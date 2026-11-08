Uno a uno, los puntos sensibles de la visita del Papa para el gobierno de Javier Milei

Las ansias por la recepción del papa León XIV tienen hiperactivo al gobierno de Javier Milei. Los funcionarios más encumbrados ultiman detalles para que, como gustan decir en el oficialismo, “todo marche acorde al plan”.

Sin embargo, dentro de la visita del Santo Padre hay una serie de puntos sensibles -entre ellos, la discapacidad y las apariciones en el conurbano- que emergen en la conversación oficialista respecto al viento en contra que pueden ocasionarle al Gobierno en el debate público.

Cottolengo Don Orione

“Esta visita es la más complicada para Milei, diga lo que diga el Papa, haga lo que haga. Posiciona en la agenda un tema incomodísimo para el Gobierno. Y todos los títulos de los medios van a ser negativos: si el Papa no dice nada; o con cualquier cosa que exprese. Va a ser difícil en la discusión pública, sumada la foto”, sintetiza una fuente del oficialismo a LA NACION respecto del desembarco de León XIV en Don Orione.

El Cottolengo Don Orione de Claypole NICOLAS SUAREZ - AFP

En el Gobierno, por más que intentaron de todas formas bajarle el tono a la presencia del Santo Padre en el cottolengo de Claypole, muy en voz baja admiten que esta será la parte más incómoda de la gira.

La discapacidad fue uno de los grandes problemas de la gestión Milei. Desde su lugar vulnerable, pacientes, familias y prestadores encabezaron reiteradas y nutridas protestas para quejarse por los ajustes en el área.

La discusión se tornó aún más cuesta arriba para la Casa Rosada cuando, en 2025, estalló el escándalo por sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que comandaba Diego Spagnuolo.

Diego Spagnuolo en Comodoro Py Ricardo Pristupluk

Actores de la Iglesia remarcan que Don Orione fue uno de los centros que más “levantó las banderas” contra el recorte en discapacidad y “motorizó” así los reclamos. “Es LA institución”, comenta una fuente oficialista.

Milei vetó la ley de emergencia en discapacidad, que fue ratificada de todas formas por el Senado.

Este año, en la mesa chica del Gobierno hubo altísimas fricciones por los fondos para la discapacidad del Presupuesto 2027, cuando ya se sabía que el Papa iba a ir al cottolengo.

Protesta de discapacitados en Plaza de Mayo Nicolás Suárez

Para calmar las aguas también ante los llamados de atención de la Iglesia, el Gobierno impulsó un proyecto que supera la emergencia, fija un monto para la pensión no contributiva y regulariza la deuda con los prestadores. Fue aprobado en Diputados y esta semana obtuvo aval en comisión del Senado.

La seguridad

La solvencia del operativo demostrará la capacidad de gestión del Gobierno.

Hay tres puntos importantes: los eventos masivos, los traslados y la visita a Don Orione, en el conurbano.

La ministra Alejandra Monteoliva tuvo alta preponderancia en la organización de la venida del Papa. En toda la gira, se prevé el despliegue de 10.000 federales.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, es una pieza clave del Gobierno en la recepción del Papa Fabián Marelli

Durante sus movimientos, León XIV tendrá una cápsula de la Guardia Suiza y la Policía Federal Argentina (PFA). “Todo el recorrido es sensible y en todos los traslados va a estar acompañado”, refieren en el Gobierno.

En los eventos masivos, además de la seguridad del Papa, será importante el cuidado de los asistentes. Para eso, la clave es la interacción con las dependencias de la Ciudad, Córdoba y Buenos Aires, encargadas de controlar el público.

Claypole es un punto del recorrido al que las autoridades le prestan especial atención. “No es un lugar por donde los jefes de Estado salen a recorrer”, exponen fuentes oficiales.

En el cottolengo estarán presentes, además de la PFA, la Prefectura, Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Grupo Antidisturbios de la Prefectura y de la Gendarmería, y la Montada de la Gendarmería, que se sumarán a la Policía provincial, para trabajar de manera “coordinada” en territorio.

“A las afueras de Don Orione va a estar la Policía de la Provincia; en el perímetro del cottolengo (accesos, egresos y todo el circuito), las fuerzas federales”, detallan fuentes oficiales.

