresaba a Buenos Aires a través de un grupo de financieras del microcentro, pasaba por el estudio jurídico de Juan Pablo Beacon y “finalmente terminaba en la sede de la AFA de la Viamonte o en un departamento de Toviggino en Recoleta”.

Amarante coincidió en que hay conexidad entre los casos, pero concluyó que se deben quedar en su juzgado donde ya se investiga a la AFA, Tapia y Toviggino por delitos tributarios.

Según manifestó el juez, ese expediente es, por lejos, el más avanzado. El 30 de marzo de 2026 Amarante procesó Tapia, Toviggino y a la AFA, como persona jurídica. La Cámara en lo Penal Económico confirmó esos procesamientos.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia @natyponcefotos

Esa decisión se dio el 26 de junio, el mismo día en que la causa madre llegaba de Campana al Juzgado N° 10, de Straccia.

A eso se suma que, el 8 de mayo, ARCA amplió la denuncia contra la AFA y sus directivos por presunta evasión agravada mediante facturación apócrifa por $289.336.519,66 y por la posible configuración de una asociación ilícita fiscal.

Con ese cuadro, Amarante aplicó que su tribunal investiga el delito más grave y ,por eso, el caso debe quedarse aquí. El lavado de activos, que investiga Straccia tiene una escala de tres a diez años de prisión; los delitos tributarios de su juzgado tienen mínimos de tres años y seis meses, cuatro años y hasta cincp años, con máximos de seis, nueve y diez años.

Por todo ello resolvió rechazar la solicitud de incompetencia del fiscal Turano y pedirle a Straccia que le mande la causa de la quinta de Pilar.

La mansión de Villa Rosa que cuenta con helipuerto, caballos árabes y medio centenar de vehículos de colección pertenece en los papeles a una sociedad de Luciano Pantano y Ana Conte, pero se cree que actúan como testaferros de autoridades de la AFA.

La jueza Straccia puede aceptar la inhibitoria y ceder el expediente o rechazarla. En este último caso quedará trabada una contienda de competencia que deberá dirimir la Cámara en lo Penal Económico.