Alberto Fernández y Sergio Massa volvieron a mostrarse juntos en público este martes tras casi tres meses sin hacerlo. La imagen del mandatario y el ministro-candidato fue en Dock Sud, al sur del conurbano bonaerense, para la puesta en marcha del “Sistema Riachuelo”, y contrastó así con lo que viene sucediendo en la campaña que encabeza Massa y que lo tiene a Fernández completamente marginado de la tarea proselitista.

“Calculamos que fue por la magnitud de la obra, que es paradigmática” , decían desde las filas de la campaña de Unión por la Patria (UP) para explicar la presencia del mandatario, que viene corrido de las últimas inauguraciones y anuncios. “Es el presidente, por qué no iba a estar. Es un acto de gestión”, repetían a su vez cerca del jefe de Estado, desde donde buscan transmitir una buena relación entre ambos y resaltan que el diálogo es “permanente”.

Cerca de Massa afirmaron que el ministro-candidato “valoró el discurso” de Fernández y “le pareció que habló muy bien”. Además, sumaron que Massa “valora el posicionamiento de los dos” -en referencia también a Cristina Kirchner- porque le dieron al candidato oficialista “la centralidad y el espacio”.

“Tengo un sueño: que el 10 de diciembre, la banda pueda dársela a Sergio. Los que somos compañeros solo tenemos que ayudarlo, no tenemos que cuestionarlo ni que fiscalizarlo, sino que tenemos que acompañarlo”, dijo el mandatario en el acto. El mensaje pareció dirigido también a su vicepresidenta.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, hoy en Dock Sud MARIA EUGENIA CERUTTI - Presidencia

Sin embargo, la imagen de ambos, distribuida casi inmediatamente por el equipo de presidencia, pero no por el de Massa, era algo que distintas voces del comando de campaña hubieran preferido evitar.

En la sede de la calle Mitre, en la que el oficialismo puso su base, no hay dudas de que lo que hay que ratificar en la campaña es que “la candidatura de Sergio, no es un plebiscito de la gestión de Fernández”. Lo dicen con alivio y por eso, que el Presidente participara del acto no sumó exactamente algarabía en esa mole de cemento y vidrio en la que sueñan con entrar a un eventual ballottage.

Desde allí ponen, en esa misma línea, a la figura de Massa como quien “tomó la papa caliente en un momento delicadísimo”, y no dudan en aludir a lo que “recibió” no solo en referencia a la deuda tomada en el gobierno de Mauricio Macri sino por los manejos de Martín Guzmán, el protegido exministro de Fernández. “Sergio es el cambio” , repiten como un mantra que busca romper con la inercia de una gestión que no conformó ni a los propios.

“Lo vi llegar en un momento difícil de mi Gobierno a hacerse cargo de la economía. Es, de su generación, el que más se preparó para ser presidente . Es un hombre con quien compartimos los mismo valores y compromisos: estar al lado de los que menos tienen, sacar de la pobreza a los que han caído ahí, hacerlo con responsabilidad”, dijo este martes el jefe de Estado en referencia a ese momento.

Los viajes de Fernández

El mandatario viene de protagonizar varios viajes al exterior en lo que va del mes, algo que en cierta forma en el bunker de Mitre también festejaban, sin demasiadas sutilezas, tanto en las filas renovadoras como, en especial, en las del kirchnerismo.

El presidente Alberto Fernández mantuvo en Nueva Delhi una reunión bilateral con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman MARIA EUGENIA CERUTTI - Télam

Fernández, por su parte, jura antes quienes quieran escucharlo que es fundamental que se fortalezca la figura de Masa al máximo posible, para que no pase por lo que él pasó, en referencia a los embates de Cristina Kirchner y el kirchnerismo duro. “Los que somos compañeros no tenemos que cuestionarlo, ni fiscalizarlo” , juran que dijo en referencia también a lo que él mismo vivió en carne propia.

Tras el acto, en el que estuvo la titular de Aysa y esposa de Massa, Malena Galmarini; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi entre otras autoridades, Massa anunció el refuerzo para trabajadores informarles y luego voló a Neuquén para seguir con su doble agenda de ministro y candidato. La de Fernández, desde hace semanas y salvo excepciones, no es comunicada oficialmente.