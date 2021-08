El mensaje de Facundo Manes al Pro desde Corrientes: “Se necesita una coalición sin una fuerza dominante”

El precandidato a diputado nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, habló con LN+ desde Corrientes, hasta donde fue para festejar el triunfo del gobernador radical Gustavo Valdés. En la entrevista que le hizo José del Rio, en Comunidad de Negocios, el neurocientífico mandó un mensaje al Pro y también a los otros aliados de la coalición opositora. “Hace falta una coalición plural sin una fuerza dominante”, advirtió. “Es necesaria una gran coalición para sacar al kirchnerismo, como pasó en Jujuy, como pasó acá en Corrientes”, explicó.

El gobernador Valdés con Facundo Manes UCR

Manes competirá el 12 de septiembre contra Diego Santilli. Su incorporación a la política revitalizó las ganas del radicalismo de tomar protagonismo dentro de Juntos por el Cambio. En ese sentido, Manes afirmó que es parte de un “proyecto colectivo”.

“Estoy muy contento, por lo que veo cuando recorro el conurbano, más allá de la gran campaña millonaria que hay para desprestigiarme, agradezco que la gente está haciendo una rebelión desde abajo para arriba contra el sistema, que no quiere que nada cambie. Esto no tiene fecha de vencimiento y me excede”, precisó.

Para Manes, el triunfo en Corrientes es “un triunfo del posible futuro de la Argentina. Lo que pasó en Corrientes, en Jujuy, una gran coalición, plural, en la que todas las fuerzas políticas tengan un sentido de reciprocidad, con una idea de prosperidad, es un modelo importante el que se generó en Jujuy y Corrientes, donde no haya una fuerza que sea dominante sino que haya igualdad de condiciones”.

“Por qué vamos a salir con los mismos de siempre”, se preguntó. Y agregó: “Dejemos de administrar la pobreza”, precisó.

“El problema son los mismos de siempre con las mismas prácticas de siempre. No se por qué nos va a ir mejor con los mismos de siempre. Hay que rebelarse contra niveles inmejorables de pobreza y de falta de rumbo. Hay que ir a votar en contra de las prácticas de siempre”, afirmó.

