El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta al Gobierno: “Nosotros ganamos y ellos perdieron, no hay otra interpretación”

“Hay que mirar la evidencia y el dato es contundente: nosotros ganamos y ellos perdieron, no tiene mucha más interpretación”. Así, Horacio Rodríguez Larreta le envió un mensaje al Gobierno, que luego de perder en las elecciones legislativas intentó transformar la derrota en una victoria por el hecho de reducir la brecha de votos que obtuvo en las PASO. Por otro lado, ante el jefe de gobierno porteño se diferenció del expresidente Mauricio Macri y sostuvo que “no hay una transición” porque “hay un gobierno electo hasta 2023″.

El jefe de gobierno porteño, además, sostuvo que “lo que me preocupa de esto es que, justamente, uno hubiera esperado que el Gobierno escuche el resultado de la elección, que fue una derrota para ellos; y cuando salen a festejar, a decir que ganaron, me preocupa muchísimo porque supone que no lo entendieron, o que lo entendieron y nos mienten, que no van a hacer alguna corrección que es lo que la gente les pidió”.

“Para cambiar el rumbo hay que aceptar la derrota, por lo que me preocupa esa reacción del Gobierno”, agregó Rodríguez Larreta y volvió a recalcar “los números son los números”. El funcionario porteño calificó de “realmente inentendible” que el oficialismo realice mañana un festejo tras el resultado de las elecciones. “Me suena muy extraño que vayan a festejar una derrota, porque supone que no la reconocen. Uno tiende a pensar que no van a cambiar y me preocupa lo que viene después”, manifestó.

El domingo, tras el cierre de los comicios, el presidente Alberto Fernández habló a través de un mensaje grabado en el que contó que próximamente se presentaría un plan para ser discutido en el ámbito del Congreso. Al respecto, Rodríguez Larreta indicó que lo mencionado por el mandatario nacional fue “sin mucha claridad” y que “esperamos que los proyectos y el plan los presente lo más rápido posible porque eso es lo que nos faltó este tiempo”.

El funcionario de la Ciudad expresó que el domingo “ganaron todos los vecinos que quieren que sus hijos vivan en Argentina, que quieren más seguridad, más educación” y añadió: “Con más presencia en el Congreso podemos seguir forjando juntos un futuro mejor”.

Sin barbijo dentro de las aulas para los alumnos de los primeros niveles

Si bien la Ciudad lo estará comunicando hoy a las instituciones educativas, lo cierto es que desde esta misma jornada ya no es obligatorio el uso del tapabocas en las aulas para todos los alumnos de hasta el primer ciclo de primaria de escuelas públicas y privadas. El objetivo es mejorar el aprendizaje y la sociabilización de los alumnos en una etapa clave del aprendizaje y del desarrollo social.

La decisión fue tomada con base en que los niveles iniciales son fundamentales en la alfabetización. El equipo del ministerio de Educación en conjunto con especialistas en la temática concluyeron que el uso de tapabocas, sobre todo en esta etapa escolar, crea una barrera en la interacción de los chicos tanto con sus compañeros como con sus docentes, explicó la ministra Soledad Acuña.

Detalle del uso de tapabocas en las escuelas

Tapabocas en las aulas

Ya no es obligatorio su uso para los chicos desde nivel inicial hasta 3º grado inclusive.

Continúa siendo obligatorio para los chicos de 4º grado en adelante.

Tapabocas en actividades al aire libre

Su uso no es obligatorio para todos los niveles desde el 20 de octubre.