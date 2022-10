El líder del gremio de los judiciales, Julio Piumato, se indignó con el plan del oficialismo para que toda la Justicia pague Ganancias

escuchar

El líder de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), Julio Piumato, cuestionó la reforma que propuso hoy el oficialismo para que todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias y dijo que es un “saqueo” a los trabajadores.

El destinatario central de las críticas de Piumato fue hoy Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el ámbito en el que el oficialismo presentó su propuesta, que busca que se incorpore al presupuesto para el año próximo.

“Heller, el banquero, pretende q los judiciales paguen “impuesto al trabajo” pero defiende a que sus socios de la usura financiera no paguen x sus operaciones mientras continúan saqueando al Pueblo Argentino! #ArgentinaSaqueada”, escribió Piumato en su cuenta de Twitter.

El proyecto oficialista consiste en que ya no haya exentos del pago de Ganancias en el Poder Judicial, ni jueces ni funcionarios ni empleados. Con esta medida, el Gobierno espera recaudar unos 237 mil millones extra el año próximo. La propuesta no solo cuenta con el apoyo del bloque oficialista, también la acompaña la oposición, incluso Juntos por el Cambio.

“Lo que nosotros planteamos, con tantas necesidades que tiene la Argentina, es que quienes tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial. Es un privilegio inaceptable a esta altura del partido. Debemos eliminarlo; es un tema de estricta justicia y esperamos que la oposición nos acompañe”, dijo hoy el diputado Marcelo Casaretto, quien señaló que en la actualidad solo pagan el impuesto a las ganancias aquellos funcionarios del Poder Judicial que asumieron a partir de 2017, y “solo por una parte de sus remuneraciones”.

