Preocupados por la marcha convocada a Lago Escondido, un grupo de vecinos pide que intervenga la gobernadora

En una carta dirigida a la gobernadora Arabela Carreras, un grupo de vecinos autoconvocados de El Foyel -unos 80 kilómetros al sur de San Carlos de Bariloche- manifestó su preocupación a pocos días de la marcha a lago Escondido convocada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) y distintas organizaciones sociales y gremiales.

La carta, que lleva la firma de más de 30 personas, advierte sobre “los grupos violentos que, bajo el pretendido discurso de un derecho, ejercen el terrorismo para imponer sus ideas”. Los vecinos afirman que cada convocatoria significa para los habitantes de la zona días de inquietud: “Nuestra tranquilidad queda a expensas de grupos violentos, nos han roto alambrados, lesionado vecinos, carneado animales. Nunca pudimos tener un responsable, siempre ocultos entre el tumulto y la clandestinidad”.

La séptima marcha a lago Escondido, que se realizará entre el 30 de enero y el 4 de febrero, busca “exigir la apertura del camino Tacuifí”, tal como indican desde Fipca. Los organizadores prevén marchar tanto por ese camino (también conocido como “Domingo Puchy”) como por el camino de montaña que comienza en la chacra Wharton, cerca de El Bolsón, y que demanda varios días de caminata. Calculan que más de 1000 personas participarán de la convocatoria.

El grupo de vecinos autoconvocados de El Foyel asegura que el camino “Domingo Puchy” es un sendero privado, construido y mantenido por los pobladores de la zona. Esa traza parte de la ruta 40 y atraviesa una decena de campos. Añaden que la movilización les impide trabajar: “Por semanas, los que vivimos sobre el camino Domingo Puchy tenemos que vivir a tranquera cerrada. Y los que vivimos sobre la ruta 40 sufrimos la pérdida de clientes por los micros, los acampes y la violencia ejercida”.

En tanto, Pablo Puchy, hijo de Domingo, indicó: “El camino Domingo Puchy nunca fue un camino público, fue un camino privado hecho por nuestros abuelos. Nunca llegó al lago Escondido. Hablan de un fallo de la Justicia que no existe. Lo que sí existe es un relato mentiroso y rechazos al capricho de Magdalena Odarda [la ex presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas] para hacer un camino de ingreso que costaría millones en un pueblo que es tan pequeño que todavía no tenemos siquiera agua potable”.

Otro habitante consultado por LA NACION que prefirió reservar su nombre y que vive en El Foyel desde hace 45 años dijo que lo que molesta a los pobladores es “la manera en que se pretende llegar al lago, entorpeciendo la vida a todo el resto”. Y agregó que quienes quieran ingresar al lago Escondido, “se pueden anunciar y los acompañan, pero por ese camino está prohibida la entrada”.

La historia del conflicto

A mediados de septiembre de 2022, desde Vialidad Rionegrina se apeló el fallo judicial que impone la apertura de un segundo camino a Lago Escondido. Días antes, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativa le ordenó al gobierno provincial que, en un plazo de tres meses, debía garantizar a la población el tránsito por un camino de acceso al Lago Escondido, lindante con la propiedad del empresario británico Joe Lewis.

“Cabe recordar que el Superior Tribunal de Justicia el 21 de septiembre de 2005 rechazó la pretensión de Magdalena Odarda, la impulsora de la demanda, indicando en su parte dispositiva que deben llevarse a cabo los trámites administrativos para cumplir el decreto 578 de 2002 asegurando el acceso al Lago Escondido”, advirtieron desde el gobierno provincial.

El conflicto por el acceso a Lago Escondido motivó sucesivas intervenciones de la Justicia

Agregaron que la sentencia del 29 de julio de 2009 del Superior Tribunal de Justicia señala que “se acreditó que el Estado Provincial inscribió la servidumbre en la traza larga (un sendero de montaña) tal como ordenaba el Decreto 578/02 y fijó un plazo de 120 días para que se cumpla la señalización y las medidas de seguridad, concluyendo así que el objeto del incidente de ejecución de aquella sentencia estaba agotado”.

En agosto de 2009, en el marco de una aclaratoria, otra sentencia resolvió que lo decidido con anterioridad por el Superior Tribunal de Justicia “de ningún modo se trata de la apertura de un nuevo camino de acceso al Lago Escondido, sino que por el contrario, se refiere a los ya existentes, integrantes de la Red de caminos primarios y secundarios que corresponden a la ex Viarse conservarlos y mantenerlos”. Tal como señalaron desde Vialidad Rionegrina, eso implica que “nunca se ordenó abrir un nuevo camino”.

Al explicar los motivos de la apelación, desde la entidad recordaron que “el 29 de marzo de 2012, el expediente volvió a la Cámara de Apelaciones de Bariloche al solo efecto de gestionar el seguimiento y cumplimiento de aquella sentencia de 2009 en cuanto a la señalización y medida de seguridad del sendero de montaña”.

Y concluyeron: “Desoyendo las resoluciones del Superior Tribunal de Justicia, mediante sentencia de fecha 22 de febrero de 2013, se condenó al Estado Provincial a realizar un nuevo camino de acceso al lago, para lo que debe expropiar grandes cantidades de tierras, realizar obras, entre otros puntos. En virtud de este fallo, se han realizado las distintas apelaciones y demás instancias para revertir los alcances de este fallo”.

En tanto, por ahora los vecinos de El Foyel no han tenido respuesta del gobierno provincial.

