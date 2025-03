El mensaje de la hija de Osvaldo Bayer tras la destrucción de su escultura en Santa Cruz

Luego de que la Dirección Nacional de Vialidad derribara este martes el monumento en homenaje a Osvaldo Bayer que se encontraba en Río Gallegos, la hija del periodista y escritor, Ana Bayer, repudió este accionar y apuntó contra las autoridades de la provincia de Santa Cruz. “Es una barbaridad lo que hicieron, por el artista, por Osvaldo, por los 1500 fusilados, por la Patagonia y su historia. Pero él está más vivo que nunca, les salió mal”, afirmó.

En el video que comenzó a circular en redes sociales, la mujer criticó la destrucción del monumento que se encontraba en el puesto policial de Güer Aike y dijo: “A mi padre lo quisieron censurar en vida, le quemaron los libros, sufrió el exilio y estuvo en cárceles, pero jamás se hubiera imaginado una topadora que pretende borrar su nombre”.

El descargo de la hija de Osvaldo Bayer

“Hoy a las 13, en la ciudad de Buenos Aires, va a haber una marcha frente al monumento de Roca”, remarcó y cerró: “La Patagonia seguirá siendo rebelde y mi viejo es más rebelde que nunca”.

El hecho que despertó el enojo de la mujer se produjo un día después de la masiva marcha por el Día de la Memoria, generó el repudio del gobierno provincial de Claudio Vidal, y de diferentes ámbitos culturales y sociales de Santa Cruz, donde Bayer era una figura querida y respetada. Durante el mediodía de este martes, la retroexcavadora destruyó la base y luego dobló el monumento hasta arrancarlo. Si bien no hay una comunicación oficial del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad, fuentes consultadas por LA NACION confirmaron que el monumento fue removido por sus operarios porque “ no contaba con ningún expediente o documento que haya autorizado su instalación en ese lugar, en tanto que su ubicación no cumplía con la normativa vial y complicaba el desagüe en época de lluvia ”.

El homenaje había sido inaugurado el 24 de marzo de 2023, con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hecho en metal color negro, la gigantografía con el rostro de Bayer estaba acompañado por la frase “Bienvenidx, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde”, en alusión al libro Los vengadores de la Patagonia trágica, en el que el escritor documentó los fusilamientos de 1500 peones cometidos por el Ejército Argentino en 1921 y 1922.

El monumento a Bayer, antes de ser demolido

El reclamo de Santa Cruz

La fuerte reacción en los sectores políticos, sociales y culturales de la provincia que generó la destrucción del monumento provocó que este miércoles el el gobierno de Santa Cruz exigiera la restitución inmediata para reubicarlo “con el respeto que merece quien iluminó una de las páginas más silenciadas de nuestra historia”. El planteo fue presentado por la Secretaría de Estado de Cultura y la Secretaría de Igualdad e Integración, quienes también solicitaron que el monumento sea devuelto al gobierno provincial.

Desde la Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la provincia confirmaron a LA NACION que el monumento fue gestionado desde allí: “Desde Vialidad no nos informaron lo que iban a hacer, es un monumento que se gestionó desde esta área. Nosotros vamos a pedir que nos lo restituyan, creemos que fue inadecuado sacarlo, lo mismo que su destrucción”, afirmó Ruben Fernández, titular del área.

LA NACION