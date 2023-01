El juez santiagueño se declaró incompetente, pero justificó haberle reclamado el teléfono a Silvio Robles

escuchar

El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari, que intimó a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, a que le entregue sus teléfonos celulares, se declaró hoy incompetente para seguir investigando el caso y lo envió a la justicia federal porteña.

El juez dispuso el pase a Comodoro Py con un fallo en el que justificó su actuación en este expediente y sostuvo que le reclamó a Robles sus teléfonos porque “el juez tiene el deber de realizar las medidas necesarias y urgentes para resguardar los elementos del supuesto delito y evitar su detrimento”. Molinari afirmó: “Un magistrado no puede permanecer inmutable ante el conocimiento efectivo y formal de la posible comisión de un hecho ilícito de las características de los relatados, y perjudicar así una investigación y el futuro esclarecimiento de los hechos”. Consideró que el asunto de la competencia podía resolverse luego.

Robles, como imputado, había cuestionado con diferentes escritos la actuación del juez. El último es de ayer: relató que el martes pasado la Policía Federal se había presentado en la casa de su hijo menor -y también en la suya- con el supuesto objetivo de dar con él y pidió que el juez actualizara el expediente digital con las “actuaciones policiales” que hubiera dispuesto porque esas visitas que recibieron no forman parte de lo reflejado en la causa. De lo contrario, no puede descartar -dijo- haber sido víctima de “actividades ilegales o de persecución”.

El juez intimó a Robles el lunes pasado, el mismo día que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó la denuncia que dio origen a este expediente y dos horas después de que recibió el dictamen de Pedro Simón, fiscal federal santiagueño. Simón sostuvo que Molinari era incompetente y pidió que el expediente se tramitara en la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires. No obstante, en la misma presentación, el fiscal hizo lugar a un pedido del gobernador y le solicitó al juez que ordenara la entrega de los teléfonos y, si Robles se negaba, que dispusiera incluso el secuestro de los aparatos.

El juez intimó entonces al funcionario de la Corte, pero no ordenó el secuestro. No tenía jurisdicción para hacerlo por sí mismo, explicaron en la justicia federal santiagueña. Solo hubiera podido disponerlo por exhorto, con la intervención de un juez de Buenos Aires. Molinari evitó así darle intervención a Comodoro Py hasta hoy, cuando finalmente se declaró incompetente.

Las denuncias de Comodoro Py

En los tribunales federales de Retiro ya están radicadas otras dos denuncias contra Robles. Una de ellas, presentada por Gastón Marano, el abogado que defiende a Gabriel Carrizo, del grupo de vendedores de copos de nieve, en la causa por el atentado contra Cristina Kirchner. Las dos, por sorteo, le tocaron al juez federal Ariel Lijo. En el mismo escrito en el que aludió a las visitas de la Policía, Robles sostuvo ayer que las causas que tiene Lijo tienen “idéntico objetivo” que la iniciada por Zamora y que es entonces ante ese juez de Comodoro Py “donde, en definitiva, debería tramitar la presente investigación [por la causa de Santiago del Estero], como lo solicitó el señor fiscal”.

Zamora, que fue quien promovió la investigación en su provincia, informó este martes, por Twitter, que Robles no había entregado su celular y que “solo se habría limitado a hacer una presentación al juzgado para pedir estudio del expediente por parte de su abogado, pero sin cumplir la orden judicial”. Robles presentó como defensor al penalista Matías Ledesma, que es también es abogado -en otros casos- del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Robles contra el juez

En otra de sus presentaciones en el expediente, la defensa de Robles cuestionó la información que Zamora tenía del caso. Este miércoles, pidió al juzgado que se dejara sin efecto “una gravísima irregularidad procedimental”, informaron fuentes con acceso a las actuaciones. La defensa sostuvo que el juez le dio acceso a Zamora al sistema informático Lex 100 (y por ende, le permitió ver todo el expediente) pese a que como denunciante el gobernador no es parte en el proceso penal y las causas son secretas para quienes no son parte.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y su asesor Silvio Robles Enrique García Medina

En este caso Zamora acusó a Robles de los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y trafico de influencias sobre la base de una filtración de supuestos chats del vocero de Rosatti con D’Alessandro, que ayer se tomó licencia en medio de la tormenta política que generó la pinchadura de su teléfono y la difusión de comunicaciones que se le adjudican con jueces, empresarios y otros funcionarios.

En la Corte Suprema no hicieron declaraciones sobre el tema. Tampoco sobre el pedido de juicio político que el Presidente y un grupo de gobernadores anunciaron contra los cuatro ministros. Por la feria judicial, los jueces no están yendo a Tribunales y según informaron fuentes de la Corte, no tienen planes de reunirse durante enero. Esta semana quedó a cargo Juan Carlos Maqueda.