El kirchnerismo quiere discutir el rumbo del Gobierno en la mesa convocada por Fernández y no solo las definiciones electorales

escuchar

La convocatoria del presidente Alberto Fernández a una mesa política que definirá la estrategia electoral del Frente de Todos es un gesto que el kirchnerismo le reclamaba al jefe del Estado, pero su alcance está en debate . Los sectores más alineados con la vicepresidenta Cristina Kirchner advirtieron que pretenden que esa mesa discuta el rumbo de la gestión y las políticas de la Casa Rosada, y no solo la estrategia para buscar los comicios presidenciales.

El llamado de Fernández es a “una mesa que diseñe las reglas electorales” de Frente de Todos, pero el kirchnerismo quiere discutir “el fondo” de las políticas de gobierno y “corregir” los errores . Así lo expresó Teresa García, jefa del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, luego de que el Presidente confirmara la convocatoria a la mesa. “No solamente se trata de ordenar los instrumentos electorales, se trata de discutir qué le vamos a decir a la sociedad”, señaló García, cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al gobernador Axel Kicillof, para quien ofició de sherpa cuando el exministro de Economía dio el salto de la ciudad aprovincia. Kicillof la nombró como su ministra de Gobierno durante los primeros dos años en La Plata.

“Lo que hemos hecho bien, habrá que continuarlo en la campaña, y lo mal hecho, hay que corregirlo. La sociedad está demandando eso. A mí me parece inviable tener una discusión con los compañeros con los que se vayan a armar las candidaturas, las representaciones de los espacios, la legitimidad de cada uno, si no se discute el fondo. No se trata solamente de armar un mecanismo para ganar la elección ”, sostuvo García en declaraciones a Radio 10 tras conocerse el llamado de Fernández, aún sin fecha oficial, pero que podría concretarse el 24 de febrero.

Teresa García y Axel Kicillof @TereGarciaOK

La reacción de García no ocurrió en el vacío. Desde La Cámpora plantearon un mensaje idéntico, confirmando que la reacción a Fernández lleva el sello de Cristina y Máximo Kircher. “Además de la estrategia electoral y candidaturas, creemos necesario discutir las políticas que se desarrollarán para conquistar a la mayoría electoral que acompaña y acompañó a nuestro frente político” , indicaron a LA NACION fuentes de la organización que conduce el diputado del Frente de Todos.

No obstante las exigencias que prevén plantearle al Presidente, el kirchnerismo mostró cierta satisfacción en sus primeras reacciones tras la convocatoria a la mesa política. Para la senadora García, es un paso “correcto”. Las fuentes camporistas consultadas lo tomaron como una señal positiva.

Esta mañana, Fernández confirmó la convocatoria a la mesa política del Frente de Todos, una decisión que maduró tras la reunión que el Frente de Todos bonaerense realizó en Merlo el martes pasado, sin la presencia del jefe del Estado aunque con asistencia de algunos delegados suyos, como Gabriel Katopodis y Santiago Maggiotti.

Durante la semana, el jefe del Estado accedió al pedido de armar un espacio de debate. Pero desde el minuto uno buscó poner dos condiciones: que la mesa política sea una herramienta electoral, no un foro para poner en discusión sus decisiones de gobierno; y que le reconozcan un boleto válido para competir en las PASO. Esta segunda condición viró con los días hacia términos menos precisos: que la mesa confirme las PASO como instrumento para definir al candidato a la Presidencia.

“Es mi intención que los referentes que confluimos con miradas diversas en el peronismo, junto a referentes del Frente Renovador y de otras fuerzas políticas que participan del espacio, establezcamos las reglas de competencia que sostengan la unidad que nos lleve a la victoria”, planteó el Presidente en la convocatoria, que realizó vía redes sociales.

LA NACION