El mensaje de Esteban Bullrich, con una herramienta de voz inédita: “No tenemos más tiempo”

El senador nacional Esteban Bullrich, que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), no asistió esta noche al búnker de Juntos por el Cambio, en Costa Salguero, pero como demostró en este último tiempo, la lucha contra su enfermedad no lo deja fuera de la campaña política.

Esta noche, luego de conocer el resultado oficial, el exministro de Educación expresó un mensaje con una tecnología que permitió que el convertidor utilizara una versión digital de su propia voz previa a la enfermedad.

“Hoy no puedo estar en el búnker, pero no quería dejar de saludarlos y de estar presente con un mensaje: hace cuatro años yo estaba ahí festejando nuestro triunfo en 2017. Dos años después, los que festejaban eran otros y creo que parte de eso se debió a la euforia que nos generó nuestra victoria. Creo que nos nubló, nos encegueció, nos entregó en la soberbia”, comenzó el legislador.

Y continuó: “Espero que la distancia, como suele hacer, me permita ver con claridad. Todo triunfo se festeja, y hoy estamos consolidando una elección muy buena para nuestro espacio, pero creo sinceramente que no hay lugar para la euforia. Tenemos un país muy dividido y no porque no se pueda resolver, un país donde crece la pobreza, escasea el trabajo y la educación continúa en su degradación hacia niveles impensados años atrás”.

En un mensaje que predicó por la urgencia de los problemas de los argentinos, Bullrich expresó: “No tenemos más tiempo, no podemos seguir permitiendo vivir en esta pelea paralizante. El mundo no espera, la vida no espera. En 2001 el país estuvo al borde del colapso total. Ya pasaron 20 años y le fallamos a otra generación”.

En esta línea, sostuvo que la grieta no es una situación inevitable sino un ejercicio consciente. Y apostó por aquellos dirigentes que pueden dar el paso y proponer un acuerdo por encima de las diferencias. “Tendremos desacuerdos para siempre y diversas formas de ver el mundo, pero hay un país por encima de la grieta y mirando para adelante. Y hay nobleza en dar el primer paso, especialmente cuando uno está en la parte de arriba”, dijo.

Por último, concluyó: “Quiero convocar a todos a que pongamos nuestro norte a la salida de este laberinto que como siempre es por arriba. Que el 2021 sea el comienzo de una Argentina que, si junta fuerzas y sale de la pelea táctica, puede apostar por una visión estratégica. Hay muchos dirigentes hoy mismo en ambos búnkers que se que piensan como yo y que saben cómo hacerlo. Que Dios nos ilumine, que nos dé fuerza y coraje porque esta decisión que es la Argentina ya no puede esperar”.

Junto con el video, que fue compartido por el senador en su cuenta de Twitter, Bullrich contó: “Este mensaje lo hice con una versión digital de mi voz antes de la enfermedad. Hoy es una tecnología que no es accesible a todos, pero va a ser un objetivo de mi fundación que lo sea. Quiero agradecer a mi amigo @alebonadeo por su trabajo para lograrlo”.

Hace pocos días, Bullrich anunció el lanzamiento de una fundación con la que pretende ayudar a enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la enfermedad neurodegenerativa que él mismo padece. En el sitio web de la fundación, explican que, cuando fue diagnosticado, el parlamentario “se negó a dejar que eso determinara el curso de su vida y lo limite en la búsqueda de su trabajo y pasión”.

Bullrich dio a conocer la noticia mediante un hilo de Twitter. “Quiero compartir con todos ustedes una noticia que me llena de alegría y de entusiasmo. Después de mucho trabajo y con la ayuda de muchos amigos y el apoyo siempre de mi familia, hoy estamos lanzando la Fundación Esteban Bullrich, con el objetivo de ayudar a todos los enfermos de ELA a transitar más aliviadamente la enfermedad”, había expresado el senador.