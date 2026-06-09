El kirchnerismo arremetió contra el camarista que avaló la reforma laboral del Gobierno y Bullrich salió al cruce

La discusión por la reforma laboral de Javier Milei se coló este martes en el Senado durante la audiencia pública en la que siete postulantes defendieron sus pliegos ante la Comisión de Acuerdos. El foco estuvo puesto en Víctor Arturo Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que solicitó una prórroga de cinco años para continuar en el cargo una vez que cumpla los 75 años, la edad límite que fija la Constitución para los magistrados.

Pesino quedó en el centro de los cuestionamientos del Partido Justicialista (PJ) por dos decisiones que lo enfrentaron con el mundo sindical: el fallo que dejó sin efecto la cautelar que suspendía aspectos centrales de la reforma laboral y la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Mariano Recalde (PJ) interrogó a Pesino sobre su actuación como camarista en el fuero laboral Soledad Aznarez

Su exposición derivó en un extenso interrogatorio, principalmente de los senadores kirchneristas Mariano Recalde y Eduardo “Wado” de Pedro y terminó con una encendida defensa de Patricia Bullrich, que anticipó el respaldo de La Libertad Avanza (LLA) a su continuidad.

El camarista llegó a la audiencia con cuatro observaciones ciudadanas en su contra, presentadas por la UOM, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y abogados laboralistas. Entre otras cuestiones, los planteos cuestionaron su actuación en causas sindicales, las demoras de la Sala VIII y una sentencia que posteriormente debió ser anulada por inconsistencias en su redacción.

Bullrich charla con Abel Furlán, de la UOM, durante el debate en el Senado por los pliegos judiciales Soledad Aznarez

La semana pasada, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, fue recibido por el bloque de senadores del PJ. El dirigente rechaza el fallo de Pesino que declaró nulas tanto la elección nacional del gremio como la de la seccional Campana y estuvo presente durante la audiencia.

Recibimos en el @BJusticialistaS a Abel Furlán y a integrantes del Consejo Directivo de la UOM para interiorizarnos sobre la intervención judicial arbitraria contra el sindicato y expresarles todo nuestro apoyo.



También conversamos sobre el accionar del juez Víctor Pesino, uno… pic.twitter.com/Ex3UYTUpvW — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) May 27, 2026

Las preguntas más incómodas llegaron cuando Recalde y De Pedro pusieron el foco en los contactos que el magistrado mantuvo con funcionarios del Gobierno antes de que avanzara el trámite de su renovación. Pesino confirmó que el 3 de marzo se reunió con un asesor del entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Y que el 7 de abril lo hizo con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando conversaron durante algunos minutos sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

En respuesta a los planteos sobre un eventual conflicto de intereses, recordó que había solicitado la prórroga en agosto de 2025 y que recién el 13 de abril fue notificado formalmente del inicio del procedimiento. También negó haber recibido garantías sobre el envío de su pliego. “El ministro no me informó que el Presidente iba a enviar mi pliego”, sostuvo.

Los candidatos Leopoldo Rago Gallo, Vícor Pessino y María Claudia Jueguen Soledad Aznarez

Pesino también rechazó cualquier tipo de injerencia externa en las causas más sensibles que tramitó la Sala VIII. Ante preguntas sobre presiones, llamados o beneficios indebidos vinculados con la causa de la CGT contra la reforma laboral, respondió de manera tajante: “No”.

El momento más tenso llegó cuando Recalde mencionó que en los pasillos de Tribunales circulaba el apodo “Bonnie and Clyde” para referirse a Pesino y a la camarista María Dora González, con quien firmó el fallo que favoreció la entrada en vigencia de la reforma laboral. La referencia provocó la inmediata reacción de Bullrich.

La jefa del bloque libertario acusó a la oposición de basarse en rumores y versiones sin sustento para desacreditar al magistrado y reivindicó especialmente su actuación en la causa de la reforma laboral. “Tomó una decisión respecto a algo muy importante para la Nación Argentina: que las leyes que este Congreso vota se respetan”, afirmó. Y fue más allá: anunció que LLA votará a favor de la continuidad de Pesino por otros cinco años.

Patricia Bullrich junto a Eduardo Vischi (UCR), Flavia Royón (Primero los salteños), Martín Goerling (Pro) y Carolina Losada (UCR) Soledad Aznarez

La defensa de Bullrich no impidió, sin embargo, un gesto de acercamiento hacia el sector sindical que cuestiona al magistrado. Al finalizar la exposición de Pesino, la senadora se acercó a conversar con Furlán, de la UOM.

Durante el intercambio, Furlán le explicó los detalles del expediente judicial que derivó en la intervención del gremio y en la anulación de las elecciones que lo habían ratificado al frente de la organización. Según reconstruyó LA NACION, Bullrich se comprometió a revisar el caso, le facilitó un contacto telefónico y la conversación concluyó en términos cordiales.

Abel Furlán, gremialista de la UOM Soledad Aznarez

Reforma laboral y demoras en expedientes

Buena parte de la audiencia también giró en torno al fallo que modificó los efectos de la cautelar obtenida por la CGT contra la reforma laboral. Pesino defendió la decisión y sostuvo que la Cámara no resolvió el fondo del asunto sino una cuestión procesal. “Ningún juez de la Nación tiene aptitud para impedir la entrada en vigencia de una ley de alcance general”, argumentó al invocar jurisprudencia de la Corte Suprema.

Consultado por las demoras de la Sala VIII, atribuyó el problema a la acumulación de vacantes y al volumen de causas que ingresan al fuero. “Estamos recibiendo aproximadamente 600 expedientes mensuales y es materialmente imposible resolver esa misma cantidad para evitar que siga creciendo el stock de causas”, explicó.

Además de Pesino, defendieron sus pliegos otros cinco candidatos para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo: Diego Fernando Manauta (Sala V), María Claudia Jueguen (Sala X), Diego Javier Tula (Sala II), Claudio Fabián Loguarro (Sala III) y Marina Edith Pisacco (Sala VI).

La nominación de Pisacco se miró con lupa. Es la esposa del periodista de TN Adrián Ventura. El antecedente del pliego de Verónica Michelli, cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, que Javier Milei objetó, generó incógnitas. No obstante, las preguntas que se le formularon se centraron en cuestiones jurídicas.

La nómina se completa con Leopoldo Rago Gallo, que también solicitó una renovación por cinco años al frente del Juzgado Federal N.º 2 de San Juan.

Al término de la reunión, y según el testimonio de diferentes senadores, ningún pliego fue girado para la firma. Es decir que ninguno tiene despacho de la Comisión de Acuerdos presidida por el riojano libertario Juan Carlos Pagotto, pese a que el oficialismo evalúa aprobarlos en el recinto la semana que viene.