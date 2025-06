El mensaje del Presidente que trata de kirchnerista a la familia de un niño con autismo

El presidente Javier Milei compartió en su cuenta de X un mensaje en el que un troll del mundo libertario sostiene que Paulino Rodrígues “llevó a un nene con autismo [a su programa en LN+] para que opere contra Milei”. El usuario anónimo, con el arroba “hombregrisxd”, añade: “Ian Moche viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner”.

Al difundir el tuit, Milei agregó: “Pautino (por Rodrígues) siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas…no falla”.

Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla... https://t.co/yE27aK1t6X — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2025

El posteo de “Hombre Gris” tiene tres imágenes. En la primera está la madre de Ian, Marlene, junto a Paulino Rodrígues, en una entrevista que salió al aire el viernes. En la segunda imagen, hay una foto de Ian cuando fue recibido por Cristina Kirchner y otra en la que Ian se reunió con Sergio Massa.

El día de la entrevista con Paulino Rodrígues, en LN+, Ian y Marlene habían pedido salir al aire para hacer un descargo sobre Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Spagnuolo había dicho en el canal, más temprano ese mismo día, que nunca les dijo a Marlene e Ian que si una familia tiene un hijo con discapacidad “se tiene que hacer cargo la familia”; ni “por qué” los discapacitados no tienen que pagar peaje “y yo sí”, tal como reveló LA NACION en un artículo.

Marlene contó a este medio en la nota: “Nos reunimos con Spagnuolo con la intención de conocer al nuevo director de ANDIS para saber cómo, cuáles iban a ser sus estrategias para poder ayudar y acompañar a las familias y a las personas con discapacidad. Nos reunimos en su despacho y lo que nos contó fue que ellos tenían otra concepción de la discapacidad. Que la idea era que ya el Estado no nos acompañara más, sino que las empresas privadas empezaran a hacerse cargo de las personas con discapacidad. Que las empresas las contrataran y desde ahí dejar de cobrar la pensión por discapacidad. Dijo que consideraba que el Estado no tenía que ser responsable de las personas con discapacidad. Si tu hijo nació con discapacidad, la responsabilidad es de la familia”.

La mamá de Ian agregó que eso ocurrió a tres meses de la asunción de Milei. “En esta situación, lo que le digo fue ‘disculpame Diego, pero vos no podés quitarles a las personas con discapacidad un derecho que ya tienen’. Entonces me mira, se incorporó en la silla y me increpó. “¿Qué derechos? ¿El derecho de no pagar un peaje? ¿El derecho de no pagar una patente? ¿Por qué vos no pagás y yo sí? Así fue la conversación”.

El doctor Diego Spagnuolo, director ejecutivo de ANDIS junto al presidente Javier Milei

Ante la publicación del artículo, Spagnuolo salió el viernes a decir que eso era mentira. Y tanto Marlene como Ian le dieron una entrevista a Paulino Rodrígues para mostrar su rechazo a lo dicho por el titular de Andis.

Dijo Ian el viernes: “Estuvieron hablando de mí en un programa en LN+ diciendo que yo era un mentiroso por haber contado que él nos había cuestionado algunas cuestiones con respecto a la discapacidad”. “Me dijeron a mí que era mentiroso, le dijeron a mi mamá que era mentirosa”, se lamentó Ian, quien ya había sido entrevistado por Rodrígues en 2022, a propósito de su activismo para conseguir derechos para las personas con discapacidad. En ese momento, Ian tenía 10 años. “Nosotros dimos muchas notas. Este problema viene desde hace tiempo pero ahora colapsó”, aclaró Marlene el mismo viernes con Rodrígues. “Lo que más me dolió es que Spagnuolo, que hace un año y medio no aparece en televisión, sale ahora no para hablar de la situación de la discapacidad sino para decir que nosotros éramos mentirosos”, explicó Marlene.