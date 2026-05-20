El juez Salmain se defendió en la Magistratura para evitar un juicio político

El juez federal de Rosario Gastón Salmain se defendió ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, donde lo investigan por haber mentido en su currículum y haber ocultado que había sido echado en 2002 del Poder Judicial. Además, está acusado por la causa penal en la que quedó procesado porque habría pedido coimas a cambio de un fallo para acceder al dólar oficial en la gestión de Alberto Fernández.

Salmain y su abogado Castro Bianchi

Con una valija con documentación, Salmain se presentó en la sede del Consejo, junto a sus abogados, José Manuel Ubeira, que también representa a Cristina Kirchner en la causa por su atentado; y Yamil Castro Bianchi, quien es defensor de Miguel Migueles, el exnovio de Wanda Nara.

La declaración fue escuchada por el presidente de la Comisión de Acusación, Alberto Maques, el senador Luis Juez, el diputado Gonzalo Roca y el abogado César Grau.

Sobre haber mentido en su currículum para convertirse en juez, Salmain afirmó que “jamás” ocultó que había trabajado en el Poder Judicial, pero dijo que nadie le preguntó si lo habían echado.

El senador Juez le preguntó cómo creía que la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta hubiera valorado que lo hubieran echado por ofrecer coimas, pero el juez investigado dijo que era “contrafáctico” y que, por reglamento, solo tenía que reportar sanciones en los últimos diez años y su cesantía había ocurrido antes de ese período.

Gran parte de su declaración estuvo centrada en apuntar contra el arrepentido Fernando Whpei, quien lo comprometió en su acuerdo de colaboración y reveló que había gestionado con el magistrado, junto al escribano y operador judicial Santiago Busaniche, el dictado de un fallo a cambio de una coima de unos 200.000 dólares.

Pese a que su procesamiento fue confirmado la semana pasada por la Cámara Federal de Casación Penal, Salmain afirmó ante los consejeros que nada de lo que dijo Whpei está acreditado e hizo un repaso de su declaración en busca de demostrar que su acusador había mentido.

“La versión que tiene este Consejo es la de un expediente penal plagado de irregularidades, sumado a una campaña mediática de desprestigio”, dijo.

El juez cuestionó al fiscal general Federico Reynares Solari, a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

Allanan el despacho del juez federal Gastón Salmain, en el Marco de la causa contra el juez federal Marcelo Bailaque y Fernando Whpei. Marcelo Manera - LA NACION

Citó el procesamiento de la fiscal Viviana Fein en la causa por el encubrimiento de la muerte de Alberto Nisman para cuestionar el accionar del Ministerio Público en su causa, y repasó todas las recusaciones que planteó ante los magistrados que actuaron en el expediente, las cuales fueron rechazadas.

Justificó como “errores” ciertos movimientos de la causa en torno a la medida cautelar que permitió que Attila Fideicomisos SRL, vinculado a Whpei, sorteara los controles del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que impedían acceder al Mercado Único Libre de Cambio (MULC). También afirmó que un juez como él “no está para ver el dólar blue”.

Sobre el final, Salmain mostró su esperanza en la causa que radicó en febrero contra el arrepentido Whpei en los tribunales de Comodoro Py 2002, que inicialmente la jueza María Servini y el fiscal Carlos Rívolo habían ordenado que se enviara a Rosario.

Busca allí replicar su defensa. En una decisión unipersonal, el juez Eduardo Farah, de la Cámara Federal, resolvió que esa denuncia se tramite en la Capital Federal y se le permitió ser querellante.

“Es un gran paso”, dijo. “Por ahí también se arrepiente ahí cuando lo llamen a indagatoria”, especuló. No obstante, Salmain reconoció que el fiscal Rívolo insistió con que esa causa debe ir a Rosario y la decisión no está firme.

Salmain asumió como juez federal de Rosario en abril de 2023 mediante el Decreto 221/2023 firmado por Alberto Fernández.

Está procesado como presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, en el marco de una causa donde fue imputado por manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y abril de 2024.

En esa medida se dispuso su prisión preventiva domiciliaria con vigilancia electrónica, pese a que no se hizo efectiva debido a la inmunidad de arresto de la que goza el imputado por su función de juez federal.

De acuerdo a la investigación, existió una asociación ilícita integrada por Salmain, el financista rosarino del Grupo Unión Whpei, y el escribano santafesino Busaniche, que se manifestó en el dictado de una cautelar para habilitar la salida 10 millones de dólares a cuentas del exterior, adquiridos al valor oficial, cuando aún persistía el cepo y vendidos en los mercados paralelos.

Whpei declaró como arrepentido que Salmain y Busaniche solicitaron el 10% del spread entre el precio oficial y el paralelo, pero la devaluación del comienzo del gobierno de Javier Milei redujo la brecha y el presunto negocio se achicó significativamente, tanto como para que el juez terminara denunciando a su supuesto cómplice.