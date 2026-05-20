Los gobernadores de la UCR se reunieron en la Capital y acordaron trabajar en una agenda común de cara a 2027

Convocados por las autoridades partidarias, cuatro gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunieron esta tarde para analizar la coyuntura económica, institucional y política del país. A pesar de las diferencias en torno a qué posición debe tomar el radicalismo respecto de Javier Milei, acordaron una agenda de trabajo común para fortalecer el partido y ordenarse rumbo a 2027.

El encuentro buscó ofrecer un espacio de diálogo “a agenda abierta” para discutir temas nacionales y exponer sobre las gestiones en las provincias bajo conducción radical, además de “aplacar las internas que se puedan generar”. En las elecciones del año pasado, el radicalismo no logró acordar una estrategia común a nivel nacional y terminó dividida: mientras dos gobernadores cerraron acuerdos con Milei, los demás confluyeron en el frente opositor Provincias Unidas.

La reunión de esta tarde contó con representación de ambas corrientes: los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), por un lado; y Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), por el otro. El correntino Juan Pablo Valdés no pudo asistir al evento.

De la reunión convocada por Chiarella participaron aliados de Milei como Alfredo Cornejo (derecha) y dirigentes de Provincias Unidas como Maximiliano Pullaro (izquierda) Prensa UCR

“Hubo un muy buen clima de unidad y de trabajo conjunto”, señalaron a LA NACION en el entorno de uno de los mandatarios que asistió al encuentro. La cumbre estuvo encabezada por el titular del partido nacional, Leonel Chiarella, quien pretende empezar a ordenar el espacio rumbo a los comicios de 2027. Fue el primer encuentro de la nueva Mesa Nacional del partido con los gobernadores.

“Se ratificó que la unidad de la UCR es condición indispensable para gravitar en la vida política nacional respetando la convivencia entre las distintas miradas con un horizonte común”, afirmaron en el partido al término del encuentro. En esta línea, los cuatro mandatarios presentes coincidieron en la necesidad de profundizar el trabajo territorial y reafirmar algunos valores de su espacio como la “defensa de las instituciones democráticas y la calidad de la representación política”.

El radicalismo pretende aumentar su representación en los comicios del año que viene y “ganar provincias” e intendencias que aún no gobiernan. Reivindican, para eso, el modelo y la experiencia en gobierno de sus cinco mandatarios. “Son gestiones que demuestran, día a día, que se puede gobernar con honestidad, con coraje y con resultados y que el radicalismo tiene mucho para aportarle a la Argentina que viene”, indicaron.

La Mesa Nacional de la UCR y los gobernadores radicales acordaron convocar a un "encuentro federal" para reforzar el armado territorial Prensa UCR

Una agenda de unidad

La reunión de este miércoles pretende inaugurar una serie de encuentros destinados a reforzar el armado territorial del partido, al que consideran uno de sus principales capitales políticos. Aunque aún no hay fecha definida, la Mesa Nacional del partido y los gobernadores ya resolvieron convocar a un “encuentro federal” con los presidentes partidarios de todas las provincias.

Hace meses que la nueva conducción nacional de la UCR busca mostrar músculo político después del retroceso que sufrió el partido en las urnas el año pasado. En febrero, Chiarella había convocado a un encuentro con más 300 intendentes para apuntalar el armado territorial, pero el encuentro no logró eludir el debate interno respecto de qué posición adoptar frente al gobierno de Javier Milei.

La invitación para ese acto se había extendido a los cinco gobernadores, pero solo Pullaro y Valdés asistieron, lo que minó la posibilidad de escenificar unidad. Cornejo y Zdero, en cambio, habían enviado un mensaje virtual con marcado tono político. Estos últimos habían cerrado acuerdos con La Libertad Avanza (LLA) en sus distritos el año pasado y pretendían profundizar ese alineamiento con el oficialismo.

En febrero, más de 300 intendentes radicales se reunieron en la ciudad de Santa Fe para mostrar unidad y fortaleza territorial rumbo a 2027 Prensa UCR

“Necesitamos ser una alternativa y no la vamos a hacer remando contra la corriente, sino interpretando a nuestros simpatizantes de la mejor manera posible. Las ideas de la libertad son las ideas originarias del radicalismo, de Alem a nuestra parte”, había dicho Cornejo durante su intervención virtual: “Las ideas que están en boga representan perfectamente a los sectores medios, trabajadores, pymes que son los que representó tradicionalmente nuestro partido cuando había bipartidismo”.

Diferencias por Milei y el caso Adorni

El gobernador mendocino mantiene reservas respecto de algunas iniciativas de la administración nacional como la decisión del gobierno nacional de retirarse del mantenimiento de las rutas en medio de la transición hacia un esquema privado. Sin embargo, todavía adhiere a un alineamiento con LLA y respalda la agenda económica del oficialismo. Por eso, sus aliados en la Capital Federal decidieron lanzar, este lunes, una fundación para ofrecer una alternativa porteña a Lousteau, que muestra una dura oposición a Milei.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo respalda el plan económico del gobierno de Javier Milei Soledad Aznarez

No es la misma lógica que prima entre los gobernadores radicales de Provincias Unidas, quienes, pese a mantener buena sintonía y diálogo con la Casa Rosada, no dejan de marcar distancia con LLA. Comparten la importancia de preservar el equilibro fiscal, pero se desmarcan en otros aspectos institucionales, en especial en medio de la investigación juidicial que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el aumento de su patrimonio.

Tanto Pullaro como Valdés cuestionaron el silencio del funcionario. Sin embargo, solo los diputados nacionales que se referencian en el mandatario santafesino acompañaron, esta mañana, el pedido de interpelación al ministro coordinador que, de todos modos, no reunió los votos necesarios para progresar.

Tanto Pro como gobernadores aliados y la mayoría de la UCR ayudaron al oficialismo a preservar a su jefe de Gabinete. Al igual que los alfiles de Cornejo y Zdero, los legisladores que responden a Valdés rechazaron la iniciativa opositora, mientras que los de Sadir se abstuvieron.