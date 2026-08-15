A pedido de los gobernadores, el Gobierno evalúa cambios en la integración del directorio del BCRA

En un nuevo gesto de acercamiento a los gobernadores aliados, el Gobierno evalúa incorporar a su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) un pedido puntual de algunos mandatarios del Norte Grande: que la integración de su directorio contemple un criterio federal.

El planteo es impulsado principalmente por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, a través de sus referentes legislativos.

La propuesta es que al menos tres de los ocho directores del BCRA acrediten una “trayectoria relevante” en distintas regiones del país: Norte Grande, Región Centro y Sur/Patagonia.

“No como representantes de gobiernos provinciales, sino para incorporar diversidad económica, productiva y territorial a la conducción del Banco”, explican quienes promueven el cambio.

Los títulos públicos

El planteo incluye otro punto. Si el Banco Central permite que los bancos integren sus encajes con títulos públicos, los gobernadores reclaman que la elección de esos activos dependa de criterios como solvencia, liquidez, plazo, volatilidad y riesgo, sin privilegiar automáticamente los títulos del Tesoro Nacional frente a los de las provincias.

Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA por cadena nacional junto a su gabinete y el presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili Presidencia

El diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), hizo una formulación similar durante la discusión del proyecto en comisiones. Pidió que el Poder Ejecutivo contemple una “adecuada representación federal de las diferentes regiones” al proponer a los integrantes del directorio del Banco Central.

“No puede ser que todos sean de la city porteña”, protestó.

En el oficialismo están abiertos a incorporar algunos de estos cambios para aceitar el vínculo con los gobernadores, cuyo respaldo necesitan para avanzar con la agenda legislativa.

Sobre todo, para suspender o eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los principales objetivos de La Libertad Avanza (LLA) de cara a la búsqueda de un segundo mandato de Javier Milei.

El gesto, además, tiene costo fiscal cero.

Sin el apoyo de los mandatarios provinciales, el Gobierno tendrá serias dificultades para reunir los 37 senadores y 129 diputados necesarios para aprobar una reforma electoral.

Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos. — Diego Santilli (@diegosantilli) April 22, 2026

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, presentado por Milei por cadena nacional, busca concentrar la función de la autoridad monetaria en preservar el valor de la moneda, prohibir el financiamiento al Tesoro y la emisión sin respaldo y hacer más exigente la remoción de sus autoridades.

La iniciativa obtuvo dictamen la última semana en un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto, con el acompañamiento de aliados del oficialismo como Pro, la UCR y bloques provinciales. Los cambios reclamados por los gobernadores podrían incorporarse -según admitió un referente oficial- durante el debate en el recinto, previsto para el próximo 26 de agosto.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, negocia con aliados para impulsar la agenda oficial en el Congreso Fabián Marelli

Pero esta concesión no sería un hecho aislado. Tras el traspié que sufrió el oficialismo con la reforma de la ley de tierras y los cambios sobre terrenos afectados por incendios -que debió recortar ante el rechazo de los provinciales-, el Gobierno multiplicó los gestos hacia los gobernadores aliados para evitar nuevos contratiempos.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó el miércoles de una reunión de mandatarios del Norte Grande en Misiones y este viernes viajó a Catamarca para reunirse con Jalil y con el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez. Lo acompañó el ministro de Economía, Luis Caputo, una pieza clave para encauzar los reclamos provinciales por obras y proyectos pendientes.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron en Catamarca con el gobernador local, Raúl Jalil, y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez, para avanzar en la puesta en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta Presidencia

Los guiños también llegaron al Congreso. El oficialismo accedió a tratar exenciones impositivas para productos regionales como la fécula de mandioca, un reclamo de los misioneros, y una batería de proyectos de declaración para establecer capitales nacionales simbólicas en distintas provincias. Por ejemplo, declarar al municipio salteño de San José de los Cerrillos como “Capital Nacional del Cerdo Negro”.

Según pudo saber LA NACION, el oficialismo planea incluir estas iniciativas en el temario de la próxima sesión de Diputados. El paquete se completaría con la ampliación de la ley de Inocencia Fiscal, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) y el acuerdo Mercosur-Singapur.