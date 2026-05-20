Martín Menem se cruzó con un diputado K que le mostró una careta de Adorni y le habló de Santiago Caputo

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se cruzó este miércoles durante la sesión por el recorte de los subsidios al gas con el legislador del peronismo Aldo Leiva, quien le mostró una careta del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien definió como uno de “los máximos delincuentes de este Gobierno”, y le reprochó las críticas que suele recibir del asesor presidencial Santiago Caputo.

“Dígale que cuando lo agrede a usted, nos agrede a cada uno de nosotros”, le recriminó Leiva a Martín Menem, en referencia a la guerra digital que el sector de Caputo mantiene desde el fin de semana último con el espacio del titular de la Cámara.

El cruce se había originado a partir de las demoras de Leiva, del peronismo chaqueño, a la hora de pulsar el botón que hay en cada banca para las votaciones.

El fuerte cruce entre Martín Menem y Aldo Leiva

“Le voy a pedir que a partir de ahora cumpla de manera lógica con el tema de la votaciones, no puede hacer las payasadas que hace siempre, diputado. El sistema funciona”, le reprochó Menem, después de que el legislador de Unión por la Patria (UxP) demorara a la hora de votar una moción para suspender la sesión especial, que de todos modos resultó negativa.

Leive suele evitar ese trámite y, al ser preguntado por el sentido de su voto, hace alguna alusión verbal al tema de coyuntura, siempre con un discurso orientado a la polémica.

Pero la mención de supuestas “payasadas” por parte de Martín Menem despertó rechazos en el bloque de UxP.

“Hay cosas que no puedo dejar pasar más. Que nos digan ‘payasos’, que tenemos conductas payasescas lo podemos merecen cualquier de nosotros, acá nadie puso el cuerpo por nuestro país como Leiva, por eso pido respeto a un excombatiente de Malvinas”, expresó Hilda Aguirre, diputada riojana del peronismo.

En efecto, Leiva es el único integrante de la Cámara de Diputados que es veterano de la Guerra de Malvinas.

A lo que Menem respondió: “Mi padrino fue excombatiente, tengo la mayor sensibilidad para con él”. Y añadió, al dirigirse a Leiva: “No lo tildé de payaso, le dije que su actitud era payasesca. Aún así, le pido disculpas”.

Martín Menem, a la cabeza de la sesión Santiago Oroz

La respuesta de Leiva no se hizo esperar: “Yo siempre he cumplido el reglamento. A usted no lo molestó que yo no haya votado, sino que muestre este cartel”, dijo y exhibió la careta de Adorni.

Ya metido en la polémica, Leiva redobló la apuesta: “Si a usted le molesta que yo traiga este cartel de uno de los máximos delincuentes de este Gobierno, es problema de usted y del bloque”.

Aldo Leiva, en la sesión Ricardo Pristupluk

Y prosiguió: “Payasesco es haber convocado esta sesión para bloquear la interpelación de Adorni, que el Presidente pase 5 horas en redes sociales agrediendo a periodistas, no cumplir con la ley de financiamiento universitario, maltratar discapacitados. Payasesco es lo que le hace Santiago Caputo a usted como presidente del cuerpo. Dígale que cuando lo agrede a usted, nos agrede a cada uno de nosotros”.

Guerra digital

Después de la guerra digital de tuiteros libertarios del último fin de semana, el propagandista del Gobierno Daniel Parisini, conocido en redes sociales como “Gordo Dan”, profundizó este miércoles la interna al exhibir las pruebas digitales de la supuesta participación de Martín Menem en la circulación de distintos mensajes críticos hacia la gestión.

“Finalmente Wayback Machine cargó el tuit original de ‘Rufus’ con el link que efectivamente redirige a la cuenta oficial de Martín Menem. El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: no fue plantado. No le mientan nunca más al presidente”, expresó Parisini desde sus redes sociales.

De esa manera, Parisini intentó demostrar que el usuario Rufus, cuenta desde donde se distribuían publicaciones críticas y que fue cerrada el último fin de semana, pertenecería a Martín Menem dado que el link del último envío derivaba directamente al usuario de Instagram del presidente de la Cámara de Diputados.

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