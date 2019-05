Jorge Gorini dijo que hoy le remitirá el expediente de la causa conocida como Vialidad a la Corte Suprema Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de mayo de 2019 • 08:54

El presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 , Jorge Gorini, afirmó hoy que el juicio oral contra Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad no fue suspendido y aclaró que el arranque del proceso dependerá de la decisión de la Corte Suprema, que debe evaluar si corresponde hacer lugar a los nueve recursos extraordinarios de las defensas.

El TOF N°2 responderá hoy a la Corte Suprema y le remitirá el expediente de la causa. "El juicio de momento no fue suspendido. No puedo dar por hecho lo que no se hizo. El juicio, al día de hoy, se mantiene", afirmó Gorini en diálogo con Radio La Red, sobre el proceso que tiene como fecha de inicio el martes 21 de mayo.

"Lo que sí: estoy remitiendo -a requerimiento de la Corte- la causa principal para que se resuelvan nueve recursos que están en estudio de la Corte Suprema a instancias de presentaciones efectuadas por las partes", aseguró Gorini.

Se espera un rápido fallo de la Corte Suprema que podría dilatar el inicio del juicio Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Los jueces Ricardo Lorenzetti , Horacio Rosatti , Juan Carlos Maqueda y Elena Highton solicitaron el expediente de la causa sobre maniobras de corrupción en la obra pública. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz , fue el único que consideró que estos asuntos no implicaban sentencia definitiva, es decir que eran asuntos en los que el máximo tribunal no debía intervenir.

"Estamos en contacto con la Corte, trabajando para garantizar derechos de las partes, a su vez ofrecer las condiciones de debido proceso y agilidad de la Justicia. El juicio hoy no está levantado", reiteró el presidente del TOF N°2.

Cacerolazos 00:22

Video

Si la Corte no devolviera el expediente antes del martes, obligaría al Tribunal Oral 2 a postergar el inicio del proceso ya que el juicio oral no puede hacerse sin la instrucción realizada en las instancias previas.

"El juicio no podría desarrollarse sin el expediente materialmente en el tribunal. No podría iniciar un juicio con la lectura de un requerimiento que no tengo ni con hacer referencias a fojas que no están. Con lo cual, no podría hacer esto así de no tener de vuelta el expediente", explicó Gorini.

Rechazo

El presidente Mauricio Macri , funcionarios de peso del gobierno nacional, referentes de Cambiemos y constitucionalistas rechazaron la sorpresiva decisión de la Corte Suprema de Justicia que obligaría a postergar el primer juicio oral contra Cristina Kirchner .

Durante un acto en Corrientes, Macri aludió, elípticamente, a la polémica maniobra de la Corte: "Queremos generar trabajo, no queremos que haya impunidad", sostuvo durante su discurso.

Más temprano, el jefe de Gabinete, Marcos Peña , y el ministro de Justicia, Germán Garavano, habían salido a cuestionar la decisión de los jueces del máximo tribunal. En el Gobierno consideran que la Corte no quiere que se haga el juicio contra la exmandataria y sospechan que Alberto Fernández estuvo detrás de la jugada.

Garavano 15:56

Video

"Genera la percepción en mucha gente de que la impunidad se puede consagrar", se lamentó Peña.

Elisa Carrió , referente de Cambiemos, utilizó su cuenta de de la red social Twitter para referirse a la controvertida maniobra de los jueces. "La CC no forma ni formará parte de ningún pacto de impunidad", escribió.

Vecinos de distintos barrios de la Capital realizaron ayer un cacerolazo contra la maniobra de la Corte. En paralelo, la plataforma Change.org lanzó una convocatoria con la consigna: "Que los jueces de la Corte Suprema no demoren el juicio a Cristina Kirchner por obra pública en Santa Cruz, y que el mismo se inicie en la fecha prevista el próximo martes 21 de mayo de 2019".