El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania elogió las “valientes reformas” de la gestión Milei y puso el foco en las “materias primas” argentinas

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, llegó a Buenos Aires como parte de una gira que comenzó en Asunción, Paraguay, con la cumbre de presidentes del Mercosur, y continuará en Brasil.

“La gran cercanía entre ambos países es un fundamento desde donde podemos seguir construyendo. Es momento de dar nuevo impulso, sobre todo en el plano económico y comercial”, dijo el responsable de la diplomacia alemana, en una conferencia conjunta en el Palacio San Martín, junto al canciller Pablo Quirno.

“El acuerdo del Mercosur con la UE nos ofrece la posibilidad histórica de más crecimiento, cooperación y prosperidad para ambos lados”, agregó el canciller alemán, quien llegó al país con una nutrida delegación de empresarios, interesados en explorar inversiones en la región. Sin mencionar al presidente Javier Milei, Wadephul elogió al Gobierno, al afirmar que “en los últimos años se han producido reformas económicas muy valientes”, que permitirán, a su criterio, dar un salto en el intercambio bilateral. “Para nosotros, Argentina es uno de los socios más importantes”, destacó el diplomático alemán.

Los cancilleres de Alemania y Argentina, hoy en el Palacio San Martin

Con tono autocrítico –Alemania dependió durante muchos años del gas ruso, y terminó con una crisis cuando ese suministro se cortó- Wadephul afirmó: “Buscamos nuevos socios en materias primas, tenemos que diversificarnos y ser más resilientes”. Sostuvo que “cuando hay amenazas con aranceles excesivos, las materias primas se utilizan como presión política”, en una crítica dirigida hacia el presidente Donald Trump y su política arancelaria.

“Argentina tiene los recursos, lo que nos convierte en socios naturales”, dijo Wadephul. Y sostuvo, en nombre del canciller Fiedrich Merz, que “Alemania apoya los esfuerzos de Argentina para ingresar en la OCDE y ser socio global de la OTAN”. Agradeció el apoyo a Ucrania, y promovió acciones comunes de ambos países en ámbitos como el “cambio climático, o pandemias globales”, que no figuran en la agenda del gobierno libertario.

Quirno y el canciller alemán Wadephul Red X

Un rato antes, Quirno había elogiado la “complementación estratégica” entre “la tecnología alemana y los recursos naturales de nuestro país”. También elogió la “complementación política” en la defensa común de “la propiedad privada, la libertad y la vida”. El canciller argentino también expresó coincidencias con Alemania en la condena de la invasión rusa a Ucrania, uno de los puntos neurálgicos de la política exterior de Alemania y la Unión Europea.

Quirno y Wadephul firmaron un Memorándum de Entendimiento en minerales críticos. ¿El acuerdo argentino con Estados Unidos complica las relaciones con terceros países en este rubro? “Estamos todos trabajando juntos para acceder a cadenas de valor seguras”, dijo Quirno, y contó que en una reunión previa con empresarios alemanes –de la que participaron funcionarios de la secretaría de Minería– “se ha hablado de potenciales inversiones mineras alemanas en Argentina”. En el mismo sentido, Wadephul afirmó que “no hay competencia, sino cooperación con Estados Unidos”.

¡Gracias, Argentina! 🇦🇷 La amistad entre nuestros países va mucho más allá del fútbol. Se basa en la confianza y el respeto mutuos y una visión compartida del futuro. Gracias, @pabloquirno, por la cálida bienvenida en Buenos Aires. 1/2 pic.twitter.com/QnDJg3TSBe — Johann Wadephul (@AussenMinDE) July 1, 2026

Hacia el final de la conferencia, Quirno abundó sobre la ayuda de la Argentina hacia Venezuela por los terremotos que padeció el país caribeño. Y destacó que los contactos con el gobierno interino de Delcy Rodríguez en torno a la asistencia material y consular “abre un espacio de diálogo que esperemos termine en un entendimiento mejor que el que teníamos, pero la prioridad es la asistencia”, destacó.

Luego de la conferencia conjunta en el Palacio San Martín, Wadephul pasó por el Parque de la Memoria, en La Costanera, para rendir homenaje a los desaparecidos durante la dictadura. La visita a la Cámara de Comercio Argentino-Alemana fue su última actividad, antes de partir hacia Brasil.