Desde la Nunciatura, el Papa se trasladará por Posadas, Cerrito, 9 de Julio, la Autopista 25 de mayo, Dellepiane, la Avenida General Paz, Camino Juan Domingo Perón, Avenida Juan XXIII, Camino de Cintura, Avenida Monteverde y Avenida Lacaze. En la Avenida Monteverde, esquina Trípodi y Vilcapugio, León se pasará al papa móvil y hará unos 600/700 metros hasta el cottolengo.

León en papa móvil por Paysandú, Uruguay Andrew Medichini - AP

La travesía durará una hora. En territorio porteño se plegarán motos de la Policía de la Ciudad, que en la Provincia serán de la bonaerense.

La misa en Luján

De las tres misas, la de Luján es la más engorrosa para el Gobierno. Primero, porque el peronismo mostrará su poder en su bastión histórico, gobernado ahora por Axel Kicillof, hasta el momento el principal candidato opositor a Milei.

Kicillof en Luján NICOLAS ABOAF

Además, habrá un fuerte despliegue de movimientos sociales.

Actores eclesiásticos anticipan que el Papa podría hablar allí de los “excluidos” y los “descartados”, con ancla en la agenda social, que dista del discurso libertario.

Los Milei no participarán de este encuentro. Irá una comitiva encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que en 2027 quiere ser gobernador bonaerense.

La peregrinación a Luján de este año Nicolás Suárez

“Es cierto que se pueden politizar el antes y el después de la misa, por los personajes que van”, asumen en la Rosada.

León XIV fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, día de la Virgen de Luján.

Los opositores del Palacio Libertad

El Gobierno, poco acostumbrado a mostrarse con dirigentes que están en sus antípodas, se encontrará en el Palacio Libertad con detractores que tienen llegada a la Iglesia, como la vicepresidenta Victoria Villarruel o el diputado Juan Grabois.

Las hipótesis sobre dónde localizarían a Villarruel fueron parte de la comidilla en la Rosada por estos días. Según le dijeron a LA NACION fuentes oficiales, ocupará un “lugar preponderante”.

Villarruel está invitada al Palacio Libertad Episcopado

En el oficialismo no esperan movimientos disruptivos en este evento. “Si hacen show, van a quedar mal”, se escuda una fuente. “Harán sus avivadas, pero nadie va a hacer locuras, por un tema de institucionalidad”, acota otra.

Actores de la Iglesia suponen que en el ex CCK el Papa puede hacer un llamado de atención a la política en general. “Los va a atender a todos. El Papa va al hueso, no anda a las vueltas”, comentan.

La UCA

Fuentes al tanto de la organización creen que la reunión con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) puede ser tensa para el Gobierno porque el Papa podría abordar los despidos y los efectos de la IA.

“Es el sucesor de León XIII”, refieren quienes saben de teología, sobre aquel Papa que habló de la situación de los obreros en el marco de la Revolución Industrial.

Milei es detractor del control de la IA y en su gestión, hasta julio de 2025, cerraron 32.290 empresas, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

“Luján y la UCA pueden ser adversos, pero nada como el cottolengo”, dice una fuente oficialista.

La transmisión

La decisión de qué se verá en la transmisión al mundo depende del Vaticano, pese a que el Gobierno ponga “los fierros”.

“El director de cámaras es de ellos”, informan en la Rosada.

Esta foto, tomada y distribuida el 6 de noviembre de 2026 por The Vatican Media, muestra al papa León XIV dirigiéndose a los periodistas durante el vuelo a Montevideo para su gira por Latinoamérica HANDOUT - VATICAN MEDIA

Dentro del oficialismo no son pocos los preocupados por la falta de control del Gobierno sobre lo que saldrá al aire, con un Presidente quisquilloso de qué se muestra de él. También, respecto de qué se expondrá de la Argentina libertaria.

“En los últimos escenarios no controlados, Milei no salió ileso. Mirá la curita en España”, dice una fuente, que acota: “Entrás a jugar en terreno visitante”.

Las incógnitas

Entre aquello sobre lo que el Gobierno no tiene los hilos, y que puede ser sensible, se suman: si hay audiencias privadas con opositores (que por ahora no se harían); el mensaje general que el Papa dejará en la Argentina; y quién va a capitalizar la visita.