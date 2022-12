El kirchnerismo, entre la resignación y la ilusión de una “puerta abierta” para una candidatura de Cristina

escuchar

“Ella dejó en claro que ningún peronista renuncia al poder. Y que Cristina sea candidata dependerá de cómo y cuánto mida el año que viene”. De ese modo, un referente importante del camporismo dejó en claro que, para algunos sectores, la vicepresidenta Cristina Kirchner dejó ayer una puerta abierta para ser candidata “a algo” el año que viene, más allá de su clara afirmación en sentido contrario hace tres semanas en su discurso posterior al fallo condenatorio en la causa Vialidad.

Mientras la mayoría del camporismo hizo silencio luego del acto, aparecieron tímidas algunas señales adicionales de esa ilusión. A través de las redes sociales, referentes de La Cámpora como la diputada Cristina Brítez repitieron el slogan “Elijo creer: CFK 2023″, acompañado por imágenes y tramos del discurso de la vicepresidenta, en el que habló de “proscripción” por parte de medios de comunicación y la Justicia. Brítez, leal a la jerarquía camporista, fue quien alcanzó una gorra con la consigna “CFK 2023″ al presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva minutos después de su triunfo electoral. “Ella se bajó, pero lo único irreversible es la muerte”, se esperanzó otro referente kirchnerista.

“Cristina dijo lo mismo que la vez pasada. A lo mejor a muchos les quedó más claro”, matizó un cristinista más que leal, intentó explicar la reaparición de Cristina Kirchner, quien ayer negó haberse autoexcluido de la carrera presidencial en su discurso posterior al fallo condenatorio en la causa Vialidad, y habló de “proscripción” por parte de medios de comunicación y la Justicia.

En el camporismo recordaban además que Jorge Ferraresi, exministro de Vivienda y anfitrión ayer de la expresidenta, dijo el lunes: “Me quedo con la frase de Cristina de ‘voy a hacer lo que tenga que hacer. En eso, una de las probabilidades es que sea candidata”, señaló el otra vez intendente de Avellaneda, uno de los más enfáticos defensores de una eventual postulación de la vicepresidenta.

Pintada callejera en la provincia de Misiones

En el espacio cristinista reconocían, no obstante, que ayer la vicepresidenta volvió a enfatizar la necesidad de no esperar directivas de su parte para reforzar la militancia. “Para muchos, acostumbrados a que ella decida, es una tarea difícil asumir el bastón de mariscal”, reconocían desde el espacio kirchnerista, dejando también un espacio para la confirmación de la noticia que menos esperan: que Cristina finalmente no se postule. De hecho Mario Secco, intendente ultra K de Ensenada, dijo hoy con todas las letras: “Cristina no será candidata pero estará atrás de todo, ella ya dijo que hará todo lo que sea necesario para que gane un gobierno peronista”

Las declaraciones de la vicepresidenta, que incluyeron duras críticas al presidente Alberto Fernández a través de su mención al “partido amague y recule”, fueron leídas con mesura y de modo dispar por el cristinismo (amplia mayoría ayer en Avellaneda) y otros dirigentes del espacio, referenciados en el PJ.

Para esos dirigentes, el rol de la vicepresidenta será el de “acompañar” a candidatos afines, como Axel Kicillof a la gobernación bonaerense, pero sin ser “candidata a nada”, de acuerdo a lo que ella misma sostuvo en su respuesta al fallo judicial condenatorio, hace tres semanas. En un tercer grupo, incluidos eventuales candidatos a Presidente, se ubicaron quienes prefirieron no manifestarse, a la espera de más señales de la vicepresidenta en el futuro.

“Ayer lo que hizo Cristina fue dejar claro que no se baja de ninguna pelea, que no ser candidata no es una decisión voluntaria. Planteó además que para construir un país para 50 millones de argentinos las actuales reglas de juego democrático no sirven, no alcanzan”, afirmó a este diario José Cruz Campagnoli, referente del Espacio Puebla, presente en el acto de ayer en el polideportivo Diego Maradona de Avellaneda.

“Sin dudas @CFKArgentina conduce un proyecto político que representa a millones de compatriotas, contra eso no hay fallo judicial que pueda rebatirlo. Tenemos un Pueblo que está de pie y no se va a resignar a ser sometido por los poderes fácticos”, expresó, en el mismo sentido, Martín Sabbatella, titular del Acumar y también asistente a la inauguración.

Mientras los fieles a la vicepresidenta combinaban un sugestivo silencio mediático con la ilusión de una marcha atrás de Cristina, otros sectores del Frente de Todos mostraban dudas y resignación. “Lo de ayer fue una voltereta para acomodar el discurso anterior, ella va a colaborar en la campaña, va a estar en los actos, pero no va a ser candidata”, afirmó con resignación uno de los presentes en el acto de ayer.

“Fue una idea rara la suya, porque si decís que te proscriben aceptás que el otro, sea Magnetto o la Justicia, te ganaron. Tampoco habló de la unidad del espacio, estuvo solo rodeada de los puros”, agregó otro dirigente con influencia en el espacio que no pertenece a La Cámpora. “La proscripción de @CFKArgentina se derrota siendo candidata con votos y en la calle. Estás equivocada @CFKArgentina”, tuiteó en el mismo sentido y a modo de desafío, el expiquetero Luis D´Elía, hoy cercano al presidente Alberto Fernández. A su manera, también él parece resistirse a la idea de que Cristina no figure en las boletas del Frente de Todos el año que viene.