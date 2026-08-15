La respuesta de un funcionario de Milei a una ministra inglesa por Malvinas: “Hasta en eso mienten”

A un mes del partido que la selección argentina le ganó a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, y que tuvo entre sus episodios más importantes la exhibición de una bandera de Malvinas por parte de los futbolistas, el debate sobre la soberanía de las islas continúa. En este caso, una ministra inglesa celebró lo que en su país consideran que fue el primer avistamiento del territorio y un funcionario de Javier Milei le respondió. “Hasta en eso mienten”, aseguró.

El cruce se dio entre el subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno, Alejandro Álvarez, y la ministra de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido y perteneciente al Partido Laborista, Uma Kumaran.

La publicación de Kumaran Redes

Todo se originó a raíz de una publicación de Kumaran en su X por el aniversario del avistamiento de John Davis de las islas en 1592. Según los registros británicos fue el primero en observarlas, motivo por el cual se celebra en ese país el “Día de las Falkland Islands” cada 14 de agosto.

“Hoy celebramos el orgullo y el espíritu comunitario de los isleños. Siempre apoyaremos su derecho a determinar su propio futuro”, manifestó este viernes la funcionaria inglesa.

Si bien los propios lectores de X reportaron que la información era incorrecta y que no fue Davis el primero en observarlas, Álvarez le respondió con un nuevo posteo con críticas en el que detalló quiénes fueron los que hallaron las islas previo a su llegada.

Los usuarios de X reportaron la información Redes

“Hasta en esto mienten, los propios historiadores británicos serios lo descartan totalmente, veamos como sucedieron los hechos”, inició el funcionario argentino en su texto.

En primer lugar, destacó el “posible avistamiento” de Américo Vespucio en 1502 durante una expedición portuguesa. Sin embargo, aclaró que el hecho es “muy discutido e improbable según la mayoría de la historiadores”. “Tiene sus defensores”, agregó.

Luego, indicó que entre 1518 y 1519 hubo una segunda incursión lusa, en este caso anónima, y cuya hipótesis está basado en los mapa elaborados por Pedro Reinel, un reconocido cartógrafo de aquella época.

La respuesta de Álvarez Redes

En tercer lugar ubicó a Esteban Gómez en la expedición que empezó Fernando de Magallanes en 1520. “Versión más respaldada por la cartografía española, mapa de Andrés de San Martín”, manifestó Álvarez.

Después, seguiría Alonso de Camargo en 1540, una expedición española que cuya “llegada e invernada” fueron documentadas. Recién casi 40 años después, en 1592 aparecería Davis.

“Reivindicación británica tradicional. Hoy relativizada porque las islas ya figuraban en mapas anteriores”, señaló.

Por último, agregó que Sebald de Weert fue el primer avistamiento neerlandés en 1600, un hecho según su consideración “sin objeciones” y “reflejado de inmediato en la cartografía”. “¡Abrazo!“, escribió al final del texto.