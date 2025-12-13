La CGT cruzó a Federico Sturzenegger por decir que la reforma laboral será retroactiva

En medio del rechazo por parte de la CGT al proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno, Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la central obrera, cruzó al ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, por haber asegurado que la iniciativa será retroactiva, pese a lo previamente anunciado por varios referentes del oficialismo, quienes en los últimos días salieron a aclarar que la legislación sería solo para contrataciones futuras.

“Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, apuntó Jerónimo, en diálogo con Radio Mitre. El dirigente gremial aludió, así, a las declaraciones de ayer de Sturzenegger, luego que este sostuviera en una entrevista para la misma emisora que la nueva legislación regirá para todas las relaciones laborales, “no sólo para las futuras”.

Este es uno de los ejes en discusión desde que comenzó a delinearse el boceto de la reforma. Sin embargo, varios emisarios del Gobierno dejaron trascender que la iniciativa solo regiría para los contratos pactados después de sancionada la ley y que no aplicaría el concepto de retroactividad.

“Eso demuestra que a la hora de la verdad lo que terminan mintiendo son ellos”, sentenció Jerónimo. “El proyecto termina decantando en algo que ya veíamos porque lo habían dejado trascender. Con puntos muy delicados para el mundo del trabajo”, advirtió luego.

“Acá no es que nadie se esté negado a sentarse porque el mundo del trabajo como lo conocíamos ha cambiado es mucho más dinámico y genera otra perspectiva. Y nosotros estamos dispuestos a dar esa discusión, pero no por imposición. Cuando las cosas se platean por imposición salen mal”, agregó el sindicalista.

A lo largo de la entrevista, el jefe sindical tildó a la iniciativa del Ejecutivo de “regresiva”, y en línea con lo ya mencionado por la CGT denunció una “quita de derechos individuales y colectivos”. Bajo esta línea, aclaró que si bien la central obrera formó parte del Consejo de Mayo, órgano consultivo de la reforma, por medio de la representación de Gerardo Martínez (UOCRA), cuando se “empezaron a plantear cosas ilógicas” el sindicalista se retiró.

En efecto, Martínez no participó de la última reunión del Consejo de Mayo, y tampoco firmó el documento final que incluía, entre otros puntos, la cuestión de la reforma laboral junto a los comentarios y planteos del resto de los integrantes.

Desde el entorno del jefe de la Uocra ya habían deslizado que su ausencia marcaba una clara disidencia con la Casa Rosada. Dos días después, la CGT reunió a su cúpula directiva y explicitó en una conferencia de prensa su rechazo a la iniciativa, pese a que el Gobierno, antes de oficializarla, excluyó del proyecto, la eliminación de la cuota solidaria. Un tema por demás sensible en el mundo sindical.

