El mensaje de Lourdes Arrieta en medio de los rumores de su salida del bloque libertario: “Nadie me lo ha dicho a los ojos”

Escuchar

El miércoles se produjo una caliente reunión del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), que derivó en una denuncia por violencia de género presentada por la parlamentaria Lourdes Arrieta contra su par Guillermo Mayoraz, a raíz de un cruce por la polémica visita de legisladores libertarios a represores en el penal de Ezeiza. Además, le pidió explicaciones al presidente de la cámara, Martín Menem, sobre quién organizó el encuentro y con qué fin.

En efecto, circularon rumores sobre una expulsión de Arrieta del bloque libertario. Incluso, tal como informó LA NACION, desde el espacio que conduce Gabriel Bornoroni existe consenso para despedir a la legisladora mendocina junto con las diputadas Rocío Bonacci y Marcela Pagano.

De esta manera, Arrieta rompió el silencio respecto a las versiones sobre su salida y tomó postura sobre lo sucedido. “ Como liberal tengo todo el derecho indagar y tener un pensamiento crítico ”, manifestó en su cuenta personal de X.

Como LIBERAL, tengo todo el derecho indagar y tener un pensamiento crítico.

🤔¿Me quieren expulsar del Bloque? Aclaro que NADIE me lo ha dicho a los ojos. Siempre he ido DE FRENTE, con LA VERDAD, y buscando TRANSPARENCIA. pic.twitter.com/5iAnYWVonv — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 24, 2024

Además, confirmó que no fue notificada sobre una salida: “ ¿Me quieren expulsar del bloque? Aclaro que nadie me lo ha dicho a los ojos. Siempre he ido de frente, con la verdad y buscando transparencia ”. También acompañó el posteo con el versículo bíblico 5:6 del Evangelio según San Mateo: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados”.

“Mis valores como cristiana y diputada de la Nación me llevan siempre por el camino de la verdad. Lamento que algunos quieran violentar la voluntad popular del 43% de los mendocinos al votarme como parte de La Libertad Avanza”, continuó su justificación.

En tanto, se refirió a las declaraciones de Javier Milei, quien en una entrevista se distanció de la visita de diputados libertarios a Alfredo Astiz: “ Me encuentro habilitada a referirme públicamente que no es la agenda del Presidente la reivindicación de condenados por lesa humanidad . Mi denuncia en la justicia de Lomas de Zamora ha sido en busca de quienes organizaron y con qué intenciones”.

En cuanto a la denuncia, Arrieta sostuvo que “jamás” lo hizo contra compañeros de bloque. “Por mi presentación, se ha puesto el foco en mi persona y no en quienes deben dar las explicaciones, sea por su rol jerárquico o por la organización del viaje cuestionado. Todo lo contrario: se cuestionó a una mujer que pide transparencia”, señaló, y aclaró: “[La denuncia] No fue desestimada, el fiscal decidió investigar una parte de mi presentación. Voy a insistir en la búsqueda de la verdad completa”

Asimismo, la diputado habló sobre la denuncia por violencia de género radicada contra Mayoraz e indicó: “Será la Justicia Federal quien determine y me proteja ante la posible reiteración de hechos”. Además, aludió a los audios que se filtraron sobre la reunión, a los cuales LA NACION tuvo acceso, y apuntó: “ No tengo miedo a que la grabación sea reproducida en su totalidad. Se podrá advertir quiénes están a favor o en contra de lo hoy expresado por el Presidente ”.

En esta línea, agregó: “Ahí se podrá advertir no sólo la veracidad de mis dichos, sino de quienes tenemos coherencia con lo que pensamos y decimos en todo ámbito, y quienes eligen mostrarse como corderos frente a todos, pero actúan como lobos castrados en secreto”.

Por último, cerró dirigiéndose a los mendocinos que la votaron: “En momentos de crisis es donde más fe tengo y es por eso que no hay dudas de la necesidad de investigar. Me destrataron, me humillaron, conspiraron contra mí desde mi mismo espacio, pero estoy firme en mis convecciones. No traicionaré al electorado ”.

Por otro lado, Pagano, otra de las diputadas sobre las que hubo rumores de expulsión, aseveró: “A mi me eligió el presidente Javier Milei y me honró con ser la primera mujer de la lista de la provincia de Buenos Aires. Por eso repito a quien quiera escuchar que mi única lealtad es a él, a mi amigo, a ese hombre que incansablemente trabaja intentando corregir los descalabros heredados . No tengo otro jefe político. Mi lealtad es incansable”.

LA NACION