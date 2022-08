El juicio del caso Vialidad: la recusación de Cristina Kirchner y la respuesta de los fiscales

8.40. Beraldi amplió la recusación y apunta también contra el juez Gorini

El abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, amplió su recusación y apuntó también contra Jorge Gorini, otro de los miembros del tribunal. El fundamento que esgrimió es una nota del diario Página 12 de hoy, que relata que Gorini se reunió con Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad. Según Berladi, esto motiva en su defendida “un temor objetivo de parcialidad”.

“Existen reglas muy precisas sobre cómo se deben manejar los magistrados”, dijo el abogado, que planteó que Gorini no podría seguir interviniendo. Como Beraldi también recusó al juez Giménez Uriburu, que, por eso, hoy no participa de la audiencia, el abogado planteó que no habría tres jueces en condiciones de resolver estas cuestiones.

Gorini le respondió y dijo que la primera reunión fue por la difusión que habían tenido las imágenes del exvicepresidente Amado Boudou cuando fue detenido, en pijama, en su casa. La segunda, porque él contaba con custodia por una amenaza que había tenido en el marco de otro juicio. “Se lo informo para que evalúe la pertinencia de hacer su recusación”, le respondió Gorini.

Beraldi dijo que seguiría adelante con su recusación.

8.35. El abogado de Cristina Kirchner: “Es falso que con esta recusación no queramos discutir los cargos”

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, fue el primer orador de la audiencia de hoy y defendió las recusaciones planteadas: “Esto nada tiene que ver con si los cargos que se efectúan [en la causa] son falsos o verdaderos. La recusación no busca evitar discutir la cuestión de fondo. Es falso que con una recusación no queramos discutir los cargos”.

Berladi agregó: “Ya vamos a demostrar que las alegaciones que se están llevando adelante con tanto énfasis no son ciertas”.

8.32. Empezó la audiencia

A las 8.32, el secretario del tribunal, Tomás Cisneros, informó que estaban conectadas al Zoom todas las partes necesarias y empezó la audiencia.

Antes de continuar con el alegato de los fiscales, se tratarán -anunció el tribunal- las recusaciones planteadas por las defensas.

Alegatos por la causa Vialidad

8.10. El torneo en lo de Macri que motivó la recusación

Uno de los argumentos de la recusación de Cristina Kirchner contra el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu fue que jugaron al fútbol en los torneos que se organizan en la quinta Los Abrojos, que es propiedad de Macri. El torneo es un clásico, se juega desde los años 80 y participan nueve equipos. Liverpool, el equipo del juez y el fiscal, participó hasta 2019.

Oscar, que es de Paraguay, es quien coordina lo operativo del torneo. Él está a cargo del predio, que cuenta con dos canchas de fútbol 11, una cancha de tenis, otra de paddle y unos vestuarios. Está alejado del casco principal de la quinta, lo que impide que se vea la casa donde suele descansar los fines de semana el expresidente. La intimidad se mantiene. Mucho más desde que los ligustros crecieron. Macri participa del torneo con Cardenales, su equipo de siempre con amigos de Newman. Suelen jugar también exfutbolistas profesionales, como Aníbal Matellán y Jorge Martínez, quienes jugaron en Boca Juniors, club que presidió Macri entre 1995 y 2008.

Por razones de seguridad, a los participantes del campeonato no se les permite ir acompañados. El acceso es solo exclusivo para los jugadores que están previamente registrados. Se reforzó el control de acceso durante los cuatro años que Macri fue presidente.

Si bien el “Club Social y Deportivo Liverpool” compitió en Los Abrojos hasta 2019, Giménez Uriburu dejó de asistir dos años antes, en 2017. También Luciani dejó de jugar en Los Abrojos desde que le tocó la causa Vialidad, informaron en Comodoro Py.

“Liverpool es un equipo que tiene 41 años, por el que pasaron muchísimos jugadores. Jugamos normalmente en Atalaya [otro campeonato de zona Norte] y discontinuadamente en el torneo de Los Abrojos, que es un torneo amateur de alto nivel, donde hay muchos equipos”, dijo un jugador de Liverpool a LA NACION.

Mauricio Macri le hace un gol al Liverpool en Los Abrojos

8.05. Los argumentos de las defensas contra los fiscales y el juez

El fundamento de la recusación de Cristina Kirchner (a la que luego se sumaron otros acusados) es una nota de Página 12 que contó que Luciani y Giménez Uriburu son compañeros en un equipo de fútbol amateur (se llama Liverpool) y que los dos fueron a jugar a Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri. En cuanto al fiscal Mola, lo recusó la defensa de Julio De Vido por supuestos vínculos con el macrismo.

En su presentación, Beraldi y Ary Rubén Llernovoy -que también firma el escrito como defensor de Cristina Kirchner- pidieron que además del apartamiento del juez y el fiscal, se anule todo lo hecho por ellos en esta causa. Según fuentes judiciales, todo indica que el planteo no va a prosperar.

La defensa de Cristina Kirchner citó el artículo 55 del Código Procesal Penal, que sostiene que el juez -y lo mismo rige para el fiscal- “deberá inhibirse de entender en la causa” si “tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”. Según el Código Procesal, la decisión que tomen Basso y Gorini no es recurrible. Beraldi adelantó en su escrito que impugnaba esta norma por “inconstitucional”. Si no le dan la razón, recurrirá a la Casación.

La fotos del Liverpool que Cristina Kirchner subió a su cuenta de Twitter @CFKArgentina

8.00. Hoy se reanuda el juicio de Vialidad con el debate por las recusaciones

La audiencia de hoy del juicio por el caso Vialidad empezará con el trámite de las recusaciones que las defensas de Cristina Kirchner y otros acusados presentaron contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y contra el juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los miembros del tribunal.

Según supo LA NACION de fuentes judiciales, todos los recusados se negarán a dejar la causa. Giménez Uriburu presentará por escrito su informe con los argumentos para rechazar los planteos en su contra. Luciani y Mola, de forma oral. Así lo pidió el propio Luciani el lunes, ni bien el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, presentó su escrito.

Después de estas exposiciones, los fiscales retomarán su alegato y los dos jueces del tribunal que no fueron recusados, Andrés Basso y Jorge Morini, quedarán en condiciones de resolver los planteos. La decisión podría conocerse a última hora del viernes o, en su defecto, el martes próximo, dado que el lunes es feriado.