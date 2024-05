El magnate canadiense Robert McEwen elogió el rumbo de la gestión de Javier Milei

Escuchar

Robert McEwen, propietario de la empresa minera McEwen Mining Inc., dio su opinión sobre el presidente Javier Milei. Los dos se habían reunido a fines de abril. El magnate canadiense lleva adelante una ambiciosa iniciativa: el proyecto Los Azules, un plan de explotación de cobre en etapa avanzada en la provincia de San Juan. También es dueño de la mina de oro y plata San José, en Santa Cruz.

Durante la presentación del informe de los resultados operativos y financieros del primer trimestre de la compañía, McEwen hizo un escueto análisis sobre el futuro de la Argentina y la opinión que tiene de Milei. En principio, respecto del jefe de Estado confesó ser “fanático de Milei” desde que vio videos de él haciendo campaña con una motosierra y prometiendo reducir la burocracia, liberar la economía y alentar la inversión nacional y extranjera. “Es un comunicador atractivo con planes basados en principios económicos sólidos diseñados para aliviar la economía y hacer que la Argentina crezca”, destacó según Minning Weekly y Minning Press.

Para McEwen, existe un “optimismo contagioso” sobre el porvenir del país a partir de las medidas que impulsa la administración Milei. “Se contempla una relajación de los controles cambiarios, y las reformas legislativas que actualmente se están abriendo paso en el gobierno son beneficiosas para los grandes proyectos de infraestructura en muchas industrias, incluida la minería”, rescató el empresario norteamericano. Para concluir, dio algunas precisiones sobre su encuentro con el jefe de Estado: hablaron sobre medidas que podrían implementarse para generar grandes cantidades de capital, invertir y crear empleo bien remunerado a largo plazo.

Robert McEwen, propietario de la empresa minera McEwen Mining Inc.

El elogio de uno de los mayores inversores del mundo a Milei

Ayer, el billonario Stanley Druckenmiller, líder del fondo inversor Duquense Capital y exsocio del empresario multimillonario George Soros en Quantum Fund -con quien ganó más de USD 1000 millones de en 1992 tras apostar contra la libra esterlina-, se deshizo en elogios a Javier Milei. “Es el único líder del libre mercado que tenemos en el mundo”, sostuvo en una entrevista que fue compartida en la red social X por el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Elon + Druckenmiller + Milken. La repercusión y el respeto mundial que ha generado el presidente Javier Milei no tiene precedente. Acá parte del reportaje a Stanley Druckenmiller, uno de los 3 inversores más importantes del mundo”, había celebrado el titular del Palacio de Hacienda en la plataforma.

Durante el reportaje en la cadena estadounidense CNCB, y luego que el el magnate sudafricano Elon Musk recomendara invertir en la Argentina, Druckenmiller destacó el intelecto y la labor de Milei como jefe de Estado. “Es el único líder del libre mercado que tenemos hasta el momento en el mundo”, dijo en principio. Acto seguido, calificó al líder de La Libertad Avanza (LLA) como un “experimento interesante” y un hombre “altamente inteligente” que sabe de economía.

Respecto del ajuste que impulsa la administración Milei; destacó: “Él logró recortar la seguridad social en un 35% después de que llegó al cargo. La Argentina pasó de un déficit primario del 4 o 5% a un superávit de 3%. Y a pesar de que la Argentina está recibiendo un golpe masivo en el PBI, su índice de aprobación no bajó”. Una vez más, tras aquel escueto análisis sobre las reformas aplicadas, volvió a elogiar al Presidente: “Es un showman y tiene una gran oportunidad en sus manos”.

Más adelante, contó la “graciosa historia” que lo llevó a apostar por nuestro país. “No estuve en Davos pero vi el discurso [de Javier Milei]. Era alrededor de la una de la tarde. Estaba en mi oficina y, después de escuchar lo que dijo, abrí Perplexity -un motor de búsqueda impulsado por inteligencia artificial- y le pedí que me mostrara los cinco ADR -certificados extendidos por bancos estadounidenses que representan acciones de empresas no locales que cotizan en bolsa- más líquidos en la Argentina. Compré todos ellos. Hicimos algún trabajo y aumenté mis posiciones. Hasta ahora, me ha ido genial. Pero ya veremos”.

Sobre el final de su intervención televisiva, Druckenmiller dijo no saber cuánto tiempo los argentinos van a darle a Milei pero “por ahora su popularidad se mantiene”. Opinó que el Presidente se encuentra “en la cima” y que lo que está haciendo es lo que el país necesitaba: “La Argentina estuvo devastada durante mucho tiempo. Era el octavo país más rico del mundo. Y ahora, no sé, deben estar en el puesto 150. Así que estaba lista para esto. Y tomó a alguien que no está loco pero puede hacer el tipo de reformas necesarias. Es realmente lo contrario de lo que está pasando acá. Estamos evitando el dolor. Y odio ver a la Argentina ser más capitalista que EE.UU.”

LA NACION