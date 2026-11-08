El mensaje de Javier Milei por la llegada del papa León XIV a la Argentina: “¡Bienvenido, Santo Padre!"

El presidente Javier Milei celebró este domingo la llegada del papa León XIV a la Argentina. Tras recibirlo en el Aeroparque Jorge Newbery, el mandatario usó las redes para saludarlo con un posteo que incluyó un breve instante del encuentro.

“¡Bienvenido, Santo Padre!“, escribió de forma escueta antes de su encuentro en la Casa Rosada.

León XIV llegó al país luego de comenzar su gira por América Latina en Uruguay, donde celebró misas en Montevideo y en la ciudad de Paysandú antes de sumarse a un encuentro en la Universidad Católica de Uruguay y una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

El papa León XIV en Uruguay Andrew Medichini - AP

Este domingo partió minutos después de las 15.30 desde el Aeropuerto de Carrasco con dirección al Aeroparque Jorge Newbery para dar inicio a un intenso cronograma en la Argentina.

En sus primeros minutos en el país, el Papa fue recibido por el mandatario en el marco de una breve ceremonia; luego se dirigió al Monumento General San Martín, donde una multitud lo esperaba en Retiro. Allí fue recibido por el canciller Pablo Quirno.

Para esta tarde está prevista una actividad en la Casa Rosada, donde tendrá un encuentro a puertas cerradas con el Presidente. Cerrará la jornada del domingo con una visita al Palacio Libertad, donde dará el primero de sus discursos en el país.

Una multitud esperó al Papa en su primera actividad oficial en la Argentina

Luego de haber sido intervenido quirúrgicamente semanas atrás por un cáncer de pulmón, el papa León XIV confirmó su gira el pasado 26 de octubre mediante un mensaje publicado en X. Allí indicó que su recuperación continuaba a toda marcha. “Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, escribió entonces.

El posteo del Papa X

El cronograma de la visita

Domingo 8 de noviembre

Horario Actividad 16.30 Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery) 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre

Horario Actividad 08.00 Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10.00 Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13.30 Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 14.00 Vuelo hacia Lima, Perú