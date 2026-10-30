El libertario Gabriel Bornoroni acelera su armado en Córdoba y amaga con lanzarse: “El modelo de Llaryora está agotado”

CÓRDOBA.- Aunque no hay fecha para la elección de gobernador en Córdoba -podría ser en mayo- ya empieza a sentirse el clima de campaña, aunque aplacado por los preparativos para la visita del Papa León XIV. Sin fórmulas definidas, algunos de los aspirantes empiezan a ganar protagonismo. Los libertarios, encabezados por Gabriel Bornoroni, pusieron en marcha un foro bajo el slogan “escuchar para gobernar” y la advertencia de que el ciclo peronista está “terminado”.

Bornoroni, jefe de la bancada libertaria en Diputados, dio la bienvenida a los asistentes de la actividad para escuchar economistas, intendentes y representantes de cámaras empresariales. “El modelo que comenzó Juan Schiaretti y sigue Martín Llaryora está agotado”, dijo.

Enfatizó que “a Llaryora Córdoba le quedó grande” y planteó que la obligación de La Libertad Avanza (LLA) es “construir alternativas” y que del diálogo con cada sector se diseñará la agenda de trabajo. “Escuchar para gobernar”, reiteró. El concepto, implícitamente, también marca una diferencia con el estilo dominante en la administración nacional.

En diálogo con LA NACION, Bornoroni aseguró que esta reunión “no es un lanzamiento” de su candidatura, sino que es parte de las actividades que realiza habitualmente. “No queremos armar propuestas de marketing, hechas por quien nunca tuvo que dar de alta un empleado. Escuchamos a los sectores, tomamos nota de lo que dicen”, describió.

Acompañado desde temprano por los diputados Laura Rodríguez Machado, cercana a Patricia Bullrich, con mucha participación en la organización, y Gonzalo Roca, aclaró a este diario que el senador Luis Juez estaba invitado pero no pudo asistir porque sesionaba el Senado.

Los libertarios deben resolver si irán en alianza con Juez y con el sector del radicalismo que responde a Rodrigo de Loredo. Son los aspectos que se discuten en la mesa política nacional. Varias veces Juez advirtió que quiere ser candidato aunque, a esta altura, parece casi imposible que lo dejen encabezar una fórmula. El nombre puesto es el de Bornoroni y el interrogante es si el legislador lo acompañaría o iría como senador.

Legisladores libertarios encabezados por Bornoroni, Roca y Rodríguez Machado.

En el caso de De Loredo, hace un mes, planteó su candidatura con un video con eje en la escenografía del film “Volver al futuro” y un juego de palabras con el icónico auto deportivo de los 80 que funciona como máquina del tiempo en la película. “DeLorean”, lo denomina.

Según fuentes libertarias, el diálogo entre Bornoroni y De Loredo no está cortado. Entienden, incluso, que terminará sumándose a la alianza. Respecto de Juez, lo definen como un “colaborador” y no está en sus planes que el senador vaya a retirarse del espacio.

En la reunión libertaria de este jueves disertaron los economistas Raúl Hermida de la Bolsa de Comercio y Marcelo Capello del Ieral de la Fundación Mediterránea, además de representantes de la Unión Industrial de Córdoba, las cámaras de Comercio Exterior y de Metalúrgicos y de la Bolsa de Cereales. También hubo referentes del sector turismo y espectáculos, intendentes y un experto en seguridad.

“Como cordobeses nos gustaría que los programas de gobierno sean resultados de trabajos como éste”, insistió Bornoroni. El diputado está convencido de que la campaña electoral debe ser corta porque si no la gente “se cansa” y que su prioridad sigue siendo el trabajo en Diputados.

Llaryora, por su lado, está concentrado en la organización de la visita papal y las definiciones del peronismo recién comenzarían a inicios de 2027, aunque ya se sabe que el gobernador va por su reelección.