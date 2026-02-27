El mensaje de Javier Milei tras conocerse la aprobación de la modificación a la Ley de Glaciares

Tras la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares, la Oficina del Presidente dio a conocer un comunicado en el que celebró la media sanción del proyecto que -dijo- “supone un verdadero federalismo ambiental”. El documento dice “distorsiones ideológicas” y las “trabas artificiales” impedían el progreso.

Afirma además: “La era de los ecologistas embanderados en un falso lema noble y trabando el progreso de los argentinos está llegando a su fin”.

El comunicado dado a conocer este jueves dice que “la reforma de la ley salda un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan), y clarifica que el objeto de protección son los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes”.

Afirma que “de este modo, se garantiza el derecho a un ambiente sano sin renunciar a la utilización racional de los recursos naturales que establece nuestra Constitución Nacional”. También, que “el proyecto devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista”.

El comunicado afirma: “Al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso, el proyecto reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera”.

Informa además que “el Presidente Javier G. Milei agradece a los senadores que acompañaron esta media sanción y dieron respuesta a una de las demandas de los argentinos: terminar con el bloqueo al desarrollo”. Y que “el Gobierno Nacional confía en que la Cámara de Diputados realice un tratamiento responsable de esta ley para que su sanción definitiva libere las fuerzas productivas de nuestra Patria”.

Por último, sostiene: “La era de los ecologistas embanderados en un falso lema noble y trabando el progreso de los argentinos está llegando a su fin. Con reglas claras y un federalismo real, estamos poniendo a la Argentina de pie”.