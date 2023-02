Patricia Bullrich propuso una idea para solucionar la interna entre Luis Juez y Rodrigo de Loredo en Córdoba

escuchar

En su paso por Córdoba durante las recorridas que hace por el país en modo campaña, la titular de Pro y presidenciable de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, hizo una propuesta para dirimir la interna que hay en esa provincia entre dos figuras de peso: el senador nacional Luis Juez y el diputado Rodrigo de Loredo, quienes pretenden disputar la gobernación contra Martín Llaryora, el candidato que potencia el gobernador Juan Schiaretti.

Luego de encontrarse con ambos dirigentes en Córdoba y sacarse fotos con ellos juntos para mostrar cohesión, la exministra de Seguridad de Cambiemos aseguró que los dos necesitan apoyo de todos los dirigentes nacionales y negó ver más alineado a de Loredo con el expresidente Mauricio Macri y a Juez con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Todos vamos a tener que venir a ayudar para ganar Córdoba. Y ahí creo que se van a ver los pingos. No los veo alineados con nadie, los veo alineados con Córdoba”, aseveró Bullrich, en una entrevista con La Voz.

Y fue en esa línea que marcó que para que JxC triunfe en el territorio cordobés, es necesario ganar la capital. “Ambos pueden tener roles protagónicos. Veremos cómo se acomoda esto”, deslizó Bullrich, que entonces reveló su propuesta para dirimir la interna entre los referentes.

“Sería bueno que haya un acuerdo para que uno sea gobernador y el otro, intendente. Hay otros muy buenos dirigentes en Córdoba que pueden apoyar. Si nosotros pudiéramos tener en Córdoba una lista potente con los actores más importantes dentro de esa lista, sería bárbaro”, consideró la titular de Pro, quien busca imponerse en las primarias como la candidata más elegida en su fuerza y que representa de momento la línea más dura en ese espacio opositor.

Bajo esta postura de que uno compita por la gobernación y el otro por la intendencia, Bullrich planteó que en caso de que el diputado y el senador no se plieguen a esa propuesta, deberán ir a internas, algo a lo que se resiste Juez. Es que como en Córdoba no hay PASO, tendrían que decidir los afiliados al partido. “Es la regla”, dijo la antes ministra de Seguridad, a pesar de la negativa que ya marcó el senador nacional a dirimir en una elección partidaria la candidatura. “Si no se ponen de acuerdo a través de las encuestas, van a tener que ir a una interna abierta”, planteó Bullrich.

Convencida de que JxC es “el recambio” en Córdoba, la candidata de Pro minimizó los votos que Schiaretti podría traccionarle en esa provincia como postulante a presidente por un espacio por fuera de las dos coaliciones mayoritarias, algo que anunció junto al exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey en enero. “Los cordobeses no necesariamente han votado a Schiaretti en las elecciones nacionales, más bien han acompañado a Juntos por el Cambio. Seguro que nos van a seguir acompañando”, comentó Bullrich.

Dijo también que se imagina que en la oposición habrá tres candidatos a nivel nacional, entre ellos Rodríguez Larreta -a quien dijo ver “relanzado”-. Y cuando le preguntaron si era Macri uno de esos postulantes, indicó: “No, a uno de la Unión Cívica Radical. Macri hasta ahora dijo ‘no me suban, si yo no me subo’; entonces yo no lo subo, si él no se sube. La señal que brinda es que quiere transmitir su experiencia, que quiere ayudar”.

Al respecto de esto último, indicó: “Nosotros tenemos que tener la cultura de la colaboración y de la experiencia. Teniendo en claro que el que gobierna, gobierna; y el que no gobierna, tiene que cumplir un rol distinto porque de lo contrario se confunden los roles, como sucedió con el caso de Cristina Kirchner con Alberto Fernández”. Sin embargo, consideró que Macri “por su personalidad” y también por la de ella “nunca haría” lo de la vice actual con el Presidente.

“Hay que salir de la mirada chica y entrar en la mirada grande. Yo tengo que hablarles a millones de argentinos, a todos los cordobeses, para que voten un proyecto de transformación, de cambio, valiente y con decisión; y no que miren a quién miró Mauricio. Porque de lo contrario parecemos la revista Hola”, respondió cuando le consultaron si la estadía que tuvo en la residencia del sur del expresidente “licuaba” las chances de Rodríguez Larreta, su principal competidor.

Segura de que es “un tema cerrado” una posible alianza con el diputado nacional Javier Milei, dijo al respecto: “Para qué le vas a insistir a alguien que no quiere”. Asimismo, planteó que sería “histórico” que el libertario que también busca ser presidente deje afuera del ballotage al Frente de Todos, aunque se mostró escéptica: “Desde una mirada estratégica, por el peso que ha tenido el peronismo en el país, sería bueno. ¿Es posible lograrlo? No lo sé. Ellos tienen una base de votantes que aún lo acompañan, pero es interesante pensarlo”.

LA NACION