El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país durante casi cuatro semanas para hacer una gira de eventos deportivos por Colombia, Uruguay, Suiza y Brasil, pero le aumentó a 50 millones de pesos la caución que debe depositar como garantía de que no va a fugarse.

La decisión se tomó en la causa en que Tapia está procesado por apropiación indebida de impuestos y de aportes a la seguridad social.

El juez subió la caución a $50 millones y, en su resolución, lo retó porque en el viaje anterior, el dirigente había firmado el acta en la que se comprometía a cumplir las condiciones antes de que el tribunal resolviera si lo dejaba viajar.

El juez Diego Amarante y, detrás, Ariel Lijo Ricardo Pristupluk

“Nadie puede comprometerse con lo que no conoce, ni puede conocer lo que aún no ha sucedido”, escribió Amarante.

Por eso, el juez ordenó a Tapia que vaya en persona al juzgado a firmar el acta antes de salir del país.

La defensa había pedido un solo permiso para viajar, entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, en lugar de presentar un pedido por cada viaje.

Para justificarlo, Tapia adjuntó cuatro invitaciones: una de la Conmebol, para la final de la Copa Sudamericana del 20 de noviembre que se jugó en Barranquilla, y otra para la final de la Copa Libertadores del 28 en Montevideo.

También presentó una invitación para participar de la Comisión de las Reglas de Juego de la FIFA.

La federación internacional que preside Gianni Infantino nombró a Tapia al frente de la comisión en octubre del año pasado.

Según la presentación del acusado, la comisión realizará una sesión del 2 de diciembre en Zúrich.

Además, Tapia pidió autorización para asistir al sorteo del Mundial Femenino de Fútbol 2027, el 11 de diciembre, en Río de Janeiro.

El juez le dio un margen más amplio que el pedido, del 18 de noviembre al 14 de diciembre, y le permitió entrar y salir del país durante ese período.

El fiscal Claudio Navas Rial no se opuso, pero recordó el procesamiento y la ampliación de la denuncia que está en trámite.

Amarante argumentó que Tapia cumplió “en tiempo y forma” las condiciones del permiso anterior, otorgado el 9 de octubre, y que los viajes no coinciden con actos del proceso que requieran su presencia.

También tomó en cuenta “la multiplicidad de destinos” y lo caro de la gira, que a su criterio muestran una “sobrada solvencia” del imputado.

Por eso fijó la caución real en 50 millones de pesos. Tapia ya tenía depositados 30 millones de pesos por un permiso anterior y deberá depositar otros 20 millones de pesos, que se colocarán en un plazo fijo.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia @natyponcefotos

Además, después de cada regreso al país, Tapia tendrá 48 horas para presentar por escrito el comprobante migratorio o presentarse en el juzgado. Si no lo hace, puede ser declarado rebelde y quedar detenido.

Cualquier cambio en las fechas o destinos implicará la revocación inmediata del permiso y la pérdida de la caución.

Tapia está procesado sin prisión preventiva desde el 30 de marzo como coautor de la apropiación indebida de tributos agravada (34 hechos) y de recursos de la seguridad social agravada (17 hechos).

Tiene un embargo de 350 millones de pesos que el juzgado le permitió reemplazar por una póliza de seguro de caución de Surco Compañía de Seguros.

Tiene además prohibido salir del país sin autorización, una medida que la Cámara Penal Económica confirmó el 1 de abril. En junio, la Cámara dio por desierta la apelación de su defensa contra el procesamiento.

El expediente sigue abierto: el 8 de mayo, ARCA amplió la denuncia contra Tapia y otros por una presunta evasión agravada del impuesto a las salidas no documentadas en 2024 y 2025, mediante facturas apócrifas, por $289,3 millones, y por una posible asociación ilícita fiscal.

El fiscal impulsó la acción penal el 18 de mayo y la causa está en etapa de prueba. Esta es solo una de las que enfrentan Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La más resonante es la de la mansión de Pilar. Allí se investiga un presunto lavado de dinero en la compra de una quinta en Villa Rosa que se encuentra a nombre del monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte.

Los investigadores sospechan que son testaferros de Toviggino. En el allanamiento que ordenó Rafecas en diciembre de 2025 se hallaron 45 autos de lujo y/o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings, todos propiedad de la firma Real Central SRL.

El expediente está en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Las defensas habían insistido para que quedara en el juzgado federal de Campana.

En otro expediente, la jueza nacional Paula Petazzi investiga una denuncia por fraude en la AFA que se basa en documentación bancaria enviada por Estados Unidos.