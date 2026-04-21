Silencio de Milei y sus ministros ante la muerte de Luis Brandoni: solo Cifelli, Bullrich y Petri despidieron al actor

Mientras artistas y dirigentes de la oposición despedían a Luis Brandoni, que falleció el lunes por la madrugada, las principales figuras del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) evitaron referirse a la muerte del actor y exdiputado de la Unión Cívica Radical (UCR). La Secretaría de Cultura emitió un mensaje institucional en su honor, pero solo su titular, Leonardo Cifelli, y los legisladores nacionales Patricia Bullrich y Luis Petri lo despidieron con mensajes en redes sociales.

“Brandoni fue mucho más que un actor extraordinario: fue un emblema de nuestra identidad cultural, un intérprete que supo retratar como pocos el alma argentina y un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas y futuras generaciones”, escribió el titular de Cultura en sus redes sociales. “Su talento, vocación y su integridad seguirán siendo parte viva de nuestra cultura”.

Lamento profundamente el fallecimiento de Luis “Beto” Brandoni, una de las grandes figuras de la cultura argentina.



Desde la Secretaría de Cultura de la Nación tuvimos el honor de reconocerlo en vida como Personalidad Emérita de la Cultura, la máxima distinción que otorgamos, en… pic.twitter.com/7bsB5dHiLp — Leonardo Cifelli (@leocifelli) April 20, 2026

El mensaje fue replicado en el comunicado institucional que emitió la Secretaría de Cultura, donde se repasó su carrera y participación en “obras memorables como La fiaca, El saludador, Convivencia, Parque Lezama y Extraña pareja“ y películas populares como Esperando la carroza y Made in Argentina.

Brandoni falleció este lunes por la madrugada en el Sanatorio Güemes, donde se encontraba internado desde el 11 de abril por un hematoma subdural tras una caída en su domicilio. Tenía 86 años. El actor y militante del radicalismo fue velado ayer en la Legislatura porteña y distintos artistas y dirigentes políticos, entre ellos el expresidente Mauricio Macri, se acercaron a despedirlo. Su primo y jefe de gobierno Jorge Macri decretó dos días de duelo.

El actor y exdiputado nacional Luis Brandoni falleció el lunes a la madrugada a los 86 años Juan Herrero - EFE

En Casa Rosada, en tanto, imperó el silencio sobre su figura. A excepción del comunicado de la Secretaría de Cultura, sus principales funcionarios evitaron referirse públicamente al exdiputado radical. El silencio oficial se extendió incluso entre exfuncionarios de Cambiemos -la coalición que llevó a Macri a la presidencia en 2015 y que respaldó Brandoni- y referentes de Pro que hoy participan del gabinete nacional como los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación).

El presidente Javier Milei, que viajó a Israel para reunirse con su par Benjamin Netanyahu, tampoco despidió al radical en redes sociales. En las últimas horas, se mostró muy activo en su cuenta de X, pero ninguno de los mensajes compartidos refería al actor. Al cierre de esta nota, ni la cuenta oficial de Casa Rosada, ni la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habían emitido mensajes de solidaridad con su familia o en honor a su trayectoria.

Beto fue talento, carácter y coraje. De esos que no se callaban nunca y defendían lo que pensaban hasta el final.



Un artista único y un hombre excepcional, que me acompañó en la boleta de 2023.



Mis condolencias a su familia, a sus amigos y a todos los que lo admiramos. pic.twitter.com/6WPoCE0qYu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 20, 2026

De las principales figuras de la administración nacional, solo los exministros Patricia Bullrich y Luis Petri se expresaron públicamente sobre la muerte de Brandoni. El actor había sido precandidato a diputado del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur) en 2023 en la boleta de Juntos por el Cambio con la que ambos exfuncionarios se postularon para la Presidencia.

“Beto fue talento, carácter y coraje. De esos que no se callaban nunca y defendían lo que pensaban hasta el final. Un artista único y un hombre excepcional, que me acompañó en la boleta de 2023″, expresó Bullrich, ahora jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, en X. “Mis condolencias a su familia, a sus amigos y a todos los que lo admiramos”. Ayer, Bullrich asistió al velorio del intérprete en la Legislatura porteña.

Bullrich ingresa a la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires para despedir a Brandoni Gerardo Viercovich - LA NACION

Petri, por su lado, aseguró: “Profunda tristeza por la partida del grandísimo Luis Brandoni, una personalidad intachable de nuestro país. Además de ser un artista fuera de serie, fue un hombre íntegro que toda su vida defendió la democracia y sus valores con convicción y corazón”. El ahora diputado nacional por LLA compartía con Brandoni un pasado de militancia en la UCR.

Profunda tristeza por la partida del grandísimo Luis Brandoni, una personalidad intachable de nuestro país.



Ademas de ser un artista fuera de serie, fue un hombre íntegro que toda su vida defendió la democracia y sus valores con convicción y corazón.



Su talento, trayectoria, y… pic.twitter.com/knn6qJcZc9 — Luis Petri (@luispetri) April 20, 2026

Por su lado, el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, le dedicó unas palabras al dirigente radical en sus redes sociales. “Fue un hombre de convicciones firmes, radical, comprometido con la democracia y con una vocación pública que trascendía cualquier diferencia. En lo personal, guardo el recuerdo de su calidez, su pasión por el debate y su enorme trayectoria tanto en la cultura como en la vida política de nuestro país”, afirmó.

Con profundo respeto despido a Luis Brandoni, con quien tuve el honor de compartir una banca en el Congreso de la Nación.



Fue un hombre de convicciones firmes, radical, comprometido con la democracia y con una vocación pública que trascendía cualquier diferencia. En lo personal,… pic.twitter.com/bPmURAhoko — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) April 20, 2026

Fernando Iglesias, embajador de la Argentina ante la Unión Europea y Bélgica, también se manifestó por la muerte del actor. “Profunda tristeza por el fallecimiento de Beto Brandoni, un hijo de Dock Sud a quien las personas de bien recordaremos siempre por su calidad humana, su talento artístico, su coraje cívico y sus cabreadas”, dice el mensaje que difundió en sus redes sociales.